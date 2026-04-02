Hanuman Jayanti 2026: મેષ સહિત 5 રાશિ માટે હનુમાન જયંતિ ખાસ, સાડાસાતીનો અશુભ પ્રભાવ ઓછો કરવા આજે કરી લો આ કામ
Hanuman Jayanti 2026: શનિની સાડાસાતીનો અશુભ પ્રભાવ મેષ, કુંભ અને મીન રાશિ પર પડી રહ્યો છે. આ પ્રભાવને દુર કરવા હનુમાન જયંતિના દિવસે આ 3 રાશિના લોકો એક સરળ કામ કરી શકે છે. આજના દિવસમાં આ ઉપાય કરી લેવાથી શનિનો અશુભ પ્રભાવ ઓછો થઈ શકે છે.
- હનુમાન જયંતિ 2026
- સાડાસાતીના કષ્ટ દુર કરવાનો અચૂક ઉપાય
- હનુમાનજીની આરાધના લાભકારી
Hanuman Jayanti 2026: 2 એપ્રિલ 2026 અને ગુરૂવારના રોજ હનુમાનજીનો જન્મોત્સવ દેશભરમાં ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવશે. હનુમાનજી શિવજીનો 11 માં રુદ્ર અવતાર છે. હનુમાનજીની આરાધના કળિયુગમાં લાભકારી સિદ્ધ થાય છે. હનુમાનજી ચિરંજીવી દેવતા છે તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ કરવામાં આવે તો જીવનના કોઈપણ પ્રકારના કષ્ટ હોય તો તે દૂર થઈ શકે છે. શનિ સંબંધિત અને મંગળ ગ્રહ સંબંધિત દોષ દૂર કરવા માટે પણ હનુમાનજીની પૂજા કરવામાં આવે છે. હનુમાનજીની આરાધના કરવાથી શનિ સંબંધિત કષ્ટથી રાહત મળી શકે છે. આજે એટલે કે હનુમાન જયંતીના દિવસે શનિની સાડાસાતી અને ઢૈયા ચાલી રહી છે તે રાશિઓએ તેમની વિશેષ પૂજા કરવી જોઈએ. આ વિશેષ પૂજાથી શનિની સાડાસાતી અને ઢૈયાના કારણે પડતો અશુભ પ્રભાવ ઓછો થઈ શકે છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર શનિની સાડાસાતી હાલ ત્રણ રાશિ પર ચાલી રહી છે અને શનિની ઢૈયા બે રાશિ પર ચાલી રહી છે. શનિની સાડાસાતી અને ઢૈયા દરમિયાન જાતકોને શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક કષ્ટનો સામનો કરવો પડે છે. આ તમામ કષ્ટથી રાહત મેળવવા માટે હનુમાન જયંતીના દિવસે સરળ ઉપાય કરી શકાય છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આ ઉપાય કરવાથી હનુમાનજી પ્રસન્ન થાય છે અને શનિદેવ સંબંધિત કષ્ટ ઓછા થઈ જાય છે. શનિની સાડાસાતી મેષ, કુંભ અને મીન રાશિ પર ચાલી રહી છે અને ઢૈયા સિંહ અને ધન રાશિ પર ચાલી રહી છે. આ પાંચ રાશિના લોકો હનુમાન જયંતીના દિવસે આ સરળ ઉપાય કરી શકે છે.
સાડાસાતીના કષ્ટ દુર કરવાનો અચૂક ઉપાય
હનુમાન જયંતીના દિવસે સવારે સ્નાનાદી કર્મથી નિવૃત્ત થઈ સ્વચ્છ કપડા પહેરી ઘરના મંદિરમાં હનુમાનજી સમક્ષ દીવો કરવો અને 11 વખત હનુમાન ચાલીસા નો પાઠ કરવો. ત્યાર પછી હનુમાનજીના મંદિરમાં જઈને આ ઉપાય કરવો. ઉપાય કરવા માટે મંદિરમાં જો પીપળાનું ઝાડ હોય તો ત્યાંથી 11 પીપળાના પાન તોડવા અને તેના પર ચંદનથી શ્રીરામ નામ લખવું. આ 11 પાનને સુતરના દોરામાં બાંધી હાર બનાવો. આ હાર હનુમાનજીને અર્પણ કરો અને સાથે જ ચમેલીનું તેલ ચઢાવો. સાથે જ હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરો કે જીવનમાં આવેલા કષ્ટથી મુક્તિ મળે.
હનુમાનજીની પૂજા કરવાની આ સરળ રીતથી શનિ અને મંગળ ગ્રહ સંબંધિત દોષ દૂર થઈ જતા હોવાની માન્યતા છે. જે પાંચ રાશિ પર શનિની સાડાસાતી અને ઢૈયા ચાલી રહી છે તેમણે આજે હનુમાનજીની પૂજા અવશ્ય કરવી જોઈએ. આજે હનુમાનજીની પૂજા કરવાથી શનિના અશુભ પ્રભાવથી રાહત મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
