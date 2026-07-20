/ગુરુનું નક્ષત્ર પદ ગોચર આ રાશિઓ માટે ખોલશે પ્રગતિના દ્વાર, થશે અઢળક કમાણી; વધશે માન-સન્માન!

Guru Nakshatra Pada Gochar: ભાગ્ય, ધન, ધર્મ, વિવાહ અને જ્ઞાનના કારક ગુરુ બૃહસ્પતિ પુષ્ય નક્ષત્રના ચોથા પદમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુ બૃહસ્પતિ 3 ઓગસ્ટ 2026 સોમવારે રાત્રે 11:17 વાગ્યે પુષ્ય નક્ષત્રના ચોથા પદમાં ગોચર કરશે. આ પદમાં ગુરુનું ભ્રમણ 19 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગુરુ એક શુભ ગ્રહ છે, જેનું રાશિ, નક્ષત્ર કે નક્ષત્ર પદમાં ગોચર કરવાથી તમામ 12 રાશિઓ પર શુભ-અશુભ પ્રભાવ પડે છે. આવી જ રીતે ગુરુના આ નક્ષત્ર પદ ગોચરથી 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં શુભ અને સકારાત્મક બદલાવ આવી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ રાશિઓ કઈ છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું પુષ્ય નક્ષત્રના ચોથા પદમાં પ્રવેશ સફળતાના રસ્તા ખોલશે. જાતકોની પ્રસિદ્ધિ વધશે. કરિયરમાં પ્રગતિની તકો મળશે અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. કાનૂની બાબતોમાંથી બહાર નીકળી શકશો. છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી વધેલા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ મેળવી શકશો.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું નક્ષત્ર પદ પરિવર્તન આવકના અનેક રસ્તા ખોલશે. કરિયરમાં જાતકોને મોટી સફળતાઓ મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. પ્રેમ સંબંધને લગ્ન સુધી લઈ જવાની તક મળશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે, જેનાથી ઘણી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે.
મકર રાશિ
ગુરુનું પદ નક્ષત્ર ગોચર મકર રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. આર્થિક મામલે મોટા નિર્ણયો લઈ શકશો. વ્યાપારમાં મોટી ડીલ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માન અને લોકો સાથે મેળજોળ વધશે. પારિવારિક ચિંતાઓ દૂર થશે અને માનસિક અશાંતિમાંથી મુક્તિ મળી શકશે.
મીન રાશિ
ગુરુનું પદ નક્ષત્ર ગોચર મીન રાશિના જાતકો માટે શુભ પરિણામ લાવશે. ચારેય તરફથી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. ધન લાભની શક્યતાઓ વધશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને સામાજિક સ્તરે ઓળખ વધશે. કરિયરમાં મોટી તકો હાથ લાગશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)