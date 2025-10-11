ગ્રહોની ચાલ બદલવાથી કેવી રીતે સામાન્ય વ્યક્તિ બની શકે અમીર ? આજે જાણી લો ગ્રહોના પ્રભાવનું ગણિત
Astrology: જ્યારે પણ ગ્રહો પોતાની ચાલ બદલે છે ત્યારે તેનો પ્રભાવ રાશિઓ પર પડે છે. ગ્રહ ગોચરના કારણે વ્યક્તિને ધનલાભ થાય છે તેવું કહેવામાં આવે છે. આજે તમને જણાવીએ કે કેવી રીતે ગ્રહ ગોચરના પ્રભાવથી વ્યક્તિના જીવનમાં ફેરફાર કેવી રીતે થાય છે.
Trending Photos
Astrology: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહ ગોચરને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. દરેક ગ્રહ પોતાની નિશ્ચિત સમય અવધિમાં પોતાની ચાલ બદલે છે. ગ્રહોના રાશિ પરિવર્તન કે નક્ષત્ર પરિવર્તનને ગોચર કહેવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, રાહુ અને કેતુ એમ નવ ગ્રહોનો ઉલ્લેખ છે.
દરેક ગ્રહ પોતાની ગતિ અનુસાર સમયે સમયે રાશિ બદલે છે. જ્યારે પણ ગ્રહોની ચાલ બદલે છે તો તેની સારી અને ખરાબ અસર 12 રાશિઓ પર જોવા મળે છે. સૂર્યથી લઈ કેતુ સુધી બધા જ ગ્રહોના ગોચરની અવધિ, તેની ગતિ અને તેનું ફળ અલગ અલગ હોય છે.
ગ્રહોની 3 પ્રકારની ગતિ
1. સમ ગતિમાં ગ્રહ સામાન્ય ગતિથી ચાલે છે અને તેમાં વ્યક્તિને ફળ મળવાની પ્રક્રિયા શરુ થાય છે. જો કે તેમાં ફળ મેળવામાં સમય અને ધીરજ બંનેની જરૂર પડે છે.
2. અતિચારી ગતિમાં ગ્રહ અપેક્ષા કરતા ઝડપથી ચાલે છે. તેનાથી ફળ શીઘ્રતાથી મળે છે. ગ્રહોની તેજ ગતિના કારણે પરિણામ હાથમાંથી નીકળી પણ શકે છે. આ ગતિમાં વ્યક્તિ અને ગ્રહ બંને ઉતાવળમાં રહે છે.
3. જ્યારે ગ્રહ વક્રી ગતિમાં હોય ત્યારે કાર્યોમાં વિલંબ, હતાશઆ અને ઉલટફેરની સ્થિતિ બને છે. જ્યારે ગ્રહ ગોચરનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે ત્યારે ખાસ જોવામાં આવે છે કે ગ્રહની ગતિ કઈ છે.
ગ્રહોની દશા અને ગોચર
ગોચરના પ્રભાવમાં ગ્રહોની દશા અને અંતરદશા પણ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. ગોચરની અસર દશા અને અંતરદશાના સ્વામી ગ્રહો સાથે પણ હોય છે. જેમકે જો અંતરદશા સ્વામીથી બીજા ભાવમાં કોઈ ગ્રહ ગોચર કરે છે તો તે દશા ધન લાભનો સંકેત કરે છે. આ સ્થિતિમાં ગોચર વ્યક્તિને ધન લાભ કરાવી શકે છે. વ્યવહારમાં ગોચરના પરિણામ અલગ અલગ બાબતો પર આધાર રાખે છે. જેમકે સૂર્ય, ચંદ્ર, લગ્ન, દશા, અંતરદશા અને પ્રત્યંતર દશા. આ બધું જ જોયા પછી ગ્રહ ગોચરની અસર રાશિઓ પર કેવી પડશે તેનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે