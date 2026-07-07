/રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે શિવપુરાણનું આ રહસ્ય! જાણો કળિયુગનો અંત કેટલો ભયાનક હશે?

Kali Yug End: જેમ જન્મ પછી મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તેવી જ રીતે યુગનું પરિવર્તન પણ એક અપરિવર્તનશીલ સત્ય છે. હિંદુ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં સમયને ચાર યુગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે, સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કળિયુગ. અત્યારે આપણે કળિયુગમાં જીવી રહ્યા છીએ. કળિયુગમાં મનુષ્યનું જીવન કેવું હશે તે આપણા શાસ્ત્રોમાં પહેલેથી જ કહેવામાં આવ્યું છે. તો ચાલો જાણીએ કે શિવપુરાણ અનુસાર કળિયુગની પ્રકૃતિ કેવી રીતે વર્ણવવામાં આવી છે.
કળિયુગ વિશે શિવપુરાણ શું કહે છે
શિવપુરાણમાં કળિયુગનું વિગતવાર વર્ણન મુખ્યત્વે વિદ્યાશ્વર સંહિતાના પ્રથમ અને બીજા અધ્યાયમાં જોવા મળે છે. જેમાં કળિયુગનો આરંભ અને અંત સુતજી અને ઋષિમુનિઓના સંવાદ દ્વારા વિસ્તૃત રીતે સમજાવવામાં આવ્યો છે.
શિવ પુરાણ અનુસાર, જ્યારે ગંભીર કળિયુગ આવે છે, ત્યારે માણસ સદ્કર્મોથી દૂર થઈ જશે અને દુર્ગુણોમાં ફસાઈ જશે. લોકો સત્ય બોલવાથી દૂર થઈ જશે. બીજાની ટીકા કરવામાં વ્યસ્ત રહેશો. બીજાના પૈસા હડપ કરવાની ઈચ્છા વધશે. મન અન્ય સ્ત્રીઓ સાથે જોડાયેલ રહેશે. લોકો હિંસક બની જશે અને પોતાના શરીરને પોતાની આત્મા માનવા લાગશે.
માણસ નાસ્તિક, સદાચારી અને પશુ બુદ્ધિવાળો બનશે. માતા-પિતા પ્રત્યે નફરત વધશે. બ્રાહ્મણો લોભના કારણે તેમના ધર્મમાંથી ભટકી જશે અને વેદનું જ્ઞાન વેચીને પોતાની આજીવિકા મેળવશે. જ્ઞાનનો ઉપયોગ પૈસા કમાવવા માટે જ થશે અને લોકો અહંકારમાં ડૂબેલા રહેશે.
વર્ગો નાશ પામશે
શિવપુરાણ અનુસાર ક્ષત્રિય વર્ગ પણ તેમના ધર્મનો ત્યાગ કરશે. તેઓમાં બહાદુરીનો અભાવ હશે અને તેઓ ખોટા માધ્યમો દ્વારા આજીવિકા મેળવશે. વૈશ્ય વર્ગ પણ ધર્મથી ભટકી જશે અને માત્ર પૈસા કમાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, અને ધંધામાં છેતરપિંડી પણ કરશે.
શુદ્ર વર્ગ પોતાના કર્મો છોડીને બીજાના વર્તનને અપનાવવા લાગશે અને બાહ્ય દેખાવમાં વ્યસ્ત રહેશે. સમાજનો દરેક વ્યક્તિ પોતાના ધર્મ અને કર્તવ્યથી ભટકી જશે. લોકો કપટી, સ્વાર્થી અને બીજાની નિંદા કરશે. જો કોઈ ધનવાન છે તો તે દુષ્કર્મોમાં સામેલ થશે અને જો તે વિદ્વાન છે તો પણ તે ફક્ત વાદ-વિવાદમાં જ વ્યસ્ત રહેશે.
કળિયુગમાં સ્ત્રીઓનું શું થશે?
કળિયુગની સ્ત્રીઓ વિશે એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ નૈતિકતાથી દૂર જશે, તેમના પતિનું અપમાન કરશે અને સાસુ અને સસરાને માન નહીં આપે. તેઓ અનુશાસનહીન હશે અને પારિવારિક મૂલ્યોથી દૂર જશે. આજના સમયમાં આપણે જોઈએ છીએ કે શિવપુરાણમાં કહેવામાં આવેલી ઘણી બધી વાતો વાસ્તવિકતામાં બનતી જોવા મળે છે. જો કે, કળિયુગને માત્ર 5000 વર્ષ વીતી ગયા છે અને તેનો અંત આવવામાં લાખો વર્ષો બાકી છે.
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