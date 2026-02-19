Guruwar ke Upay: દર ગુરુવારે ભુલ્યા વિના ગાયને રોટલી સાથે આ 2 વસ્તુ ખવડાવો, સુતુ ભાગ્ય જાગી જશે, જીવનમાં ધન-વૈભવ બંને વધશે
Guruwar ke Upay: ગુરુવાર ભગવાન વિષ્ણુ અને દેવગુરુ બૃહસ્પતિને સમર્પિત વાર છે. ગુરુવાર એવો દિવસ છે જે જીવનમાં ચમત્કારી પરિવર્તન લાવી શકે છે. આ ચમત્કારી પરિવર્તન દર ગુરુવારે આ 7 કામ કરવાથી જીવનમાં આવી શકે છે. આ 7 કામ કયા છે ચાલો જણાવીએ.
- આ 7 કામ દર ગુરુવારે કરવાનું શરુ કરશો તો જીવનમાં પોઝિટિવ ફેરફાર જોવા મળશે.
- કુંડળીમાં ગુરુ ગ્રહ નબળો હોય તો કાર્યોમાં બાધા આવે છે, જીવનમાં ધન ટકતું નથી, લગ્ન સંબંધિત સમસ્યાઓ રહે છે.
- ગુરુ ગ્રહ શુભ ફળ આપવા લાગે તો રાતોરાત બધું બદલી શકે છે.
Guruwar ke Upay: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગુરુવારનો દિવસ કેટલાક ઉપાયો કરવા માટે ઉત્તમ ગણાય છે. આ ઉપાયો ગુરુવારે કરવાથી જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. આજે તમને ગુરુવારે કરવાના આવા જ 7 સરળ કામ વિશે જણાવીએ. આ 7 કામ દર ગુરુવારે કરવાનું શરુ કરશો તો જીવનમાં પોઝિટિવ ફેરફાર તુરંત જોવા મળશે.
ગુરુવાર ખાસ દિવસ એટલા માટે છે કે આ દિવસ ભગવાન વિષ્ણુ અને દેવગુરુ બૃહસ્પતિને સમર્પિત છે. ભગવાન વિષ્ણુના આશીર્વાદ મળી જાય અને ગુરુ ગ્રહનો શુભ પ્રભાવ હોય તો જીવનમાં ચમત્કારી પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. કુંડળીમાં ગુરુ ગ્રહ નબળો હોય તો કાર્યોમાં બાધા આવે છે, જીવનમાં ધન ટકતું નથી, લગ્ન સંબંધિત સમસ્યાઓ રહે છે. પરંતુ જો ગુરુ ગ્રહ શુભ ફળ આપવા લાગે તો રાતોરાત બધું બદલી પણ શકે છે. જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન માટે ગુરુવારે શું કરવું જોઈએ ચાલો જાણીએ.
ગુરુવારના 7 અચૂક ઉપાયો
1. જો તમે તમારા કામમાં અથાગ મહેનત કરો છે પરંતુ તમને જોઈએ તેવી સફળતા મળતી નથી. જો તમને એવું લાગે છે કે તમને ભાગ્યનો સાથ મળતો નથી તો હળદરની ગાંઠની એક માળા બનાવી ગણેશજીને અર્પણ કરો. ગુરુવારે આ કામ કરવાથી કાર્યોમાં આવતી બાધા દુર થઈ શકે છે અને સફળતા મળતી જોવા મળી શકે છે.
2. કુંડળીમાં ગુરુ ગ્રહ મજબૂત હોય તેને નોકરી અને વેપારમાં પણ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. આવા લોકો અન્યની સરખામણીમાં ઓછી પ્રગતિ કરતા હોય છે. આ સમસ્યાને દુર કરવા માટે અને ગુરુ ગ્રહની સ્થિતિ મજબૂત કરવા માટે દર ગુરુવારે દૂધમાં હળદર અથવા કેસર મિક્સ કરી દૂધ પીવું. આ સિવાય ગુરુ ગ્રહની મજબૂતી માટે શિવ મંદિરમાં જઈ શિવલિંગનો અભિષેક હળદરવાળા દૂધ કે પાણીથી કરવાથી પણ લાભ થઈ શકે છે.
3. ઘરમાં નેગેટિવીટી વધી જાય ત્યારે ઘરના સભ્યો વચ્ચે ક્લેશ વધે છે. ઘરમાં ભલે 2 જ વ્યક્તિ હોય પરંતુ તેમની વચ્ચે પણ ઝઘડા વધી જાય છે. જ્યારે એવું લાગે કે ઘરમાં અકારણ ક્લેશ વધી રહ્યો છે કે કોઈની નજર લાગી છે તો ગુરુવારે પાણીમાં હળદર મિક્સ કરી તે પાણી ઘરના મુખ્ય દરવાજાની આગળ છાંટવાનું શરુ કરો. તેનાથી ઘરમાં શાંતિ અને સકારાત્મકતા વધશે.
4. કુંડળીમાં ગુરુ ગ્રહ નબળો હોય તો વ્યક્તિના જીવનમાં ધન ટકતું નથી. આ સિવાય ધન અને કામ બંને અટકી જાય છે. આવી સ્થિતિ હોય તેણે દર ગુરુવારે ગાયને રોટલીમાં ગોળ અને ચણાની દાળ રાખી ખવડાવવી જોઈએ. દર ગુરુવારે આ કામ ભુલ્યા વિના કરવાનું શરુ કરો. તેનાથી જીવનમાં તુરંત પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગશે. આ ઉપાય શીઘ્ર ફળ આપનાર છે.
5. ગુરુ ગ્રહ નબળો હોય અથવા ઈશ્વરના આશીર્વાદ ન હોય ત્યારે જીવનમાં ધન આવે તો છે પરંતુ ટકતું નથી. અણધાર્યા ખર્ચમાં ધન ખર્ચાઈ જાય છે. આવી સમસ્યાથી મુક્તિ મેળવવા માટે તમે હળદર અને ચોખાનો ઉપાય અજમાવો. તેના માટે ગુરુવારે થોડા ચોખા લઈ તેને હળદર વાળા કરી ભગવાન વિષ્ણુની સામે રાખો. આ ચોખાને લાલ રંગના કપડામાં બાંધી ઘરની તિજોરીમાં રાખી દો. આ ઉપાય કરવાથી ઘરમાં આવતું ધન ટકે છે.
6. ગુરુવારના દિવસે તમે કયા રંગના કપડા પહેરો છો તેનું પણ મહત્વ રહેલું છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગુરુવારે કાળા કે બ્લુ કપડા પહેરવા નહીં. ગુરુવારે પીળા કે સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરવા જોઈએ. તેનાથી શ્રીહરિ પ્રસન્ન થાય છે અને ગુરુ ગ્રહ પણ શુભ ફળ આપે છે.
7. ગુરુ ગ્રહ નબળો હોય અને તેના કારણે લગ્ન સંબંધિત બાબતોમાં બાધા આવી રહી હોય તો આ સમસ્યા દુર કરવા માટે દર ગુરુવારે કેળાના ઝાડની પૂજા કરો. મોટાભાગે મંદિરની આસપાસ કેળાના ઝાડ હોય છે. આવી જગ્યાએ જઈ કેળાના ઝાડમાં જળ અર્પણ કરી ઘીનો દીવો કરવો. ગુરુવારે કેળાના ઝાડની પૂજા કરવાથી લગ્નમાં આવતી બાધાઓ દુર થઈ જાય છે.
