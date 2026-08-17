/1 સપ્ટેમ્બરે ગુરુ-શનિ બનાવશે નવપંચમ યોગ, આખો મહિનો આ 5 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા !

Navpancham Yog : સપ્ટેમ્બર મહિનાની શરૂઆત ખૂબ જ શુભ યોગથી થઈ રહી છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, ગુરુ અને શનિ આ દિવસે નવપંચમ યોગ બનાવી રહ્યા છે. 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ બ્રહ્મ મુહૂર્ત દરમિયાન સવારે 03:39 વાગ્યે ગુરુ અને શનિ નવપંચમ યોગ બનાવશે. જ્યોતિષીય સિદ્ધાંતો જણાવે છે કે આ યોગ ત્યારે થાય છે જ્યારે બે ગ્રહો એકબીજાની સાપેક્ષમાં નવમા અને પાંચમા ભાવમાં હોય છે. તેથી તેને નવપંચમ યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
ગુરુ અને શનિ દ્વારા રચાયેલ આ નવપંચમ યોગ કારકિર્દી, નાણાકીય અને શિક્ષણ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે યોગ્ય નિર્ણયો લેવાની ક્ષમતામાં વધારો કરે છે અને અટકેલા કાર્યોને આગળ વધારવામાં મદદ કરે છે. તે નોકરીઓ અને વ્યવસાયોમાં નવી જવાબદારીઓ, સ્થિરતા અને પ્રગતિ માટે પણ તકો લાવે છે. વધુમાં તે રોકાણો, નાણાકીય સ્થિતિ અને સામાજિક સ્થિતિ સંબંધિત સકારાત્મક ફેરફારો સૂચવે છે. આ યોગ આખા મહિના દરમિયાન આ 5 રાશિઓને લાભ આપશે.
કર્ક રાશિ
ગુરુ અને શનિ દ્વારા રચાયેલ નવપંચમ યોગ કર્ક રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. અટકેલી કારકિર્દીની બાબતો ધીમે ધીમે આગળ વધશે. કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠ લોકો તમારી મહેનતની નોંધ લઈ શકે છે અને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં, તમે જૂના સંપર્ક દ્વારા સારી તક મેળવી શકો છો અને આવક વધારવાનો નવો માર્ગ ખુલી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં યોગ્ય દિશા મળી શકે છે. તમને તમારા જીવનસાથીનો સાથ મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ નવપંચમ યોગ સખત મહેનત માટે સારા પરિણામો આપી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન થશે. તમારી પાસે કમાણીની સાથે બચત વધારવાની તક હશે. જૂનું રોકાણ અપેક્ષા કરતાં વધુ સારું વળતર આપી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં વિશ્વાસ મજબૂત થશે અને તમે તમારા જીવનસાથી સાથે મહત્વપૂર્ણ ભવિષ્યના આયોજનમાં જોડાઈ શકો છો. આખા મહિના દરમિયાન ધીરજ અને દોષરહિત સમય તમારી સૌથી મોટી શક્તિ રહેશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે નવપંચમ યોગ ખાસ કરીને પ્રભાવશાળી બની શકે છે. કારકિર્દીમાં સ્થિરતાના સંકેતો છે. તમને કામ પર નવી ભૂમિકા અથવા જવાબદારી મળી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણતા તરફ આગળ વધશે. વ્યવસાયમાં સારી રીતે વિચારીને લેવાયેલ નિર્ણય નફાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આવકનો સ્થિર સ્ત્રોત મજબૂત થઈ શકે છે અને ભૂતકાળની નાણાકીય ચિંતાઓ ઓછી થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન સાથે તેમનો અભ્યાસ સરળ લાગશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સપ્ટેમ્બર મહિનો કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોમાં નવો માર્ગ શોધી શકે છે. તમારી નોકરીમાં કામની જવાબદારીઓ વધી શકે છે, જે તમારી વ્યાવસાયિક સ્થિતિને પણ મજબૂત બનાવશે. વ્યવસાયમાં તમને દૂરના ગ્રાહકો અથવા નવા બજારો તરફથી લાભ મળી શકે છે. તમારી કમાણી વધારવાના પ્રયાસો ધીમે ધીમે પરિણામો આપશે. અણધાર્યો લાભથી નાણાકીય દબાણ ઓછું થઈ શકે છે. સમગ્ર મહિના દરમિયાન યોગ્ય બજેટ અને નિયમિત બચત જાળવવી તમારા માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ કારકિર્દીમાં પ્રગતિ માટે મજબૂત સંભાવનાનો સંકેત આપે છે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ અંગે ચર્ચાઓ આગળ વધી શકે છે. કોઈ વરિષ્ઠ અથવા માર્ગદર્શકની સલાહ તમને યોગ્ય નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરશે. તમને તમારા વ્યવસાયિક કામગીરીનો વિસ્તાર કરવાની તક મળી શકે છે. તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી વિચારાયેલ પ્રોજેક્ટ આખરે શરૂ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અને કારકિર્દી આયોજન પર વધુ સારી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.