શું તમારા વાળ ઝડપથી ખરી રહ્યા છે? આ ગ્રહોને મજબૂત બનાવો, નહીંતર તમને અકાળે ટાલ પટી જશે
Hair Fall Solution In Astrology: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે કુંડળીમાં કેટલાક ગ્રહોની નબળી સ્થિતિને કારણે વાળ ખરવાની સમસ્યા થવા લાગે છે. તેવામાં આ ગ્રહોના શાંતિ ઉપાય ખૂબ જરૂરી છે, જેનાથી માથામાં ટાલ ન પડી જાય.
Hair Fall Solution In Astrology: આજના સમયમાં ઘણા લોકો વાળ ખરવાની સમસ્યાથી પરેશાન છે. જેનાથી મુક્તિ મેળવવા લોકો અલગ-અલગ ઉપાય કરે છે. પરંતુ જ્યારે ખાલો પ્રયાસ બાદ પણ પરિણામ ન મળે તો નિરાશા વધી જાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ઘણીવાર વાળ ખરવાનું કારણ તમારી કુંડળીના ખરાબ ગ્રહ હોય છે. તેવામાં જ્યોતિષ કહે છે કે જો તમે આ ગ્રહોને મજબૂત કરો તો હેર ફોલની સમસ્યાથી બચી શકાય છે. આવો જાણીએ કુંડળીમાં ક્યા ગ્રહોને કારણે ઝડપથી વાળ ખરવા લાગે છે અને તેને ઠીક કરવાના શું ઉપાય છે.
વાળ ખરવાના જ્યોતિષીય કારણ (Hair Fall Reason)
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્યને હાડકા અને માથાનો કારક માનવામાં આવે છે. જો કુંડળીમાં સૂર્ય નીચ સ્થિતિમાં છે કે રાહુ-શનિથી પીડિત છે તો સ્કેલ્પ નબળા પડી જાય છે, જેનાથી વાળ ખરવા લાગે છે અને તેને સમય રહેતા ઠીક ન કરવામાં આવે તો ટાલ પડવાની સંભાવના વધી જાય છે. જ્યોતિષમાં રાહુને અચાનક થનારી ઘટનાનો કારક માનવામાં આવે છે. જો અચાનક વધુ વાળ ખરવા લાગે તો સમજો રાહુ અશુભ સ્થિતિમાં છે. કહેવાય છે કે રાહુ જો ધન કે વૃશ્ચિક રાશિમાં સ્થિત હોય અને સૂર્ય પર તેની દ્રષ્ટિ પડી રહી હોય તો વાળ ખરવાની સમસ્યા વધુ રહે છે. વાળ ખરવાનો સંબંધ શનિ ગ્રહ સાથે પણ હોય છે. જો શનિ કુંડળીમાં નીચ રાશિમાં હોય કે છઠ્ઠા કે આઠમાં ભાવમાં સ્થિત હોય તો વાળ પાતળા થવા લાગે છે.
જો કુંડળીના કોઈ ભાવમાં સૂર્ય, રાહુ અને કેતુ એક સાથે બેઠા હોય કે સૂર્ય છઠ્ઠા કે આઠમાં ભાવમાં હોય તો ટાલ પડવાની સમસ્યા ઉભી થઈ શકે છે. આ સિવાય જો બુધ ગ્રહ નીચ રાશિમાં હોય કે કુંડળીના છઠ્ઠા કે આઠમાં ભાવમાં હોય તો વ્યક્તિને ધીમે-ધીમે ટાલ પડવા લાગે છે.
ખરતા વાળ રોકવાના જ્યોતિષીય ઉપાય (Hair Fall Solution)
દરરોજ સવારે તાંબાના લોટાથી સૂર્ય દેવને અર્ધ્ય અર્પિત કરો. અર્ધર્ય આપવા સમયે ॐ સૂર્યાય નમઃ મંત્રનો જાપ કરો. આમ કરવાથી સૂર્ય ગ્રહ મજબૂત થશે જેનાથી વાળ ખરવાની સમસ્યા ધીમે-ધીમે ઠીક થવા લાગશે.
રાહુ અને શનિને મજબૂત કરવા માટે શનિવારે કાળા તલ કે લોખંડની વસ્તુનું દાન કરો. તેનાથી ટાલનો શિકાર થવાથી બચી શકાશે. રાત્રે તાંબાના વાસણમાં પાણી રાખો અને સવારે તે પીવો. તેનાથી સૂર્ય ગ્રહ મજબૂત થાય છે, જેનાથી શરીરના દોષ દૂર થવા લાગે છે.
બુધને મજબૂત કરવા માટે સ્નાનના પાણીમાં થોડા લીમડાના પાન કે એલચી જરૂર નાખો. થોડા દિવસ આ ઉપાય કરવાથી સારૂ પરિણામ મળશે.
આ સિવાય અનામિકા આંગળીમાં તાંબાની વીંટી ધારણ કરવાથી બુધ અને સૂર્ય ગ્રહ મજબૂત થાય છે, જેનાથી વાળ ખરવાની સમસ્યામાં રાહત મળે છે.
જો રાહુ ખૂબ નબળો છે તો દરરોજ તેના મંત્રનો જાપ કરો તેનાથી વાળ ખરવાની સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
