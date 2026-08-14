Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /વર્ષ 2026 પૂરું થતા પહેલા આ 3 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ લાભ, અકલ્પનીય ધનલાભ-સુખ સંપત્તિ મળવાના પ્રબળ યોગ!

વર્ષ 2026 પૂરું થતા પહેલા આ 3 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ લાભ, અકલ્પનીય ધનલાભ-સુખ સંપત્તિ મળવાના પ્રબળ યોગ!

Lucky Rashi: આ વર્ષનો બાકી સમય કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ ખાસ રહેવાનો છે. વિશેષ લાભથી લઈને વિદેશ મુસાફરી અને સંબંધોમાં પ્રેમ તથા વિશ્વાસનો સારો સંચાર મહેસૂસ થઈ શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 14, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:55 AM IST
વર્ષ 2026 પૂરું થતા પહેલા આ 3 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ લાભ, અકલ્પનીય ધનલાભ-સુખ સંપત્તિ મળવાના પ્રબળ યોગ!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટ્રમ્પના નવા ફરમાનથી દુનિયામાં હડકંપ! હવે આ વસ્તુ પર લગાવ્યો 100% ટેરિફ, જાણો
2
3
4
5