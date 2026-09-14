/ઘરમાં આજે કર્યું છે ગણપતિ બાપ્પાનું આગમન? રાત્રે ભૂલથી પણ ન કર્યો આ 3 ભૂલ

Ganesh Chaturthi 2026: આજે ગણેશ ચતુર્થી છે, અને ઘણા ઘરોમાં બાપ્પાની સ્થાપના થઈ ચૂકી છે. પહેલા જ દિવસે લોકો ઘરે ગણપતિની સ્થાપના કરે છે અને ઢોલ-નગારા સાથે મૂર્તિ ઘરે લાવે છે. આ સાથે, તેમની આસપાસનું આખું વાતાવરણ ભક્તિ અને ઉત્સાહમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. બાપ્પાના આગમન સાથે, સર્વત્ર ખુશી છવાઈ જાય છે, અને મન સકારાત્મક બને છે. જો ઘરે ગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, તો પહેલી રાત્રે કેટલાક ખાસ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. જાણો રાત્રે કઈ ભૂલો ટાળવી?
જો ઘરે ગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, તો રાત્રે આ 3 ભૂલો ટાળો:
1. આજે બાપ્પાને એકલા ન છોડો
ધાર્મિક માન્યતા છે કે જ્યારે બાપ્પા ઘરે સ્થાપિત થાય છે, ત્યારે તેમની સેવામાં કોઈ કમી ન હોવી જોઈએ. તેમની સાથે મહેમાનોની જેમ વર્તો અને તેમનું આતિથ્ય કરો. એવું માનવામાં આવે છે કે જે રાત્રે ઘરમાં મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, તે રાત્રે તેમને પ્રાર્થના રૂમમાં એકલા ન રાખવા જોઈએ. રાત્રે પરિવારના કોઈ સભ્યને તેમની સાથે રહેવા માટે કહો. વધુમાં, રાત્રે એક શાશ્વત જ્યોત પ્રગટાવો, કારણ કે આ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.
2. ગણેશ ચતુર્થીની રાત્રે ચંદ્ર જોવાનું ટાળો
ગણેશ ચતુર્થીની રાત્રે એવી માન્યતા છે કે આ દિવસે ચંદ્ર જોવાથી કોઈએ ન જોવું જોઈએ. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે ભૂલથી પણ ચંદ્ર જોવાથી ખોટા આરોપો લાગી શકે છે. તેથી, આજે રાત્રે ચંદ્ર જોવાનું ટાળવું સલાહભર્યું છે. જો કે, જો તમને ભૂલથી ચંદ્ર દેખાય છે, તો તમારા મનમાં ભગવાન ગણેશને યાદ કરો અને તેમની માફી માંગશો. આવી સ્થિતિમાં ગભરાવાની જરૂર નથી.
3. ગણેશ સ્થાપનાની પહેલી રાત્રે ઘરમાં સકારાત્મક વાતાવરણ જાળવો
આજે ઘરમાં બાપ્પાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, તેથી વાતાવરણ શાંત અને સકારાત્મક રાખવાનો પ્રયાસ કરો. આજે રાત્રે બિનજરૂરી દલીલો ટાળો. કોઈની સાથે મોટેથી વાત ન કરો. ઘરના વડીલોનો આદર કરો, અને સૌથી અગત્યનું, મૂર્તિની આસપાસનો વિસ્તાર સ્વચ્છ રાખો. ખાતરી કરો કે મંદિર સારી રીતે પ્રકાશિત છે. સૂતા પહેલા, મૂર્તિ સામે દીવો પ્રગટાવો. આ સમય દરમિયાન, ભગવાન ગણેશના મંત્ર, ઓમ ગં ગણપતયે નમઃ, નો જાપ કરો. આનાથી તમારા મનમાં શાંતિ આવશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)