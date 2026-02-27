Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

આ 3 રાશિના જાતકો માટે પડકારજનક સમય! થોડા દિવસ રહેવું પડશે સાવધાન

Holashtak 2026: હોળીનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે. અત્યારે હોળાષ્ટક ચાલી રહ્યાં છે. તેવામાં ત્રણ રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભારે રહેશે. આ જાતકોએ સમજી-વિચારી નિર્ણય લેવા જોઈએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 27, 2026, 01:06 PM IST
  • કર્ક રાશિના જાતકોને આ દિવસોમાં ભારેત માનસિક તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે
  • તુલા રાશિના જાતકો માટે આર્થિક સંકટનો સમય
  • કુંભ રાશિના જાતકોએ વાહન ચલાવવામાં સાવચેતી રાખવી

Holashtak 2026 Impact: હોળીનો તહેવાર રંગ અને ખુશીઓનું પ્રતીક છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે હોળી પહેલાના સમયને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અશુભ માનવામાં આવે છે? તેને 'હોળાષ્ટક' કહેવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે આ દરમિયાન ગ્રહોની સ્થિતિ ખુબ ઉગ્ર હોય છે, જેનાથી નકારાત્મક ઉર્જા વધી જાય છે અને શુભ કાર્યો થતાં નથી. વર્ષ 2026મા હોળાષ્ટક 14 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયું છે, જે હોલિકા દહન સુધી ચાલશે.

આ સમયમાં જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહોનો ઉગ્ર પ્રભાવ અલગ-અલગ રાશિઓ પર પડે છે. આ વખતે કર્ક, તુલા અને કુંભ રાશિના જાતકોએ વિશેષ રૂપથી સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. આ રાશિના જાતકોએ કરિયર, રોકાણ અને પૈસા સાથે જોડાયેલા નિર્ણય હોળી બાદ સુધી ટાળી દેવા જોઈએ. આવો જાણીએ આ રાશિઓએ ક્યા પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ.

કર્ક રાશિઃ કર્ક રાશિના જાતકોને આ દિવસોમાં ભારેત માનસિક તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં કામનો ભાર વધશે અને જરૂરી કામમાં વિલંબ થઈ શકે છે. પરિવાર કે નજીકના સંબંધમાં ગેરસમજણથી ખટાસ આવવાની આશંકા છે. રોકાણ કરવાથી બચો. કોઈ પ્રકારના વાદ-વિવાદથી દૂર રહો. ધૈર્ય બનાવી રાખવું જોઈએ.

તુલા રાશિઃ તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય આર્થિક મામલામાં નાજુક રહી શકે છે. અજાણ્યા વ્યક્તિઓ પર આંખ બંધ કરી વિશ્વાસ ન કરો. પૈસા ઉધાર આપવા કે લેવામાં સાવધાની રાખો. ખોટા ખર્ચ વધી શકે છે. જેના પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. સરકારી કામકાજ કે કોઈપણ દસ્તાવેજી કાર્યવાહી હોળી બાદ કરવી જોઈએ.

કુંભ રાશિઃ કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય પડકારજનક રહી શકે છે. વાહન ચલાવવા સમયે સાવધાની રાખો. દુર્ઘટનાની સંભાવનાથી ઈનકાર ન કરી શકાય. ગૃહ પ્રવેશ, નવી પ્રોપર્ટી ખરીદવી કે નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા જેવા મોટા નિર્ણય ન લો. કાર્યક્ષેત્રમાં ફેરફારની સ્થિતિ બની શકે છે. તેથી ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લો. શાંત મનથી સમજી-વિચારી પગલાં ભરો.

 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

Holashtak 2026Holi AstrologyAstrology Warning3 zodiac signsCancer Horoscope

