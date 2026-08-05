/સૂતેલું ભાગ્ય જગાડશે દેવગુરુ બૃહસ્પતિનો આ દુર્લભ યોગ, આ 4 રાશિઓના દુ:ખના દિવસો થશે દૂર !

Hans Mahapurush Rajyog 2026 : ગ્રહોની ગતિવિધિઓની દ્રષ્ટિએ, ઓગસ્ટ મહિનો ખરેખર ખાસ બનવાનો છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, દેવગુરુ બૃહસ્પતિ હાલમાં તેની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં સ્થિત છે. આ સંયોગ એક અત્યંત દુર્લભ અને શક્તિશાળી હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ બનાવી રહ્યો છે.
જ્યોતિષમાં ગુરુને સુખ, સમૃદ્ધિ, આધ્યાત્મિકતા અને શાણપણનો કારક માનવામાં આવે છે. પરિણામે ગુરુની તેની ઉચ્ચ રાશિમાં હાજરી ચોક્કસ રાશિઓ માટે પ્રગતિના નવા માર્ગો ખોલવા માટે તૈયાર છે. આ રાશિના વ્યક્તિઓને માત્ર નાણાકીય મુશ્કેલીઓમાંથી રાહત મળશે નહીં પરંતુ તેમની કારકિર્દી અને સામાજિક સ્થિતિમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થશે. ત્યારે આ હંસ રાજયોગને કારણે કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય પલટાઈ શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
મેશ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું આ ગોચર ચોથા ભાવને પ્રભાવિત કરશે, જે સુખ અને ગૃહસ્થ જીવન સાથે જોડાયેલું છે. નવું ઘર, જમીન અથવા વાહન ખરીદવાના સપના સાકાર થઈ શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને પરિવારમાં શુભ પ્રસંગો આવશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાના સંકેતો છે, જેના કારણે બચતમાં વધારો થશે.
કર્ક રાશિ
ગુરુ પોતાની રાશિમાં તેની ઉચ્ચ સ્થિતિમાં છે. આ સમયગાળો તમારા વ્યક્તિત્વ અને જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. સમાજ અને કાર્યસ્થળમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે, જેનાથી તમને મોટા વ્યવસાયિક સોદાઓ સુરક્ષિત કરવામાં મદદ મળશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ રાજયોગ દસમા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે તમારા વ્યાવસાયિક જીવન માટે સારી સંભાવનાઓ સુચવે છે. પ્રમોશન અથવા પસંદગીના સ્થાન પર ટ્રાન્સફરની શક્યતા છે. ઓગસ્ટમાં આ સમયગાળો નવું સાહસ શરૂ કરવા અથવા હાલના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. તમને ઉપરી અધિકારીઓ અને ઉચ્ચ હોદ્દા પરના વ્યક્તિઓ તરફથી સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન અને સમર્થન મળશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે આ રાજયોગ 7મા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે ભાગીદારી અને વૈવાહિક જીવન માટે શુભ છે. જો તમે વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં રોકાયેલા છો, તો નોંધપાત્ર નફાની પ્રબળ સંભાવના છે. તમારી દૈનિક આવકમાં વધારો થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. લાંબા સમયથી પડતર કાનૂની અથવા વહીવટી બાબતો તમારા પક્ષમાં ઉકેલાઈ શકે છે.
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