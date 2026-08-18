/Guru Nakshatra Gochar 2026:12 કલાકમાં ભાગ્ય બદલાશે, ત્રણ રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ!

વૈદિક જ્યોતિષમાં બધા ગ્રહોમાં દેવગુરૂ બૃહસ્પતિને સૌથી શુભ, જ્ઞાની અને ફળદાયી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. ગુરૂ ગ્રહ ભાગ્ય, સંતાન, લગ્ન જીવન અને ધન-સંપત્તિના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ ગુરૂ પોતાની સ્થિતિ કે નક્ષત્ર બદલે છે તો તેનો વ્યાપક પ્રભાવ દેશ-દુનિયા અને રાશિઓ પર પડે છે. જ્યોતિષીય ગણના અનુસાર ગુરૂ હવે અશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આવો જાણીએ ગુરૂ ગોચરની તિથિ, સમય અને તેનાથી કઈ રાશિઓને લાભ થશે.
ક્યારે થશે ગુરૂનું ગોચર
પંચાંગ અને જ્યોતિષીય ગણના અનુસાર દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ 19 ઓગસ્ટ 2026ના અશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 18 નવેમ્બર સુધી અહીં બિરાજમાન રહેશે. આ દરમિયાન ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળશે.
આ 3 ભાગ્યશાળી રાશિઓને મળશે બમ્પર લાભ
મેષ રાશિઃ ગુરૂનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેવાનું છે. તમારા આત્મવિશ્વાસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. જો તમે નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમય અનુકૂળ છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાંતિ રહેશે.
કર્ક રાશિઃ કર્ક રાશિના જાતકો માટે દેવગુરૂનું આ ગોચર વિશેષ રૂપથી લાભકારી સાબિત થશે. તમારા અટવાયેલા કાર્યોમાં તેજી આવશે. સમાજમાં માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. નોકરી કરનાર જાતકોને પ્રમોશન કે બદલીની તક મળી શકે છે. વેપારીઓને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે, જેનાથી આર્થિક મુશ્કેલી દૂર થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ભાગ્યનો દરવાજો ખોલી દેશે. તમને દરેક કાર્યમાં ભાગ્યનો સાથ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય ઉત્તમ છે, ખાસ કરી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા યુવાઓને સફળતા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા નાણા પરત મળવાની આશા છે. લગ્ન જીવનમાં મધુરતા વધશે. જીવનસાથી સાથે સમય પસાર કરવાની તક મળશે.