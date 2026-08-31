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ભગવાન કૃષ્ણને છપ્પન ભોગ ચઢાવવાની પરંપરા કેવી રીતે શરૂ થઈ? જાણો તેની પાછળનું કારણ


56 Bhog Story: ભગવાન કૃષ્ણને 56 પ્રકારના ભોજન ચઢાવવામાં આવે છે. તેમને 56 ભોગ ધરાવવાની પરંપરા છે. 56 ભોગ ચઢાવવાની પરંપરા પાછળ ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડવા સાથે સંકળાયેલી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 31, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:06 PM IST
ભગવાન કૃષ્ણને છપ્પન ભોગ ચઢાવવાની પરંપરા કેવી રીતે શરૂ થઈ? જાણો તેની પાછળનું કારણ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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