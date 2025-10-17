Prev
24 કલાક બાદ ગુરુ શનિ બનાવશે પાવરફૂલ રાજયોગ, આ રાશિવાળાને છપ્પરફાડ ધનલાભ થશે! દુશ્મનો પછડાશે

ભાગ્યના દાતા ગુરુ 18 ઓક્ટોબરના રોજ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી શનિની સાથે સંયોગ કરીને વિપરીત રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આવામાં ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 17, 2025, 02:08 PM IST

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ દેવતાઓના ગુરુ આ વર્ષે અતિચારી ચાલ ચલી રહ્યા છે. આથી એક વર્ષમાં બેવાર રાશિ પરિવર્તન કરશે. જેનાથી કોઈે કોઈ ગ્રહ સાથે સંયોગ કરીને શુભ અશુભ યોગ બની રહ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે 18 ઓક્ટોબર 2025થી લઈને 5 ડિસેમ્બર 2025 સુધી  તેઓ કર્ક રાશિમાં રહેશે. ત્યારબાદ 2 જૂન 2026થી 31 ઓક્ટોબર 2026 સુધી અને પછી 25 જાન્યુઆરી 2027થી 26 જૂન 2027 સુધી ફરીથી કર્ક રાશિમાં ગોચર  કરશે. ગુરુની સ્થિતિમાં આ ફેરફારની અસર 12 રાશિઓના જીવનમાં જોવા મળી શકે છે. ગુરુની રાશિ મીનમાં વક્રી અવસ્થામાં શનિ બિરાજમાન છે. આવામાં ગુરુ શનિ સાથે સંયોગ કરીને પણ વિપરીત રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે. શનિ અને ગુરુના વિપરિત રાજયોગનું નિર્માણ થવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને લાભ થઈ શકે છે. 

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિની કુંડળીમાં શનિ છઠ્ઠા અને સાતમા ભાવના સ્વામી થઈને આઠમા ભાવમાં બિરાજમાન છે. જ્યારે ગુરુ આ રાશિના બારમા ભાવમાં ગોચર કરે છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને શનિની સાડાસાતીથી રાહત મળી શકે છે.  કારણ કે ગુરુની દ્રષ્ટિ આઠમા ભાવ (સંકટ અને પરિવર્તન) પર પડી રહી છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને લાંબા સમયતી ચાલી રહેલી સમસ્યાઓમાં રાહત મળી શકે છે. પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થઈ શકે છે. કરિયરમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અડચણો ધીરે ધીરે સમાપ્ત થઈ શકે છે. રિયલ એસ્ટેટ અને વાહન સંલગ્ન કાર્યોમાં તમને ખુબ લાભ મળી શકે છે. ઝડપથી નફાના યોગ છે. આધ્યાત્મ તરફ તમારો ઝૂકાવ વધી શકે છે. જેનાથી અનેક ધાર્મિક યાત્રાઓ કરી શકો છો. કે પછી ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં આગળ પડતો ભાગ લઈ શકો છો. 

ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે ગુરુ શનિનો વિપરીત રાજયોગ અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભ કરાવી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને આધ્યાત્મ તરફ ઘણો ઝૂકાવ હોઈ શકે છે. આ સાથે સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પરિવાર સાથે લાંબા સમયથી ચાલતી પરેશાનીઓ સમાપ્ત થઈ શકે છે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં પણ ખુબ લાભ મળી શકે છે. બિઝનેસના ક્ષેત્રમાં ઘણી વધુ પ્રગતિ કરી શકો છો. 

તુલા રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે ગુરુ શનિનો વિપરીત રાજયોગ લકી રહી શકે છે. આ રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં શનિ વક્રી અવસ્થામાં છે. ગુરુની સ્થિતિની વાત કરીએ તો દસમા ભાવમાં ગોચર કરશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રોમાં અપાર સફળતા મળી શકે છે. તમારા દ્વારા થઈ રહેલી મહેનતનું ફળ તમને અવશ્ય મળી શકે છે.  કરિયરના ક્ષેત્રમાં નવી દિશા સાથે ખુબ સફળતા મળી શકે છે. થોડી મહેનત કરશો તો તેમાં સફળતા ચોક્કસ મળશે. સમાજમાં માન સન્માનમાં વધારો થઈ શકે છે. જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થશે. નોકરીયાતો માટે આ સમય ખાસ કરીને લાભકારી રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી સ્થિતિ સારી રહી શકે છે. વિરોધીઓને તમે તમારા પરિશ્રમ અને પ્રદર્શનથી પછાડી શકો છો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Guru GocharShanidevVipreet Rajyogastrology

