ભીષ્મ પિતામહે બાણોની શય્યા પર કેવી રીતે વિતાવ્યા 58 દિવસ? વરદાન કે ચમત્કાર, જાણો મહાભારતનું આ રહસ્ય
Bhishma Pitamah of Mahabharata: ભીષ્મ પિતામહને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. સવાલ એ થાય કે મહાભારતના યુધ્ધમાં અર્જુનનાં બાણોથી ઘાયલ થયા તોય અઠ્ઠાવન દિવસ બાણ શય્યા પર કેમ પીડાયા અને મૃત્યુ ન પામ્યા? હજી ઉત્તરાયણ પર્વ કાલે જ ગયું છે એટલે આજે એ પાવન પર્વને સમજવા ભીષ્મની બાણશય્યા અચૂક યાદ કરવા પડે.
Bhishma Pitamah of Mahabharata: મહાભારતના કુરુક્ષેત્ર યુદ્ધમાં ભીષ્મ પિતામહનો બાણશય્યા એ ભારતીય સંસ્કૃતિનો એક એવી ઘટના છે જે માનવ સહનશીલતા અને આધ્યાત્મિક શક્તિની મર્યાદાઓને પરિભાષિત કરે છે. દસમા દિવસે અર્જુનના અસંખ્ય બાણોથી પીડિત થઈને તેઓએ યુદ્ધભૂમિમાં જ બાણશય્યા પર સૂવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ ભીષ્મને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન પ્રાપ્ત હોવા છતાં, તેમણે તાત્કાલિક પોતાનો જીવ ન છોડવાનું પસંદ કર્યું.
શાસ્ત્રો અનુસાર, લગભગ 58 દિવસ સુધી આ અમાનવીય યાતના સહન કરતા તેમણે સૂર્યના ઉત્તર દિશા ગમનની પ્રતિક્ષા કરી. આ કાળ માત્ર શારીરિક સંયમનો સમય જ નહોતો, પરંતુ ધર્મ અને આત્મ-સાક્ષાત્કારની સ્થાપનાનું પણ એક સર્વોચ્ચ ઉદાહરણ હતું. આ વર્ષે 26 જાન્યુઆરીના રોજ ઉજવાતી ભીષ્મ અષ્ટમી, આ તપસ્વી યોદ્ધાના પરિનિર્વાણની સ્મૃતિને તાજી કરે છે.
દસમા દિવસના ભયંકર યુદ્ધમાં કુરુ વંશનું પતન થયું. અર્જુનના તીરોએ ભીષ્મનું વિશાળ શરીર બાણમય શચ્યા પર પડ્યું. દરેક તીર તેમના અંગોને વીંધી નાખતા હતા, છતાં તેમના પ્રાણ ચાલું રહ્યા. ઈચ્છામૃત્યું વરદાન, જે ગંગાપુત્ર ભીષ્ણને શરત ચંદ્ર વંશના પિતામહને પ્રાપ્ત હતું, તેમને પોતાના મૃત્યુનો સમય પસંદ કરવાની શક્તિ મળી. જોકે, તેમણે અધર્મના માર્ગે ચાલતા કૌરવોનો ત્યાગ કર્યો અને ન્યાયના રાજા યુધિષ્ઠિરના પક્ષમાં નિર્ણય લીધો.
મૃત્યુશય્યા પર પડેલા ભીષ્મે ન તો પોતાના શત્રુ પર બદલો લીધો કે ન તો વિજયી પાંડવોને શ્રાપ આપ્યો. આ સંયમ તેમના બ્રહ્મચર્યના વ્રત અને તેમના પિતા પ્રત્યેની ભક્તિની પરાકાષ્ઠા હતી. મહાભારતમાં તેમની નજર આકાશ તરફ ટકેલી હોવાનું વર્ણવવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તેમણે સૃષ્ટિ ચક્રનું અવલોકન કર્યું. યોગ અને પ્રાણાયામથી આ ચમત્કાર શક્ય બન્યો. પૌરાણિક ગ્રંથોમાં ભીષ્મને એક મહાન યોગી તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે જેમણે પ્રાણાયામ અને ધ્યાન દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે વશ કરી હતી.
ગંભીર ઘામાંથી લોહી નીકળતું હોવા છતાં, તેમણે તેમના હૃદયના ધબકારા ધીમા કર્યા, જેનાથી તેમના શરીરનો સડો અટકી ગયો. ઓછામાં ઓછું પાણી પીવાથી અને સંપૂર્ણ માનસિક એકાગ્રતાથી તેઓ જીવંત રહ્યા. આ સ્થિતિ સામાન્ય તબીબી વિજ્ઞાનની પહોંચની બહાર છે, પરંતુ યોગના શાસ્ત્રો તેને જીવનશક્તિનો પુરાવો માને છે. ભીષ્મે પોતે કહ્યું હતું કે શરીર નશ્વર છે, પરંતુ આત્મા અમર છે. તેમનું મૃત્યુશય્યા તેમના માટે તપસ્યાનું સ્થળ બની ગયું, જ્યાં દરેક ક્ષણ ધાર્મિક ચિંતનમાં વિતાવવામાં આવતી હતી. કૌરવોની બાજુમાં બેસીને પણ, તેઓ નિષ્પક્ષ જ્ઞાન આપતા રહ્યા.
આ કાળમાં, ભીષ્મે યુધિષ્ઠિરને અનોખા ઉપદેશો આપ્યા, જે મહાભારતના શાંતિ અને શિસ્તના સિદ્ધાંતો અને ભગવદ ગીતાનો આધાર બન્યા. રાજધર્મ, અર્થશાસ્ત્ર, વાસના નિયંત્રણ અને મુક્તિના માર્ગ પરના તેમના ઉપદેશો આજે પણ સુસંગત છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે શાસકે પોતાની પ્રજાના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. તેમણે કૌરવોના અધર્મના કારણો સમજાવ્યા અને પાંડવોને વિજય પછી પણ સંયમ જાળવવાનું શીખવ્યું. આ 58 દિવસો કુરુક્ષેત્ર માટે જ્ઞાનનો ભંડાર બની ગયા.
