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મનુષ્ય જન્મ બાદ શું? કઈ રીતે નક્કી થાય છે કે પછી તમને ફરી માણસનું શરીર મળશે કે પશુ-પક્ષીનું

Garuda Purana: આપણને એવો ઘણીવાર વિચાર આવે છે કે પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય...વગેરે જન્મ કેવી રીતે નક્કી થાય છે. મનુષ્ય જન્મ બાદ શું થાય? કયો જન્મ કઈ રીતે મળે છે? ત્યારે હિન્દુ ઘર્મના મહત્વના ગ્રંથ ગરુણ પુરાણની આ વાતો ખાસ જાણવા જેવી છે. 
 

Written ByViral Raval
Published: Jul 02, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:10 PM IST
મનુષ્ય જન્મ બાદ શું? કઈ રીતે નક્કી થાય છે કે પછી તમને ફરી માણસનું શરીર મળશે કે પશુ-પક્ષીનું
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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