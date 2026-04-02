Hanuman Jayanti: ખુબ ભાગ્યશાળી છે આ 4 રાશિના જાતકો, હનુમાનજીની વિશેષ કૃપા રહે, મુસીબતોમાં હંમેશા આપે સાથ
Lord Hanuman Favourite Rashi: આજે હનુમાન જયંતી છે. 12 રાશિઓમાંથી એવી કેટલીક રાશિઓ છે જેમના પર કળિયુગના જીવિત દેવતા ગણાતા હનુમાનજીની અપાર કૃપા રહે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
આજે 2 એપ્રિલ 2026 ના રોજ હનુમાન જંયતી છે. ચૈત્ર સુદ પુનમનો શુભ દિવસ હનુમાનજીના જન્મદિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. હનુમાનજીને કળિયુગના જીવિત દેવતા અને સંકટમોચન કહેવામાં આવે છે. તેમની કૃપા જેના પર હોય તે વ્યક્તિના જીવનમાં સાહસ, શક્તિ, વિવેક અને સુરક્ષાનો વાસ હોય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ કેટલીક રાશિઓ પર પવનપુત્ર હનુમાનજીની વિશેષ કૃપા હોવાનું મનાય છે. આ રાશિના લોકોનો સ્વભાવ નિડર, ઉર્જાવાન, ઈમાનદાર અને મજબૂત ઈચ્છાશક્તિવાળો હોય છે. જે તેમને ભીડથી અલગ ઓળખ આપે છે. જાણો કઈ રાશિઓ પર હનુમાનજીના આશીર્વાદ હોય છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના સ્વામી મંગળ ગ્રહ છે અને હનુમાનજીનો પણ મંગળ સાથે ગાઢ સંબંધ છે. આથી મેષ રાશિના જાતકો પર હનુમાનજીની વિશેષ કૃપા હોય છે. આ રાશિના લોકો સ્વભાવથી ખુબ સાહસિક, ઉત્સાહી અને નિર્ભિક હોય છે. કપરી પરિસ્થિતિઓમાં પણ તેઓ ડટીને મુકાબલો કરી જાણે છે. ક્યારેય હાર માનતા નથી. હનુમાનજીના આશીર્વાદથી તેમની મહેનત અને લગન તેમને દરેક ક્ષેત્રે સફળતા અપાવે છે. તેમના જીવનમાં બાધાઓ આવે તો પણ હનુમાનજીની કૃપાથી તેઓ સરળતાથી પાર કરી જાય છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્ય છે અને હનુમાનજી સૂર્યદેવને પોતાના ગુરુ માનતા હતા. આ કારણે સિંહ રાશિવાળા પર હનુમાનજીની વિશેષ કૃપા રહે છે. આ રાશિના લોકો જન્મજાત નેતા હોય છે. આત્મવિશ્વાસ, તેજસ્વીતા અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વના સ્વામી હોય છે. હનુમાનજીના આશીર્વાદથી આ લોકો સમાજમાં અલગ ઓળખ બનાવતા હોય છે અને પોતાની નિર્ણય શક્તિથી બીજાને પ્રભાવિત કરે છે. તેમની સાહસિક પ્રવૃત્તિ તેમને પડકારોનો સામનો કરવાની શક્તિ આપે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના સ્વામી પણ મંગળ છે અને આથી આ રાશિના જાતકો પર હનુમાનજીની અપાર કૃપા રહે છે. તેઓ ઊંડા વિચારવાળા, રહસ્યમયી અને અત્યંત બુદ્ધિશાળી હોય છે. હનુમાનજીના આશીર્વાદથી તેમનામાં દરેક પરિસ્થિતિમાં ધૈર્ય અને સમજદારી રહે છે. આ લોકો પોતાના કાર્યો પ્રત્યે પૂર્ણ સમર્પણ અને ઈમાનદારી દાખવે છે. મુશ્કેલીઓમાં પણ તેઓ હાર માનતા નથી અને છેલ્લે વિજય મેળવે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના સ્વામી શનિ ગ્રહ છે. આ રાશિના લોકો ન્યાયપ્રિય, ઉદાર અને દુરંદર્શી સ્વભાવવાળા હોય છે. તેમના આ ગુણોના કારણે હનુમાનજી તેમને વિશેષ રીતે પ્રિય ગણે છે. હનુમાનજીની કૃપાથી તેમની રક્ષા થાય છે અને નકારાત્મક શક્તિઓ તેમની નજીક ફરકી શકતી નથી. આ લોકો સમાજના હિતમાં કામ કરે છે અને પોતાની દુરંદર્શિતાથી સારા નિર્ણય લે છે. હનુમાનજી તેમના જીવનમાં આવતી બાધાઓ દૂર કરે છે.
હનુમાનજીની કૃપા મેળવવા શું કરવું
આ ચારેય રાશિના જાતકોએ હનુમાનજીની કૃપા તેમના પર સદાય રહે તે માટે નિયમિત રીતે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ, મંગળવારનું વ્રત અને સંકટમોચન હનુમાન મંદિરમાં દર્શન કરવા જોઈએ. હનુમાનજીની ભક્તિથી જીવનમાં સાહસ, શક્તિ અને સુરક્ષા રહે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
