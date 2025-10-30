120 દિવસ ગુરૂ ચાલશે ઉલ્ટી ચાલ, આ જાતકોની ધન-સંપત્તિમાં થશે અઢળક વધારો, નવી નોકરી સાથે થશે મોટી કમાણી
Guru Vakri 2025: ગુરૂ બૃહસ્પતિ નવેમ્બરમાં કર્ક રાશિમાં વક્રી થશે. તેવામાં 12માંથી ત્રણ રાશિના જાતકોને નોકરી-વેપારમાં અપાર સફળતા સાથે ધનલાભ થઈ શકે છે.
Guru Vakri Rashifal: સંતુલન અને વિસ્તારના કારક ગ્રહ બૃહસ્પતિ એક ચોક્કસ સમય બાદ રાશિ પરિવર્તનની સાથે પોતાની સ્થિતિમાં ફેરફાર કરે છે. તેવામાં 12 રાશિઓના જીવનમાં કોઈને કોઈ રીતે અસર જરૂર જોવા મળે છે. તમને જણાવી દઈએ કે 18 ઓક્ટોબર 2025ના ગુરૂએ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. કર્ક રાશિમાં રહીને ઉચ્ચ બૃહસ્પતિ પાંચમી દ્રષ્ટિથી મંગળ અને નવમી દ્રષ્ટિથી શનિને જુએ છે. તો નવેમ્બરના મહિનામાં તે કર્ક રાશિમાં વક્રી થશે. ગુરૂની ઉલ્ટી ચાલ કેટલાક જાતકોને લાભ અપાવી શકે છે. આવો જાણીએ ગુરૂના કર્ક રાશિમાં વક્રી થવાથી કયા જાતકોને લાભ મળી શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ સમયે ગુરૂ બૃહસ્પતિ અતિચારી અવસ્થામાં છે એટલે કે એક વર્ષમાં એક રાશિથી આગળ વધવાની જગ્યાએ આવનાર સાત વર્ષમાં બધી 12 રાશિઓમાં એક-એક વખત પ્રવેશ કરશે. મહત્વનું છે કે ગુરૂ 11 નવેમ્બરથી 5 ડિસેમ્બર 2025 સુધી કર્ક રાશિમાં વક્રી રહેશે. ત્યારબાદ મિથુન રાશિમાં વક્રી થઈ જશે અને 11 માર્ચે માર્ગી થશે.
મકર રાશિ
આ રાશિમાં ગુરૂ સપ્તમ ભાવમાં વક્રી થઈ રહ્યાં છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને કરિયર અને વેપારમાં વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. ઉચ્ચ હોવાને કારણે ગુરૂ વક્રી થઈ પણ આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ખુશીઓ લાવી શકે છે. કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. આ સાથે દાંપત્ય જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થઈ શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકો માટે આ સમયગાળો લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. તમને નવા અવસરોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પ્રમોશનની સાથે ધનલાભનો યોગ બની રહ્યો છે. ગુરૂની દ્રષ્ટિ લગ્ન, એકાદશ અને ત્રીજા ભાવ પર પડશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોની આવકમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી જીવનમાં ચાલતી સમસ્યાનો અંત આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પણ સારૂ રહેવાનું છે.
કન્યા રાશિ
આ રાશિમાં ગુરૂ અગિયારમાં ભાવમાં વક્રી થશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોની લાંબા સમયથી અટવાયેલી ઈચ્છા પૂર્ણ થશે. આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં પ્રગતિનો માર્ગ ખુલશે. ગુરૂનો પ્રભાવ ચોથા, પાંચમાં, છઠ્ઠા, સાતમાં અને અગિયારમાં ભાવમાં રહેશે. લાભ ભાવમાં વક્રી થવાથી આ રાશિના જાતકોને ઘર, વાહન અને પ્રોપર્ટીનો લાભ મળી શકે છે. માતાની સાથે સારો સમય પસાર થઈ શકે છે. સંતાન સંબંધિત કોઈ નિર્ણય કરી શકો છો. કરિયરના ક્ષેત્રમાં લાભ મળી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતાનો યોગ બનશે. આ સાથે શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત થશે અને દેવામાંથી મુક્તિ મળશે. તેવામાં તમારી આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેવાની છે.
વૃષભ રાશિ
આ રાશિમાં ગુરૂ બૃહસ્પતિ ત્રીજા ભાવમાં વક્રી થશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને લાભ મળી શકે છે. ગુરૂ આઠમાં ભાવના સ્વામી છે. આ સાથે તેમની દ્રષ્ટિ નવમાં ભાવમાં પડશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી જીવનમાં ચાલતી સમસ્યાનો અંત આવી શકે છે. વિઘ્નોમાં રાહત મળી શકે છે. ગુરૂના પ્રભાવથી આધ્યાત્મ તરફ તમારો ઝુકાવ રહી શકે છે. પૂજા-પાઠ, ધાર્મિક કાર્યોમાં તમે સામેલ થશો. કેટલીક તીર્થ યાત્રા પણ કરી શકો છો. ગુરૂની દ્રષ્ટિ સાતમાં ભાવમાં પડવાથી લગ્નનો યોગ બનશે. દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા આવશે અને જૂના મતભેદ સમાપ્ત થશે. વેપારમાં લાભ મળી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
