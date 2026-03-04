Holi 2026: આજે રાતે ભૂલ્યા વિના કરી લો આ કામ, પૈસાથી તિજોરીઓ છલકાશે, જાણી લો ઉપાય
Holi 2026: આજે દેશભરમાં હોળી અને ધૂળેટીનું પર્વ મનાવાઈ રહ્યું છે. પૌરાણિક માન્યતાઓ અનુસાર આ પર્વ રાધા કૃષ્ણ અને શિવ સતીની કથા સાથે જોડાયેલું છે. લોકો મનભરીને રંગોના આ તહેવારને માણે છે. માન્યતા છે કે જો ધૂળેટીની પવિત્ર સંધ્યાએ કરેલા કેટલાક વિશેષ ઉપાયો તમારા જીવનમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે.
Holi 2026: હોળીને ભગવાન શિવ અને માતા સતી સાથે પણ જોડાય છે. શાસ્ત્રોમાં ચૈત્ર કૃષ્ણ પ્રતિપ્રદાને એક દિવ્ય તીથિ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ કહે છે કે હોળીના પાવન પર્વ પર કેટલાક ઉપાયો આખી જિંદગીને રંગીન બનાવી દે છે.
સુખ શાંતિ અને સૌભાગ્ય
ધૂળેટીની સાંજે જિંદગીમાં ખુશહાલી માટે એક પાત્રમાં પાણી લઈને તેમાં સફેદ ફૂલ નાખો, આ પાણીથી ચંદ્રમાને ચડાવો અને મનની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરો. જો તમે સ્વાસ્થ્ય સંબંધી પરેશાનીઓ ભોગવતા હો તો સફેદ કપડાં પહેરાં. ચંદન અને ગુલાબની નોર્મલ સુગંધની સાથે ઓમ સોમ સોમાય નમ: મંત્રનો 108 વાર જાપ કરો.
પ્રેમ સંબંધોમાં મીઠાશ
પ્રેમ જીવનમાં મિઠાશ લાવવા માટે ધૂળેટીની રાતે રાધા કૃષ્ણને ગુલાબની માળા અર્પણ કરો અને મધુરાષ્ટકનો પાઠ કરો. આ દિવસે કાળા વસ્ત્રો પહેરવા ન જોઈએ. વૈવાહિક જીવનમાં મધુરતા લાવવા માટે ધૂળેટીની સાંદે ચોથા, દૂધ અને ખાંડથી બનાવેલી ખીર ભગવાન શિવને અર્પણ કરો. ધૂળેટીનો તહેવાર એ રંગોનો તહેવાર છે ભગવાન આ દિવસે તમારું ખરાબ ના કરી શકે. જો તમે જીવનમાં ખુશહાલી લાવવા માગતા હો તો આ ઉપાયો કરવાનું ના ભૂલતા.
સંતાન સુખની પ્રાપ્તી
સંતાન સુખની ઈચ્છા રાખવા વાળા દંપતિ ધૂળેટીની સાંજે શ્રી કૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપની પૂજા કરો . એમની સામે ધીના 2 દીવા કરીને માખણ અને મિશરીનો ભોગ લગાવો અને કૃષ્ણ-કૃષ્ણના નામના 108 વાર જાપ કરશો તો સંતાનસુખની પ્રાપ્તી થશે. કૃષ્ણ ભગવાનનું બાળ સ્વરૂપ એ અતિ મોહક હોય છે. આ બાળ સ્વરૂપની ઘણા ઘરોમાં પૂજા થતી હોય છે. જો તમારા ઘરમાં પૂજા ન થતી હોય તો તમને સંતાન સુખમાં વિધ્નો આવી શકે છે.
આર્થિક લાભ
આર્થિક પ્રગતિ કરવા માટે હોળીના દિવસે હનુમાનજીની પૂજા વિશેષ ફળદાયી માનવામાં આવે છે. આ દિવસે લાલ વસ્ત્રો ધારણ કરીને ઘરમાં ધીનો દીવો સળગાવીને હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશો તો તમને આર્થિક પ્રગતિનો લાભ મળશે. હનુમાનજી એ કષ્ટભંજન દેવ છે. એ દરેક કષ્ટોમાં આગળ રહે છે. જો તમે આ ઉપાયો કરશો તો આર્થિક રીતે ફાયદામાં રહેશો.
દેવાથી મુક્તિ
જો તમે દેવા અને કાયદા સાથે જોડાયેલી પરેશાનીઓથી છૂટકારો મેળવવા માગતા હો તો હોળીની રાતે હનુમાનજીની સામે 9 દિવેટ વાળો એક દીવો પ્રગટાવો અને સંકટ મોચક હનુમાનજીનો નવ વાર પાઠ કરશો તમને દેવાથી મુક્તિ મળશે. ધૂળેટીનો હાલનો સમય તમારા માટે યોગ્ય છે એટલે આ ઉપાયો કરવાના ના ભૂલશો.
