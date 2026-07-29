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આજે ગુરુ પૂર્ણિમા પર આ 4 પ્રભાવશાળી ઉપાયો અજમાવી જુઓ, કરજમાંથી મુક્તિ મળશે, ભાગ્ય ચમકી જશે!

Guru Purnima 2026 Upay: આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો પાવન અવસર છે. આજના દિવસે તમે કેટલાક ઉપાયો અજમાવી શકો છો જે તમને તમારા જીવનમાંથી બાધાઓનો અંત લાવવામાં મદદરૂપ નીવડી શકે છે.

Written ByViral Raval
Published: Jul 29, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:55 AM IST
આજે ગુરુ પૂર્ણિમા પર આ 4 પ્રભાવશાળી ઉપાયો અજમાવી જુઓ, કરજમાંથી મુક્તિ મળશે, ભાગ્ય ચમકી જશે!
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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