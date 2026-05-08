/ભારે હોય છે અતિચારી અવસ્થા, છતાં ગુરુનું ઝડપી ગોચર આ રાશિવાળાને બંપર ફાયદો કરાવશે, ઈચ્છાપૂર્તિનો સમય!

Atichari Guru Gochar: હાલ ગુરુ અતિચારી અવસ્થામાં છે અને 2 જૂનના રોજ સવારે 6.30 કલાકે કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. ખાસ વાત એ છે કે ગુરુ કર્ક રાશિમાં ઉચ્ચ અવસ્થામાં હશે. આથી આ ગોચર ખુબ પ્રભાવશાળી રહેશે. ગુરુ અતિચારી ગતિથી કર્કમાં ગોચર કરશે એટલે તેના કારણે પરિણામ ઝડપથી સામે આવી શકે છે.
દેવગુરુ બૃહસ્પતિ સુખ, ભાગ્ય, જ્ઞાન, શિક્ષણ, વૈભવ, અને ધર્મના કારક ગ્રહ ગણાય છે. તેઓ હાલ અતિચારી અવસ્થામાં છે. જેની કુંડળીમાં આ ગ્રહ મજબૂત હોય તે વ્યક્તિ જીવનમાં ખુબ સુખ અને વૈભવ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે આ ગ્રહ રાશિ બદલે છે ત્યારે તેનો પ્રભાવ રાશિઓ પર પડતો હોય છે. 2 જૂન 2026ના રોજ ગુરુ ચંદ્રમાની રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. આવામાં આ ગોચર કઈ રાશિઓનો ભાગ્યોદય કરશે તે ખાસ જાણો.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોના આત્મવિશ્વાસમાં ખુબ વધારો થશે. આ દરમિયાન તમારા દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયો સાચા ઠરશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. કુંવારા લોકોને લગ્નના યોગ બની શકે છે. કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. આર્થિક મોરચે સારું રહેશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કોઈ રાજયોગથી કમ નહીં હોય. આ રાશિવાળાને સુખ સુવિધાઓ વધશે. જે લોકો લાંબા સમયથી ગાડી ખરીદવાનું સપનું જોતા હશે તેમના આ સપનાં પૂરા થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે મોટા અધિકારીઓનો પૂરેપૂરો સહયોગ મળશે. નોકરીમાં પ્રમોશનના યોગ છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવાના સંકેત મળી રહ્યા છે. અચાનક ધનલાભના યોગ બનશે. રોકાણથી આશા કરતા વધુ રિટર્ન મળશે. પૈતૃક સંપત્તિથી સારો લાભ મળવાની આશા છે. વિદેશમાં નોકરીનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે. આર્થિક મોરચે સદ્ધરતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું આ ગોચર લાભકારી ગણવામાં આવી રહ્યું છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો અચાનક ગતિ પકડી શકે છે. ધાર્મિક મુસાફરીના યોગ છે. પરિવારમાં કોઈ માંગલિક કાર્ય પૂરું થઈ શકે છે. વાહન સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
અતિચારી અવસ્થા એટલે શું?
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અતિચારી અવસ્થા એટલે જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાની સામાન્ય ઝડપથી વધુ તેજ ગતિથી ચાલે અને ઓછા સમયમાં એક રાશિને પાર કરે ત્યારે તેને અતિચારી અવસ્થા કહે છે. આ સ્થિતિ મુખ્યત્વે બૃહસ્પતિ, શનિ, મંગળ જેવા ધીમી ગતિથી ચાલતા ગ્રહોમાં વધુ ચર્ચામાં રહે છે.
અતિચારી અવસ્થામાં કેવું ફળ મળે?
જ્યારે કોઈ ગ્રહ અતિચારી અવસ્થામાં હોય ત્યારે આ પ્રકારે ફળ આપી શકે છે....
દેશ દુનિયા પર શુ અસર પડી શકે
જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ દેવગુરુના કર્ક રાશિમાં ગોચરથી ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રોમાં અનેક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત શિક્ષણ ક્ષેત્રોમાં પણ નવા ફેરફાર શક્ય છે. આ દરમિયાન અનેક મોટી જાહેરાતો થઈ શકે છે. જો રાજકારણની વાત કરીએ તો કેટલાક નિર્ણયો ચર્ચામાં રહી શકે. હાલ વૈશ્વિક સંબંધોમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળી શકે. હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર થઈ શકે. ભારે વરસાદ કે જળ સંબંધિત ઘટનાઓમાં વધારાના સંકેત છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)