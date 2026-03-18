આ વખતે હિન્દુ નવ વર્ષમાં 12 નહીં 13 મહિના! 4 રાશિઓ માટે રહેશે વરદાન જેવું, છપ્પરફાડ ધનલાભના પ્રબળ યોગ
Hindu Nav Varsh 2026: આ વખતે હિન્દુ નવવર્ષમાં 12ની જગ્યાએ 13 મહિના હશે. 13 મહિના શાં માટે હશે અને તેની શું અસર જોવા મળશે તથા કઈ કઈ રાશિઓ માટે આ સમય શુભદાયી રહેશે તે પણ ખાસ જાણો.
હિન્દુ પંચાંગ મુજબ નવું વર્ષ એટલે કે વિક્રમ સંવત 2083 19 માર્ચ 2026ના રોજ ગુરુવારથી શરૂ થશે. જે ચૈત્ર સુદ એકમ એટલે કે ગુડી પડવાનો દિવસ છે. આ દિવસ નવ સંવત્સર તરીકે ઉજવાય છે. દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં તે અલગ અલગ નામથી ઓળખાય છે. ઉત્તર ભારતમાં તેને નવવર્ષ, દક્ષિણ ભારતમાં ઉગાડી અને મહારાષ્ટ્રમાં ગુડી પડવા તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસે લોકો પોતાના ઘરોને સજાવે છે અને વિધિ વિધાનથી પૂજા કરે છે.
આ વખતે શું છે ખાસ
સામાન્ય રીતે હિન્દુ નવ વર્ષ 12 મહિનાનું હોય છે. પરંતુ આ વખતે એક વિશિષ્ટ ખગોળીય પરિસ્થિતિને કારણે અધિક માસ પણ હશે. એટલે કે આ વર્ષ 2083માં જેઠ મહિનો બેવાર હશે. જેના કારણે આ વર્ષમાં 13 મહિના હશે. અધિકમાસનો સમયગાળો 17 મેથી 15 જૂન સુધી રહેશે. આ સમય ધાર્મિક રીતે ખુબ વિશિષ્ટ ગણાય છે. પૂજા પાઠ, દાન પુણ્ય માટે શુભ ગણાય છે.
દેશ દુનિયા પર પ્રભાવ, ગુરુ શું ફળ આપશે
આ વર્ષે ગ્રહ-નક્ષત્રોની સ્થિતિ પણ ખુબ ખાસ ગણાઈ રહી છે. ગુરુ બૃહસ્પિતિ સમૃદ્ધિ, સારો વરસાદ અને કૃષિમાં વૃદ્ધિનો સંકેત આપશે. સમાજમાં ધાર્મિક કાર્યો અને સકારાત્મકતા વધશે.
મંગળનો પ્રભાવ
કેટલીક જગ્યાઓ પર ઓછો વરસાદ પડી શકે. મોંઘવારી અને તણાવની સ્થિતિ વધી શકે છે. અગ્નિ અને દુર્ઘટનાઓનું જોખમ વધવાની શક્યતા છે.
ચંદ્રનો કેવો રહેશે પ્રભાવ
સેનાધિપતિ ચંદ્રના પ્રભાવથી શાસન વ્યવસ્થા સારી રહેવાનો સંકેત છે. લોકોના જીવન ધોરણમાં સુધારો આવી શકે. દુધ ઉત્પાદનમાં વધારો થઈ શકે છે.
હવે કઈ રાશિઓ માટે સમય સારો રહેશે તે પણ જાણો.....
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ વર્ષ નવી શરૂઆત લઈને આવશે. અટકેલા કામો પાર પડશે. કરિયરમાં પ્રગતિની તકો મળી શકે છે. આર્થિક સમૃદ્ધિ વધશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોની ઓળખ અને સન્માનમાં વધારો થશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા મજબૂત થશે. અટવાયેલું ધન પાછું મળી તેવા ચાન્સ છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકોને ગુરુના પ્રભાવથી આ વર્ષ ખુબ સારું રહેશે. અભ્યાસ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળી શકે છે.
મકર રાશિ
આ વર્ષે સંપત્તિ અને રોકાણથી લાભ મળવાના સંકેત છે. ઘર, જમીન કે વાહન ખરીદવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
