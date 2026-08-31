/ભગવાન કૃષ્ણને છપ્પન ભોગ ચઢાવવાની પરંપરા કેવી રીતે શરૂ થઈ? જાણો તેની પાછળનું કારણ

56 Bhog Story: ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારા પખવાડિયા)ની અષ્ટમી પર કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ઉજવવામાં આવે છે. 2026માં, કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે, ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા અને તેમને 56 ભોગ ચઢાવવાની પરંપરા મનાવવામાં આવે છે. ભક્તો કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પર ઉપવાસ રાખે છે. આ દિવસે, વિવિધ સ્થળોએ કૃષ્ણ લીલાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ભક્તો મંદિરોમાં ભગવાન કૃષ્ણને 56 ભોગ પદાર્થો ચઢાવે છે. ભગવાન કૃષ્ણને 56 ભોગ પદાર્થો શા માટે ચઢાવવામાં આવે છે? ચાલો જાણીએ કે તેની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ.
56 ભોગ કેમ ચઢાવવામાં આવે છે?
હિંદુ ધર્મમાં, 5, 7, 11, 21 અને 51 જેવી સંખ્યાઓને શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, ભગવાન કૃષ્ણને ફક્ત 11, 21 કે 51 નહીં, પણ 56 ભોગ ચઢાવવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, ઘણા લોકો 56 ભોગ ચઢાવવાની પરંપરા વિશે આશ્ચર્ય પામે છે. ભગવાન કૃષ્ણને પ્રસાદની સંખ્યા કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવતી હતી? તમે આ વાત એક પૌરાણિક કથા દ્વારા સમજી શકો છો.
ભગવાન કૃષ્ણ સાથે સંબંધિત એક પૌરાણિક કથા
પૌરાણિક કથા અનુસાર, ગોકુળના રહેવાસીઓ દર વર્ષે ભગવાન ઇન્દ્રની પૂજા કરતા હતા. તેઓ સારા વરસાદ અને પાક માટે તેમનો આભાર માનવા માટે તેમની પ્રાર્થના કરતા હતા. એકવાર, ભગવાન કૃષ્ણે બધાને કહ્યું કે તેમનો સાચો આધાર ગોવર્ધન પર્વત છે. ગોવર્ધન પર્વત વાદળોને રોકે છે અને વરસાદ અને અનાજનો સ્ત્રોત પૂરો પાડે છે. ભગવાન કૃષ્ણનું પાલન કરીને, ગોકુળના બધા રહેવાસીઓએ ઇન્દ્રદેવને બદલે ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરી.
ઇન્દ્ર દેવ ગુસ્સે થયા
ગોકુળના બધા રહેવાસીઓ ભગવાન કૃષ્ણની સલાહ માન્યા, જેનાથી ઇન્દ્ર ગુસ્સે થયા. આનાથી ભારે વરસાદ પડ્યો, જેના કારણે ગોકુળના લોકો માટે તકલીફ ઉભી થઈ. આ પછી, ભગવાન કૃષ્ણે ગોવર્ધન પર્વતને પોતાની ટચલી આંગળી પર ઉંચક્યો અને આખા ગામને તેના નીચે આશ્રય આપ્યો. તેમણે સાત દિવસ સુધી ગોવર્ધન પર્વતને પોતાની નાની આંગળી પર રાખ્યો. આ પછી, ઇન્દ્રદેવનો ઘમંડ તૂટી ગયો અને તેમને પોતાની ભૂલનો અહેસાસ થયો.
7 દિવસ પછી ભગવાન કૃષ્ણને 56 ભોગ ચઢાવવામાં આવ્યા
7 દિવસ સુધી, ભગવાન કૃષ્ણે કંઈ ખાધા વિના ગોવર્ધન પર્વતને પોતાની આંગળી પર રાખ્યો. દંતકથા અનુસાર, માતા યશોદાએ ભગવાન કૃષ્ણને 8 અલગ અલગ પ્રહરમાં દરરોજ 8 ભોજન આપ્યા. આમ, ભગવાન કૃષ્ણને 7 x 8 = 56 પ્રસાદ ચઢાવવામાં આવ્યા, જે 7 દિવસ સુધી દિવસના આઠ ભોજનને અનુરૂપ હતા. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, ભગવાન કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે 56 પ્રસાદ ચઢાવવાની પરંપરા આ દિવસે શરૂ થઈ હતી.