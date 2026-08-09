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શું વર્ષ 2026 કરતાં પણ વધુ ખતરનાક છે વર્ષ 2027? જાણો રૂંવાડાં ઊભાં કરી દે તેવી 5 ભવિષ્યવાણીઓ

Hindu Dharam: છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી વૈશ્વિક અસ્થિરતા બાદ જ્યોતિષિનું માનવું છે કે વર્ષ 2027 દુનિયા માટે એક મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થશે. હકીકતમાં વર્ષ 2027મા ઘણી મોટી ઘટનાઓ બનશે. જાણો આ મોટી ચેતવણીઓ વિશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 09, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:49 AM IST
શું વર્ષ 2026 કરતાં પણ વધુ ખતરનાક છે વર્ષ 2027? જાણો રૂંવાડાં ઊભાં કરી દે તેવી 5 ભવિષ્યવાણીઓ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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