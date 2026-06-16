/અતિચારી ગુરુ જશે પુષ્ય નક્ષત્રમાં, 50 કલાક બાદ આ 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી મારશે, બંપર ધનલાભ થશે!

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે ગુરુની અતિ શુભ ગ્રહોમાં ગણતરી થાય છે. ગુરુનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં જવું એ પણ ખુબ જ શુભ ગણાય છે. 18 જૂનના રોજ રાતે 9.32 કલાકે ગુરુ પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. અત્રે ખાસ જણાવવાનું કે હાલ ગુરુ અતિચારી અવસ્થામાં છે એટલે કે પોતાની નોર્મલ ગતિ કરતા વધુ ઝડપથી ભ્રમણ કરે છે. ગુરુ અહીં 19 ઓગસ્ટ 2026 સુધી રહેશે. ત્યારબાદ આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ગુરુનું આ ગોચર 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી નાખશે. આ રાશિવાળાને બંપર ફાયદો થઈ શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિવાળા માટે ગુરુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થશે. નોકરીમાં લાભ મેળવવાની અનેક શુભ તકો મળી શકે છે. માન સન્માનમાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળે અનેક નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. રોકાણથી ખુબ ફાયદો થઈ શકે. માનસિક તણાવથી મુક્તિ મળશે. જૂના રોગમાં રાહત મળી શકે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો આવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. બેંક બેલેન્સ વધશે. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળશે. ભાગીદારીથી કરાયેલા કામોમાં નફો થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં વિસ્તરણ થઈ શકે. માતા પિતાનો સાથ અને સહકાર મળશે. જૂના દેવામાંથી પણ મુક્તિ મળી શકે છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે પણ ગુરુનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગોચર કોઈ ચમત્કારથી કમ નહીં હોય. નોકરીમાં પ્રમોશનના યોગ બની શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ ખુબ સારી રહેશે. બિઝનેસમાં બંપર ફાયદો થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળે તમારા કામના વખાણ થઈ શકે છે. મનગમતી જગ્યાએ નોકરી મળી શકે છે. કોઈ માંગલિક કાર્ય પાર પડી શકે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોને પણ ગુરુનું આ નક્ષત્ર ગોચર ફાયદો કરાવી શકે છે. તમારી કમાણીમાં વધારો થશે. અનેક માધ્યમોથી ધન કમાવવામાં સફળ રહેશો. પૈતૃક સંપત્તિથી સારો ફાયદો થઈ શકે છે. સારી જગ્યાએ રોકાણ કરી શકો છો. અચાનક અટવાયેલું ધન મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)