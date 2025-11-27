2026મા ચોંકાવનારી વાત, 12 નહીં 13 મહિનાનું હશે નવું વર્ષ
Adhik Maas 2026: 2026 માં એક આશ્ચર્યજનક ઘટના બની રહી છે. આ વર્ષે 12 ને બદલે 13 મહિના હશે, જેમાં જ્યેષ્ઠ બે મહિના રહેશે. આ મહિનાને અધિક માસ અથવા પુરુષોત્તમ માસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
Adhik Maas 2026: અંગ્રેજી કેલેન્ડપ પ્રમાણે જાન્યુઆરીના પહેલા દિવસ એટલે કે 1 જાન્યુઆરીથી નવા વર્ષની શરૂઆત માનવામાં આવે છે. પરંતુ હિંદુ ધર્મમાં વિક્રમ સંવત (Vikram Samvat) કેલેન્ડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતમાં સૌથી પ્રચલિત છે. હાલ હિંદુ કેલેન્ડર (Hindu Calendar 2026) કે વિક્રમ સંવતનું વર્ષ 2082 ચાલી રહ્યું છે.
ચૈત્ર સુદ એકમથી હિંદુ નવું વર્ષ (Hindu Calendar 2026) શરૂ થાય છે અને આ કેલેન્ડર પ્રમાણે ફાગણ મહિનો છેલ્લો હોય છે. વિક્રમ સંવતના પંચાગ અનુસાર વર્ષ 2026 ઘણી દ્રષ્ટિએ વિશેષ રહેવાનું છે.
વર્ષ 2026મા અધિકમાસ આવી રહ્યો છે, જે અધિક જેઠ કે પુરૂષોત્તમ મહિના તરીકે ઓળખાય છે. આ પ્રકારે 2026માં કેલેન્ડરમાં એક મહિનો વધુ હશે, જેના કારણે જેઠ મહિનો લગભગ 58-59 દિવસનો રહેશે. તેને લોકો અધિકમાસ કે મલમાસ પણ કહે છે. હિંદુ પંચાંગ અનુસાર વર્ષ 2083મા કુલ 13 મહિના હશે.
અધિકમાસ 2026 તિથિ
અધિકમાસની શરૂઆત 17 મે 2026થી થશે અને તે 15 જૂન 2026 સુધી રહેશે. જ્યારે કોઈ વર્ષમાં કોઈ મહિનો બે વખત આવે છે તો તેને પુરૂષોત્તમ માસ (Purushottam Maas) ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. અધિકમાસ ચંદ્ર વર્ષનો એક વધારાનો ભાગ છે, જે દર 32 મહિના, 16 દિવસ અને 8 ઘટીના અંતરથી આવે છે. અધિકમાસ પડવાને કારણે સૂર્ય વર્ષ અને ચંદ્ર વર્ષ વચ્ચે અંતરનું સંતુલન બનાવવું.
કેમ આવે છે અધિકમાસ
ભારતીય ગણતરી પ્રદ્ધતિ પ્રમાણે સૂર્ય વર્ષ 365 દિવસનું હોય છે, જ્યારે ચંદ્ર વર્ષ 354 દિવસનું છે, બંને વચ્ચે 11 દિવસનું અંતર હોય છે અને તેના અંતરને દૂર કરવા માટે દર ત્રણ વર્ષમાં એક વખત અધિકમાસ આવે છે.
શું અધિક માસ નિષ્ક્રિય છે?
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર, અધિક માસ ભગવાન વિષ્ણુનો સૌથી પ્રિય મહિનો છે. તેથી, તેને પુરુષોત્તમ માસ કહેવામાં આવે છે. આ મહિના દરમિયાન, પૂજા, દાન, ધાર્મિક ગ્રંથોનું વાંચન, જાપ અને ઉપવાસ કરવા શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, લગ્ન, નામકરણ વિધિ, ગૃહઉષ્મા સમારોહ, શિલાન્યાસ વિધિ વગેરે જેવા શુભ પ્રસંગો પર પ્રતિબંધ છે. આનું કારણ એ છે કે અધિક માસનો હેતુ કેલેન્ડરને સંતુલિત કરવાનો છે, અને તેથી, તેને "નિષ્ક્રિય" મહિનો માનવામાં આવે છે.
