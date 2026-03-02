Holi 2026: હોળીની અગ્નિમાં રાઈ-મીઠાથી લઈ જવ પધરાવવાનું મહત્વ, જાણો હોળીની પૂજા કરવાની વિધિ અને હોળીના પ્રયલિત ઉપાયો
Holi 2026 Puja Vidhi : 3 માર્ચ 2026 ના રોજ દેશભરમાં હોલિકા દહન કરવામાં આવશે. ફાગણ મહિનાની પૂનમની રાત્રે હોળી પ્રગટે છે. આજે તમને હોળીની રાત્રે કરવાના કેટલાક પ્રચલિત ઉપાયો અને હોળીની પૂજા કરવાની વિધિ વિશે જણાવીએ.
- આજે તમને હોળીની રાત્રે કરવાના કેટલાક પ્રચલિત ઉપાયો વિશે જણાવીએ.
- કેટલીક ખાસ વસ્તુઓ છે જેને હોળીની અગ્નિમાં પધરાવવાનું વિધાન છે.
- હોળીની પૂજા કેવી રીતે કરવાની હોય ?
Trending Photos
Holi 2026 Puja Vidhi : ફાગણ મહિનાની પૂનમના દિવસે હોલિકા દહન કરવામાં આવે છે. ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી હોળીની રાત મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. હોળીની રાત્રે કરવાના કેટલાક ઉપાયો પણ પ્રચલિત છે. લોકો હોળીની પૂજા કરી તેમાં ધાણી, ખજૂર, નાળિયેર સહિતની વસ્તુઓ પધરાવતા હોય છે. આ સિવાય પણ કેટલીક ખાસ વસ્તુઓ છે જેને હોળીની અગ્નિમાં પધરાવવાનું વિધાન છે. હોળીની પૂજા કરી તેમાં આ વસ્તુઓની આહુતિ આપવી શુભ ગણાય છે. તો ચાલો વિસ્તાપૂર્વક જાણીએ આ હોળીની પૂજા કેવી રીતે કરવાની હોય, હોળીની અગ્નિમાં શું પધરાવવું અને હોળીની રાતના પ્રચલિત ઉપાયો કયા કયા છે?
હોળીની પૂજા કરવાની વિધિ
હોળી પ્રજ્વલિત થઈ જાય પછી આ રીતે હોળીની પૂજા કરો. પૂજા માટે એક થાળીમાં કંકુ, ચોખા, અબીલ, ગુલાલ, ધાણી, પતાશા, શ્રીફળ અને પાણીના કળશની જરૂર પડશે. સૌથી પહેલા હોળીમાં કંકુ, ચોખા સહિતની સામગ્રી પધરાવી પૂજા કરો. ત્યારબાદ હોળીની અગ્નિમાં ધાણી, ખજૂર કે પતાશા પધરાવો. ત્યારબાદ પાણીના કળશ પર શ્રીફળ રાખી હોળીની પ્રદક્ષિણા કરો. પ્રદક્ષિણા કરતી વખતે ધીમી ધારે પાણી હોળીની ચારે તરફ પધરાવવું. 4 પ્રરીક્રમા થઈ જાય એટલે હોળીને નમસ્કાર કરી શ્રીફળ હોળીમાં પધરાવી દેવું અને પરિવારની સુખ-શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરવી.
હોળીની રાતનું મહત્વ
શાસ્ત્રો અનુસાર હોળીની રાતને વર્ષની ચાર મહારાત્રીઓમાંથી એક માનવામાં આવે છે. વર્ષમાં આવતી દિવાળી, જન્માષ્ટમી, શિવરાત્રી અને હોળીની રાતનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. આ 4 પર્વમાં રાત્રી પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે. તેમાં પણ હોળીની રાત્રે ઘરના ખાસ સ્થાન પર દીવો કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. જેમકે ઘરના દક્ષિણ-પશ્ચિમ ખૂણામાં દીવો કરવો જોઈએ તેનાથી ધન સંબંધિત સમસ્યા દુર થાય છે. હોળીની રાત્રે ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર દીવો કરવો તેનાથી ઘમાં માં લક્ષ્મીનું આગમન થાય છે. હોળીની રાત્રે ઘરના મંદિરમાં પણ દીવો કરવો જોઈએ તેનાથી નકારાત્મકતા દુર થાય છે.
સુખ-સમૃદ્ધિ અને શાંતિ માટે હોળીની અગ્નિમાં શું પધરાવવું ?
હોળીની અગ્નિમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ પધરાવવાનું મહત્વ છે. ચાલો તમને જણાવીએ હોળીમાં કઈ વસ્તુ પધરાવવાથી કેવું ફળ મળે છે.
1. હોળીની અગ્નિમાં જવ અને ઘઉં પધરાવવાનું વિશેષ મહત્વ છે. આ પરંપરા વર્ષો જૂની છે. માન્યતા છે કે હોળીની અગ્નિમાં જવ અને ઘઉં પધરાવવાથી ઘરમાં અન્નની ખામી રહેતી નથી.
2. હોળીની અગ્નિમાં નાળિયેર પધરાવવાની પણ પ્રથા વર્ષો જૂની છે. જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિ વધે તેવી કામના સાથે હોળીની પૂજા કરી તેમાં નાળિયેર પધરાવવામાં આવે છે.
3. નકારાત્મક પ્રભાવો, નજર દોષ દુર કરવા માટે હોળીની અગ્નિમાં પીળી સરસવ અને આખું મીઠું પધરાવવામાં આવે છે. હોળીની અગ્નિમાં રાઈ મીઠું પધરાવવાથી ઘરને કે પરિવારને નજર લાગી હોય તો તેનો પ્રભાવ દુર થાય છે.
4. હોળીની અગ્નિમાં કાળા તલ પધરાવવાનું પણ મહત્વ છે. કાળા તલને રાહુ-કેતુ ગ્રહ સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે રાહુ-કેતુ ગ્રહના અશુભ પ્રભાવને દુર કરવા હોળીની અગ્નિમાં કાળા તલ પધરાવવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે