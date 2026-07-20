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ગુરુનું નક્ષત્ર પદ ગોચર આ રાશિઓ માટે ખોલશે પ્રગતિના દ્વાર, થશે અઢળક કમાણી; વધશે માન-સન્માન!

Guru Nakshatra Pada Gochar: ગુરુનું પુષ્ય નક્ષત્રના ચોથા પદમાં પ્રવેશ ટૂંક જ સમયમાં થવા જઈ રહ્યું છે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવી શકે છે. આ ગોચરથી કઈ 4 રાશિઓને શું લાભ થશે, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 20, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:48 PM IST
ગુરુનું નક્ષત્ર પદ ગોચર આ રાશિઓ માટે ખોલશે પ્રગતિના દ્વાર, થશે અઢળક કમાણી; વધશે માન-સન્માન!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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