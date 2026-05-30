/Dwidwadash Yog: ગુરૂ-કેતુ વચ્ચે 2 જૂને બનશે દ્વિદ્વાદશ યોગ, 4 રાશિના જાતકો શિક્ષણ, કારકિર્દીમાં મળશે જબરદસ્ત સફળતા

Dwidwadash Yog: ગુરૂ ગ્રહ 2 જૂને મિથુન રાશિમાંથી નીકળી પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. કર્ક રાશિમાં ગોચર કરવાની સાથે સિંહ રાશિમાં બેઠેલા કેતુની સાથે ગુરૂ દ્વિદ્વાદશ યોગ બનાવશે. કારણ કે કેતુ ગ્રહની સ્થિતિ ગુરુથી બીજા ભાવમાં હશે તો ગુરૂ, કેતુથી દ્વાદશ ભાવમાં રહેશે. આ બંને ગ્રહ જ્ઞાન, આધ્યાત્મના કારક માનવામાં આવે છે. તેવામાં ગુરૂ-કેતુની વચ્ચે દ્વિદ્વાદશ યોગ બનવો કેટલાક જાતકો માટે લાભદાયક રહી શકે છે. આવો વિસ્તારથી જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
દ્વિદ્વાદશ યોગ તમારા જ્ઞાન ચક્ષુને ખોલનાર સાબિત થઈ શકે છે. તમે તમારી યોગ્યતાને ઓળખશો અને કાર્યક્ષેત્રમાં જબરદસ્ત પ્રદર્શન કરી શકો છો. આ રાશિના તે વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળશે જે મેડિકલ અને વનસ્પતિ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે. કેટલાક લોકોને ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્તિ પણ થઈ શકે છે. પાંચમાં ભાવમાં કેતુ અને ચોથા ભાવમાં ગુરૂનું હોવુ તમારા પારિવારિક જીવનમાં નિખાર લાવશે. આ દરમિયાન આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે.
કર્ક રાશિ
ગુરૂનું ગોચર તમારી રાશિમાં 2 જૂને થશે. તો કેતુ તમારા વાણી અને ધનના બીજા ભાવમાં છે. તેથી કર્ક રાશિના જે વિદ્યાર્થીઓ જનસંચાર, સેલ્સ, માર્કેટિંગ વગેરેનો અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે તેને સારા પરિણામ મળી શકે છે. તો દ્વિદ્વાદશ યોગના પ્રભાવથી તમને ઇચ્છીત જગ્યા પર નોકરી મળવાની સંભાવના છે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક રૂપથી તમે સક્રિય જોવા મળશો. માનસિક સ્થિતિમાં સારા ફેરફાર કર્ક રાશિના જાતકોમાં જોવા મળી શકે છે.
ધન રાશિ
ગુરૂ તમારી રાશિના સ્વામી છે અને દ્વિદ્વાદશ યોગ તમારા આઠમાં ભાવમાં સક્રિય થશે. તેથી દ્વિદ્વાદશ યોગના પ્રભાવથી તમે ગૂઢ વિષયોને જાણવામાં રૂચિ લઈ શકો છો. આ રાશિના જે વિદ્યાર્થીઓ રિસર્ચ કાર્યો કરે છે, તેમાં સફળતા મળી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં પણ સિદ્ધિઓ મળી શકે છે. તો આધ્યાત્મિક ગતિવિધિમાં તમે ભાગ લેશો. પહેલાથી આધ્યાત્મ પથ પર અગ્રેસર છો તો સારો અનુભવ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
દ્વિદ્વાદશ યોગનો શુભ પ્રભાવ કુંભ રાશિના જાતકો પર જોવા મળી શકે છે. તમને કરિયરના ક્ષેત્રમાં સારા અનુભવ થશે. તમારૂ ચરિત્ર લોકોને આકર્ષિત કરશે. આ દરમિયાન કોઈ આધ્યાત્મિક ગુરૂ સાથે મુલાકાત તમારા માટે યોગદાર સાબિત થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતામાં વધારો જોવા મળી શકે છે. કુંભ રાશિના જાતક પોતાના શત્રુઓને પરાસ્ત કરવામાં સફળ થશે. પરંતુ તમારે સ્વાસ્થ્યને લઈને થોડું સતર્ક રહેવું પડશે.