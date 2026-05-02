ગુરુ-શુક્ર બનાવશે મહાશક્તિશાળી ગજલક્ષ્મી રાજયોગ, અચાનક બંપર ધનલાભ-પ્રમોશનના બનશે યોગ!

હોમSpiritualગુરુ-શુક્ર બનાવશે મહાશક્તિશાળી ગજલક્ષ્મી રાજયોગ, અચાનક બંપર ધનલાભ-પ્રમોશનના બનશે યોગ!

Gajlakshmi Rajyog: જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ 10 જૂન 2026ના રોજ ગુરુ અને શુક્ર 0 ડિગ્રી પર આવીને ખાસ યુતિ બનાવશે. આ દુર્લભ સ્થિતિને ગજલક્ષ્મી રાજયોગ કહે છે. આ યોગ જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ તથા સફળતાના નવા દરવાજા ખોલી શકે છે. કરિયરમાં ગ્રોથ, વેપારમાં ફાયદો અને આર્થિક સ્થિતિમાં મજબૂતી જોવા મળી શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: May 02, 2026, 03:58 PM IST

દેવગુરુ બૃહસ્પતિને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ધન દૌલતના કારક કહે છે જ્યારે શુક્ર ભૌતિક સુખ, અને આકર્ષણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જ્યારે આ બંને ગ્રહો એક સાથે આવે છે ત્યારે વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ, સંબંધો અને ધન સંબધિત મામલાઓમાં સારો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન લેવાયેલો કોઈ નિર્ણય આગળ જઈને લાભકારી રહી શકે છે. ખાસ કરીને 5 રાશિઓ માટે આ સમય ખુબ સારો રહી શકે છે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓને થઈ શકે છે ફાયદો. 

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિમાં જ બની રહ્યો છે આ રાજયોગ. આથી તેની અસર સૌથી વધુ આ  રાશિવાળા પર જોવા મળી શકે છે. અચાનક ધનલાભના યોગ બની શકે છે. કોઈ જૂનું રોકાણ ફાયદો કરાવી શકે છે. કમાણીનો નવો રસ્તો  ખુલી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન કે પગાર વધારાના સંકેત છે. વેપાર કરનારાઓને કોઈ નવી ડીલ કે પાર્ટનર મળી શકે છે. પર્સનાલિટીમાં બદલાવ આવશે અને લોકો તમારા તરફ આકર્ષાશે. પ્રેમ જીવનમાં પણ મીઠાશ આવશે. અપરિણીત લોકો માટે લગ્નના પ્રસ્તાવ આવી શકે. 

કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયરમાં મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે તમારી મહેનતને ઓળખ મળશે. અધિકારી તમારાથી ખુશ રહેશે. કોઈ નવી જવાબદારી મળી શકે છે. જે આગળ જઈને સફળતા અપાવશે. જો તમે નોકરીની શોધમાં હશો તો આ સમય દરમિયાન સારી તક મળી શકે છે. વેપારમાં પણ નવો ગ્રાહક કે મોટો ઓર્ડર મળવાની શક્યતા છે. પરિવાર  અને સંબંધોમાં પણ સકારાત્મક ફેરફાર આવશે. 

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ભાગ્યને મજબૂત કરનારો રહેશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડવા લાગશે. કરિયરમાં પ્રમોશન કે ટ્રાન્સફર જેવા સારા સમાચાર મળી શકે છે. વિદેશ મુસાફરીના યોગ બને. આર્થિક મોરચે ફાયદો થઈ શકે છે. તમારી સોચ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા સારી થશે. 

તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને સંબંધો અને ભાગીદારી મામલે ફાયદો થઈ શકે. જો ભાગીદારીમાં ધંધો કરતા હશો તો લાભ વધી શકે. રોકાણ કરવાથી ફાયદો થાય. કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ કે ડીલથી તમને ઓળખ મળી શકે છે. સંબંધોને મજબૂત કરવા અને નવી તકોને અપનાવવાનો સમય રહેશે. 

ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિવાળા માટે આ સમય રચનાત્મકતા અને પ્રેમ સાથે જોડાણનો રહેશે. પ્રેમ સંબંધ મજબૂત થશે. લગ્નના યોગ બની શકે. જો તમે કોઈ ક્રિએટિવ ફિલ્ડમાં હશો તો તમને મોટી તક મળી શકે. સંતાન સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે. આર્થિક રીતે પણ સમય સારો રહેશે. ખર્ચા પર જો કે કાબૂ રાખવો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

...और पढ़ें
