PM મોદી કેવી રીતે કરે છે નવરાત્રીના ઉપવાસ ? સરળતામાં છુપાયેલો સ્વાસ્થ્ય મંત્ર
PM Modi Fast: નવરાત્રી દરમિયાન પીએમ મોદીનો ઉપવાસ કોઈ સામાન્ય ઉપવાસ નથી. આ નવ દિવસનો ઉપવાસ ફક્ત પાણી, એક ફળ અને સંયમ પર આધારિત તપસ્યા છે. ચાલો પીએમ મોદીના ઉપવાસ પાછળના રહસ્યો અને ફિલસૂફી જાણીએ.
PM Modi Fast: નવરાત્રિ દરમિયાન દરેક વ્યક્તિ દેવીની પૂજા કરે છે, ત્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો ઉપવાસ ફક્ત એક ધાર્મિક વિધિ નથી, પરંતુ એક આધ્યાત્મિક અભ્યાસ છે. જ્યારે સામાન્ય લોકો ફળો અને મીઠાઈઓ પર નિર્ભર રહે છે, ત્યારે વડા પ્રધાન મોદી તેમના જીવનને એક શિસ્તબદ્ધ પ્રયોગશાળામાં પરિવર્તિત કરે છે. તેમના માટે, આ ઉપવાસ શરીર કરતાં મન અને આત્માને કેળવવાનું સાધન છે.
મોદી ઉપવાસને કેમ માને છે આધ્યાત્મિક અભ્યાસ ?
વડા પ્રધાન મોદી કહે છે કે નવરાત્રિના નવ દિવસ તેમના જીવનના સૌથી શુદ્ધ દિવસો છે. ખોરાકનો ત્યાગ કરવાથી તેઓ માત્ર ભૂખ્યા જ નથી રહેતા પણ તેમની ઇન્દ્રિયોને પણ તેજ બનાવે છે. તેમનું માનવું છે કે ઉપવાસ દરમિયાન, તેઓ પાણીની સુગંધ પણ અનુભવી શકે છે. આ કોઈ સામાન્ય ઉપવાસ નથી, પરંતુ તપસ્યાનું એક સ્વરૂપ છે, જ્યાં ભૂખની પીડા આત્મબળમાં પરિવર્તિત થાય છે.
એક ફળ, એક વાર... ઇચ્છાઓ પર નિયંત્રણ
વડા પ્રધાન મોદીનો ઉપવાસ અન્ય કરતા અલગ છે. તેઓ એક ફળ પસંદ કરે છે અને સમગ્ર ઉપવાસ દરમિયાન ફક્ત તે જ ફળ ખાય છે. ક્યારેક પપૈયા, ક્યારેક સફરજન, અને ક્યારેક ફક્ત નારિયેળ પાણી. આ પદ્ધતિ તેમને તેમના શરીરને સરળ રાખવા અને તેમના મનને એકાગ્ર કરવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે સ્વાદ અને પસંદગીઓ પર નિયંત્રણ હોય છે, ત્યારે આત્મા પર નિયંત્રણ આપમેળે વધી જાય છે. તેમણે એક પોડકાસ્ટમાં પણ આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
ફક્ત પાણી પર વિતાવેલા દિવસો
ક્યારેક, તેઓ નવરાત્રિના આખો દિવસ ફક્ત હૂંફાળા પાણી પર જ રહે છે. કોઈને આશ્ચર્ય થશે કે દેશના સૌથી વ્યસ્ત અને સૌથી વધુ તણાવગ્રસ્ત વડા પ્રધાન મોદી આટલી કડક શિસ્ત કેવી રીતે જાળવી રાખે છે. પરંતુ મોદી માટે, આ અત્યંત સંયમ છે, જ્યાં શરીરની ઊર્જા આંતરિક શુદ્ધિકરણ માટે સમર્પિત થાય છે અને મન ખાલીપણું તરફ આગળ વધે છે.
સરળતામાં છુપાયેલ આરોગ્ય મંત્ર
ઉપવાસની બહાર પણ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આહાર અત્યંત સરળ છે. સગરવાના પરાઠા, લીમડાના પાન અને ખીચડી અને હળવું ભોજન તેમના દિનચર્યાનો ભાગ છે. યોગ, ધ્યાન અને ચાલવા સાથે તેમની દિનચર્યા સાબિત કરે છે કે તેઓ સ્વાસ્થ્ય અને આધ્યાત્મિકતાને જીવનનો પાયો માને છે.
સંયમ એ સાચી શક્તિ છે
દિલ્હીમાં તાજેતરમાં સેંકડો લોકો દૂષિત બિયાં સાથેનો લોટ પીવાને કારણે બીમાર પડ્યા, જે આપણને યાદ અપાવે છે કે ઉપવાસ કરતી વખતે સાવધાની અને સ્વચ્છતા પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. મોદીના શિસ્તબદ્ધ અને નિયંત્રિત ઉપવાસ આપણને શીખવે છે કે નવરાત્રિનો સાચો સંદેશ ફક્ત દેવી પ્રત્યેની ભક્તિ નથી, પરંતુ પોતાના પર વિજય છે.
નવરાત્રિ ઉપવાસ રાજકારણથી પરે છે એક સંદેશ
પીએમ મોદીના નવરાત્રિ ઉપવાસ રાજકારણથી પરે એક સંદેશ આપે છે: સંયમ એ સૌથી મોટું શસ્ત્ર છે. જ્યારે લોકો ઉપવાસને ફક્ત શ્રદ્ધા સાથે જોડે છે, ત્યારે પીએમ મોદી તેને આત્મ-શિસ્તના તપમાં પરિવર્તિત કરે છે. આ જ કારણ છે કે તેમનો ઉપવાસ આજે પણ સમાચારમાં રહે છે, કારણ કે તે ફક્ત ભૂખનો ત્યાગ નથી, પરંતુ મન અને આત્માનું ઊંડા ધ્યાન છે.
