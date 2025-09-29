1660થી અનોખી પરંપરાઓ સાથે ઉજવાતા કુલ્લુ દશેરાનું રોચક રહસ્ય! જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો
Kullu Dussehra: કુલ્લુ દશેરા હિમાચલ પ્રદેશમાં 1660થી ઉજવાતો સાત દિવસનો ભવ્ય તહેવાર છે. ભગવાન રઘુનાથના આગમનથી શરૂ થઈને રથયાત્રા, દેવી-દેવતાઓની હાજરી અને સાતમા દિવસ લંકા દહન સુધી આ ઉત્સવનું આયોજન થાય છે.
Kullu Dussehra News: હિમાચલ પ્રદેશના કુલ્લુ જિલ્લામાં દશેરા દેશભરમાં ઉજવાતા અન્ય દશેરાના ઉત્સવોથી અલગ છે. અહીં ન તો રાવણનું પૂતળું દહન કરવામાં આવે છે કે ન તો તહેવાર પહેલા કોઈ રામલીલાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. કુલ્લુ દશેરા આરાધ્ય દેવ ભગવાન રઘુનાથના આગમનની સાથે શરૂ થાય છે અને સાત દિવસ સુધી ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. પહેલા દિવસે ભવ્ય રથયાત્રાનું આયોજન નિકળે છે, જેમાં ઘાટીના દેવી-દેવતાઓ હાજરી આપે છે. તેને ઘાટીના દેવતાઓનો મહાકુંભ પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે આ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં દેવી-દેવતાઓ રથયાત્રામાં સામેલ થાય છે.
ક્યારે અને કેવી રીતે શરૂ થયા કુલ્લુ દશેરા?
ભગવાન રઘુનાથનું પાત્ર ભજવતા દાનવેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું કે, કુલ્લુ દશેરાની શરીઆત 1660માં થઈ હતી. સ્થાનિક બોલીમાં તેને "વિદા દશમી" પણ કહેવામાં આવે છે. રામાયણ અનુસાર, ભગવાન રામે સૌપ્રથમ દુર્ગાની આરાધના કરી અને દસમા દિવસે લંકા પર આક્રમણ કર્યું હતું. રાવણનું મૃત્યુ પૂર્ણિમાના દિવસે થયું હતું. પહેલાં અહીં પૂર્ણિમાના દિવસે લંકા દહન ઉજવવામાં આવતું હતું, પરંતુ ક્યારેક-ક્યારેક પૂર્ણિમાના દિવસે બદલાતું હતું, જેના કારણે દેવી-દેવતાઓનું આગમન મુશ્કેલ બનતું હતું. તેથી, એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે, દશેરા તહેવારના સાતમા દિવસે લંકા દહન કરવામાં આવશે અને ત્યારથી કુલ્લુ દશેરા સાત દિવસ માટે ઉજવવામાં આવે છે.
બિજલી મહાદેવનું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન
કુલ્લુ દશેરામાં રથયાત્રા દરમિયાન બધા દેવી-દેવતાઓનું વિશેષ મહત્વ છે. જો કે, બિજલી મહાદેવની હાજરી રથયાત્રા માટે આવશ્યક માનવામાં આવે છે. ભગવાન રઘુનાથના રથના ડાબી બાજુ પાછળ બિજલી મહાદેવ રહે છે અને તેમની હાજરી વિના રથયાત્રા શરૂ થતી નથી. રથયાત્રા બાદ જ કુલ્લુમાં દશેરા ઉત્સવની શરૂઆત થાય છે અને સાત દિવસ સુધી ચાલે છે. આ સમય દરમિયાન ભગવાન રઘુનાથ ભક્તોને આશીર્વાદ આપે છે અને સાતમા દિવસે લંકા દહન પછી મંદિરમાં પાછા ફરે છે.
દેવી-દેવતાઓનો મહાકુંભ
કુલ્લુ દશેરા દરમિયાન બધા દેવી-દેવતાઓ રથયાત્રામાં સામેલ થઈને રાવણના વધની પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે. રામાયણ અનુસાર, રાવણના વધ પહેલાં બધા દેવી-દેવતાઓ ભગવાન શ્રી રામ પાસે આવી તેમની સહાયતા પ્રદાન કરી હતી. આ પરંપરાનું પાલન અહીં દશેરા ઉત્સવમાં કરવામાં આવે છે. રથયાત્રામાં સામેલ દરેક દેવી-દેવતા ઉત્સવની ભવ્યતા અને મનોરમમાં વધારો કરે છે, જેનાથી આ ઉત્સવ સ્થાનિકો અને પ્રવાસીઓ માટે ખૂબ જ આકર્ષક બને છે.
સાત દિવસની ધામધૂમ અને અનોખી પરંપરા
કુલ્લુ દશેરા સાત દિવસ સુધી ચાલે છે અને તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ ઉજવવામાં આવે છે. દરરોજ ભક્તો અને પ્રવાસીઓ આ ઉત્સવમાં ભાગ લે છે, ભગવાન રઘુનાથના દર્શન કરવા અને આશીર્વાદ મેળવવા આવે છે. સાતમા દિવસે લંકા દહન સાથે આ ઉત્સવ સમાપ્ત થાય છે. આ પરંપરા 1660ની ચાલી રહી છે અને તેની ભવ્યતા અને અનોખા રીતિ-રિવાજોના કારણે દેશભરમાં પ્રસિદ્ધ છે.
