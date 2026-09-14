Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /ઘરમાં આજે કર્યું છે ગણપતિ બાપ્પાનું આગમન? રાત્રે ભૂલથી પણ ન કર્યો આ 3 ભૂલ

ઘરમાં આજે કર્યું છે ગણપતિ બાપ્પાનું આગમન? રાત્રે ભૂલથી પણ ન કર્યો આ 3 ભૂલ

Ganesh Chaturthi 2026: શું તમે આજે ગણેશ ચતુર્થીના ખાસ પ્રસંગે ઘરે ગણપતિ બાપ્પાની મૂર્તિ સ્થાપિત કરી છે? જાણો આ પહેલી રાત્રે, સ્થાપનાની પહેલી રાત્રે કયા ખાસ નિયમોનું ધ્યાન રાખવું અને કઈ ભૂલો ટાળવી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 14, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:17 PM IST
ઘરમાં આજે કર્યું છે ગણપતિ બાપ્પાનું આગમન? રાત્રે ભૂલથી પણ ન કર્યો આ 3 ભૂલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કચ્છ-બનાસકાંઠાને 692 કરોડની ભેટ... હાઈ સ્પીડ કોરિડોર અંતર્ગત રોડ થશે પહોળા અને ફોરલે
2
3
4
5