/મનુષ્ય જન્મ બાદ શું? કઈ રીતે નક્કી થાય છે કે પછી તમને ફરી માણસનું શરીર મળશે કે પશુ-પક્ષીનું

અનેક જન્મો બાદ માનવ જન્મ મળે છે એવું માનીએ છીએ. જીવન મરણનું ચક્ર તો ચાલ્યા કરે છે. પરંતુ કયો જન્મ કેવી રીતે મળે એ હંમેશા એક ચર્ચિત પ્રશ્ન રહ્યો છે. ગરુણ પુરાણમાં આપણા વર્તમાન જીવન અને મોત બાદ મળતા આગામી જન્મ વિશે એક ચોંકાવનારી વાત કરવામાં આવી છે. આ મહાગ્રંથ મુજબ આપણો આગામી જન્મ કેવો હશે એ કોઈ લોટરીથી નક્કી થતું નથી પરંતુ તમારા કર્મોના આધારે નક્કી થાય છે.
આ રીતે તૈયાર થાય છે આગામી જન્મ!
આપણે આપણા આ જીવનમાં જે પણ સારા કે ખોટા કર્મો કરીએ છીએ તેનો પૂરેપૂરો હિસાબ રાખવામાં આવે છે. ગરુણ પુરાણમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું છે કે માણસ જીવતે જીવ જ પોતાનો આગામી જન્મ તૈયાર કરી લે છે. આપણા કર્મો જ એ નક્કી કરે છે કે મર્યા બાદ ફરીથી માણસ બનશો કે પછી કોઈ પશુ કે પક્ષીની યોનિમાં ભટકવાનો વારો આવશે.
ધર્મના રસ્તે ચાલતા લોકો
ગરુડ પુરાણ મુજબ જે લોકો પોતાના જીવનમાં હંમેશા બીજાની મદદ કરતા રહે છે, ધર્મના રસ્તે ચાલે છે અને ક્યારેય કોઈનું દિલ દુખાવતા નથી તેમને ફરીથી મનુષ્ય જન્મ મળે છે. આવા પુણ્ય આત્માઓ આગલા જન્મમાં પણ એક સારા પરિવારમાં જન્મ લેવાની તક મેળવે છે. અહીં તેમને સુખ અને સુવિધાઓ તથા માન સન્માન મળે છે.
પરંતુ તેનાથી ઉલટુ જે લોકો આખું જીવન લાલચ, ધોખા, ચોરી અને બીજાને હેરાન પરેશાન કરવામાં કાઢે છે તેમનો આગામી જન્મ ખુબ કષ્ટકારી હોય છે. આવા લોકોને મનુષ્યનું આયખું છોડીને પશુ કે પક્ષી તરીકે ધરતી પર આવવું પડે છે.
કોને કયો જન્મ મળી શકે
બીજાની કમાણી પર જીવતા લોકો
હિંસક સ્વભાવના લોકો સાથે શું થાય
ગરુડ પુરાણ કહે છે કે પ્રકૃતિ દરેક વ્યક્તિને તેના સ્વભાવ મુજબ જ આગામી શરીર આપે છે. જો તમારો સ્વભાવ હિંસક હોય તો તમને જાનવરનું શરીર મળશે અને જો તમે શાંત અને પરોપકારી હોવ તો ફરીથી માણસ બનશો.
આ સમગ્ર વ્યવસ્થા આપણને ડરાવવા માટે નહીં પરંતુ સુધારવા માટે બનાવવામાં આવી છે. ગરુડ પુરાણનો અસલ સંદેશ એ છે કે માણસનું શરીર આકરી તપસ્યા બાદ મળે છે અને આપણે તેને વ્યર્થ વેડફવું જોઈએ નહીં. આપણે આ જે જે પણ કરીસું તે આપણા આવનારા ભવિષ્યનું પાયો નાખે છે. આથી આપણે જો ઈચ્છતા હોઈએ કે આગામી જન્મ ખુબ જ સુખદ અને સારો રહે તો આપણે આપણા કર્મો સુધારવા પડશે. લોભ, મોહ, નફરત છોડીને પ્રેમ અને કરુણા દયાનો રસ્તો અપનાવવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)