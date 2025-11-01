Hanuman Chalisa: હનુમાન ચાલીસા કરતી વખતે ન કરો આ ભુલો, રામભક્તના આશીર્વાદ મેળવવા આ વાતોનું રાખો ધ્યાન
Hanuman Chalisa Rules: હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી હનુમાનજી અતિ પ્રસન્ન રહે છે. જે ભક્ત નિયમપૂર્વક હનુમાન ચાલીસા કરે છે તેના પર હનુમાનજીની કૃપા વરસે છે. આજે તમને હનુમાન ચાલીસા કરવાનો નિયમ જણાવી દઈએ.
Hanuman Chalisa Rules: જ્યારે શ્રદ્ધાપૂર્વક હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવે છે ત્યારે હનુમાનજી પ્રસન્ન થઈને ભક્તના બધા જ દુઃખોનો નાશ કરી દે છે. પરંતુ આવું ત્યારે જ થાય છે જ્યારે નિયમપૂર્વક હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવે. જો હનુમાન ચાલીસા કરતી વખતે કેટલીક ભૂલ કરવામાં આવે તો ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી.
શાસ્ત્રો અનુસાર રોજ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી જીવનના બધા જ સંકટ અને ભયનો નાશ થાય છે. આજે તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ કે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કેવી રીતે કરવાનો હોય છે અને હનુમાન ચાલીસા કરતી વખતે કઈ ભૂલ કરવી નહીં. જો આ વાતનું ધ્યાન રાખી લેવામાં આવે તો હનુમાનજીની કૃપા વ્યક્તિના જીવન પર હંમેશા બની રહે છે.
હનુમાન ચાલીસા કરવાના નિયમ
- હનુમાન ચાલીસા કરતી વખતે પવિત્રતાનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું. બ્રહ્મચર્ય, શુદ્ધતા અને સાફ-સફાઈ જાળવી રાખો. ગંદા કે અશુદ્ધ કપડાં પહેરીને અને મનમાં કોઈ પ્રત્યે ખરાબ ભાવ રાખીને હનુમાન ચાલીસા કરવી નહીં. હનુમાન ચાલીસા કરતી વખતે તન અને મનની પવિત્રતા બનાવી રાખવી.
- હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો ત્યારે સંપૂર્ણ ધ્યાન ચાલીસા પર રાખવું અને એક-એક શબ્દનું ઉચ્ચારણ શુદ્ધતા સાથે કરવું. હનુમાન ચાલીસાના બધા જ દોહા અને ચોપાઈનો પાઠ સાચા મન અને શુદ્ધ ઉચ્ચારણ સાથે કરવો જોઈએ.
- હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરતી વખતે એક લાઇન આવે છે જેમાં તુલસીદાસ સદા હરી ચૈરા કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા... અહીંયા ભક્ત તુલસીદાસના નામની જગ્યાએ પોતાના નામનું ઉચ્ચારણ કરવું .
- હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરતી વખતે એકાગ્રતા રાખવી અને ઉતાવળમાં પાઠ કરવો નહીં. ચાલીસા કરતા પહેલા શ્રીરામનું સ્મરણ કરવું અને પછી હનુમાનજીનું ધ્યાન કરી શાંત મનથી હનુમાન ચાલીસા વાંચવી.
- હનુમાન ચાલીસા કરતી વખતે કોઈ સાથે વાત કરવી નહીં કે અન્ય કોઈ કામ કરવા નહીં. ગંભીરતા અને ભક્તિ ભાવથી હનુમાન ચાલીસા કરવી.
- હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરતા હોય ત્યારે હનુમાન ભક્તે તામસીક ભોજન કરવું નહીં. સવારે વહેલા જાગી જવું અને સ્નાન કરીને હનુમાનજીની પૂજા કરી હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો. ખાસ તો મંગળવાર અને શનિવારના દિવસે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી વિશેષ લાભ થાય છે.
