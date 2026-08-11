/Guru Uday 2026: કાલે સવારે પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં ઉદિત થશે ગુરુ! 7 રાશિઓને થશે બમ્પર ધન લાભ

15 જુલાઈથી લઈને અત્યાર સુધી દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ અતિચારી અને અસ્ત ચાલ ચાલી રહ્યાં હતા. પંચાંગ અનુસાર 12 ઓગસ્ટ એટલે કે કાલે સવારે 5 કલાક 3 મિનિટ પર ગુરૂ કર્ક રાશિમાં ઉદય થશે. 28 દિવસ બાદ ગુરૂના ઉદય થવાથી શુભ કાર્યોને ગતિ મળશે અને તમામ રાશિઓને નવી સકારાત્મક ઉર્જા, ધન લાભ તથા પ્રગતિની તક મળશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં દેવગુરૂ બૃહસ્પતિને સુખ, સમૃદ્ધિ, જ્ઞાન, લગ્ન અને સંતાનનો કારક માનવામાં આવે છે. ગુરૂનું પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં ઉદિત થવું એક અત્યંત શુભ ઘટના છે. ગુરૂનો ઉદય થતાં જ તેના શુભ પ્રભાવમાં વધારો થાય છે, જેનાથી અટવાયેલી યોજનાઓ ફરી શરૂ થાય છે. આવો જાણીએ ગુરૂના આ ફેરફારની તમારી રાશિ પર શું અસર પડશે.
મેષ રાશિ
રોજગાર અને ખુદનો બિઝનેસ કરતા લોકોને મોટી સફળતા મળશે. તમારા નિવાસ્થાન, કાર્યક્ષેત્ર કે કામની રીતમાં ફેરફાર આવી શકે છે. પરંતુ સ્વાસ્થ્ય પર બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
આ સમય તમારા માટે મોટો ફેરફાર લાવશે. પરિવારમાં ભાઈ-બહેન સાથે જોડાયેલા કોઈ માંગલિક કાર્ય સંપન્ન થશે અને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી સમસ્યાઓનું સમાધાન નિકળશે.
મિથુન રાશિ
આર્થિક રૂપથી આ સમય ફાયદાકારક રહેશે. ધનની બચત થશે, ઘરમાં માંગલિક કાર્યોનો યોગ બનશે. જૂની મુશ્કેલીથી રાહત મળશે.
કન્યા રાશિ
તમારા માટે લાભનો નવો માર્ગ ખુલશે. નવી ભાગીદારી અને નવા સંબંધોમાં સફળતા મળશે. લગ્ન અને સંતાન પ્રાપ્તિનો પ્રબળ યોગ બની રહ્યો છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
કરિયર અને કામધંધામાં ઇચ્છીત લાભ મળશે. વિશેષ રૂપથી કળા, શિક્ષણ, રમત અને મીડિયા ક્ષેત્રના લોકોને મોટી ઉપલબ્ધિ હાસિલ થશે.
મકર રાશિ
પરિવારમાં માંગલિક અને ધાર્મિક કાર્ય થશે. આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી મોટો લાભ થશે અને આવકના નવા સાધન બનશે.
મીન રાશિ
સંતાન પક્ષ તરફથી કોઈ મોટી ખુશખબર મળી શકે છે. તમારા અટવાયેલા સારા કામ બનશે અને કાર્યક્ષેત્રમાં રચનાત્મક ફેરફાર આવશે.