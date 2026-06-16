Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /અતિચારી ગુરુ જશે પુષ્ય નક્ષત્રમાં, 50 કલાક બાદ આ 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી મારશે, બંપર ધનલાભ થશે!

અતિચારી ગુરુ જશે પુષ્ય નક્ષત્રમાં, 50 કલાક બાદ આ 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી મારશે, બંપર ધનલાભ થશે!

Guru Nakshatra Parivartan: દેવગુરુ બૃહસ્પતિ હાલ અતિચારી અવસ્થામાં છે અને આ અવસ્થામાં તેઓ પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ગુરુનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં જવું એ જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ ખુબ શુભ ગણાય છે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓને અણધાર્યા લાભ કરાવી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 16, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:17 PM IST
અતિચારી ગુરુ જશે પુષ્ય નક્ષત્રમાં, 50 કલાક બાદ આ 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી મારશે, બંપર ધનલાભ થશે!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં મહામુકાબલો : એમબાપ્પે અને લિયોનેલ મેસ્સી મેદાનમાં ઉતરશે
Football World Cup 20268 min ago
2
gujarat9 min ago
3
red ants17 min ago
4
jio 5g plan30 min ago
5
Football World Cup 202631 min ago