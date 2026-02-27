Holi 2026 Lucky Rashiyan: હોળી પર મળશે ભાગ્યનો પ્રબળ સાથ! બુધ-શુક્રની યુતિથી આ રાશિઓને થશે મોટો લાભ
Holi 2026 Lucky Rashiyan: હોળી પર આ વખતે બુધાદિત્ય અને શુક્રાદિત્ય રાજયોગનો ખાસ સંયોગ બની રહ્યો છે. જાણો મેષ, તુલા અને મકર રાશિ માટે ધન, કરિયર અને પ્રેમના નવા રસ્તાઓ કેવી રીતે ખુલશે.
Trending Photos
Holi 2026 Lucky Rashiyan: પંચાંગ અનુસાર 4 માર્ચ 2026, બુધવારના રોજ હોળીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવશે. આ વર્ષે હોળીનો તહેવાર જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખાસ માનવામાં આવે છે. પંચાંગ મુજબ, હાલમાં સૂર્ય અને બુધ કુંભ રાશિમાં સાથે છે, જેના કારણે બુધાદિત્ય રાજયોગ સર્જાય છે. શુક્ર અને સૂર્યની યુતિ શુક્રાદિત્ય રાજયોગ પણ સર્જાય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં આ બે યોગ પ્રગતિ, નાણાકીય લાભ અને સન્માન સાથે સંકળાયેલા છે. તેથી, આ હોળી કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમાચાર લાવી શકે છે.
મેષ રાશિ (Aries)
મેષ રાશિ માટે આ રાજયોગ આવક અને લાભના સ્થાન પર બની રહ્યો છે. આ કારણે તમને આર્થિક ફાયદો થઈ શકે છે. નોકરીમાં નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે અને જૂના અટકેલા કામો પૂરા થવાની સંભાવના છે. સરકારી ક્ષેત્રે જોડાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મળી શકે છે. જે લોકો વિદેશ સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાય કરે છે, તેમને પણ સારો લાભ મળવાની શક્યતા છે.
તુલા રાશિ (Libra)
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ યોગ પાંચમા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે પ્રેમ, સંતાન અને શિક્ષણ સાથે સંબંધિત છે. સંતાન પક્ષ તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. લવ લાઈફમાં સુધારો આવશે અને સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. દામ્પત્ય જીવનમાં પણ મધુરતા વધશે. બિઝનેસ કે પાર્ટનરશિપમાં ફાયદો થઈ શકે છે અને આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ સારી રહેશે.
મકર રાશિ (Capricorn)
મકર રાશિના જાતકો માટે આ સમય ઘણો શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારી કુંડળીમાં આ યોગ ધન અને વાણીના સ્થાન પર બની રહ્યો છે. નોકરી કે બિઝનેસમાં આગળ વધવાની તકો મળશે. પ્રમોશન અથવા નવી ડીલ મળવાના સંકેતો છે. જો સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરવામાં આવે તો મોટો નફો થઈ શકે છે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ જળવાઈ રહેશે.
શું હોય છે બુધાદિત્ય અને શુક્રાદિત્ય રાજયોગ?
વૈદિક જ્યોતિષમાં બુધાદિત્ય અને શુક્રાદિત્ય રાજયોગને અત્યંત શુભ અને પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. આ યોગ ગ્રહોની વિશેષ યુતિ (Conjunction) થી બને છે. આ યોગ વ્યક્તિના જીવનમાં બુદ્ધિ, ધન, કરિયર અને આકર્ષણ સાથે જોડાયેલા મોટા ફેરફારો લાવી શકે છે. આ બંને યોગ વ્યક્તિને આકર્ષક વ્યક્તિત્વ, ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ, કલા અને લક્ઝરી લાઈફ તરફ દોરી જાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે