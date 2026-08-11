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Guru Uday 2026: કાલે સવારે પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં ઉદિત થશે ગુરુ! 7 રાશિઓને થશે બમ્પર ધન લાભ

Guru Uday 2026: 28 દિવસ સુધી અસ્ત રહ્યાં બાદ દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ 12 ઓગસ્ટે સવારે 5 કલાક 3 મિનિટ પર પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ઉદિત થશે. ગુરૂના ઉદયની સાથે કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થશે, આવો આ રાશિઓ વિશે જાણીએ.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 11, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:41 PM IST
Guru Uday 2026: કાલે સવારે પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં ઉદિત થશે ગુરુ! 7 રાશિઓને થશે બમ્પર ધન લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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