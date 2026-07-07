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રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે શિવપુરાણનું આ રહસ્ય! જાણો કળિયુગનો અંત કેટલો ભયાનક હશે?

Kali Yug End: શિવપુરાણમાં કળિયુગ વિશે ઘણી ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણીઓ છે. કળિયુગમાં માનવતા અને સમાજની સ્થિતિ વિશે જાણો અને શું આ ભવિષ્યવાણીઓ આજે સાચી પડી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 07, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:14 AM IST
રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે શિવપુરાણનું આ રહસ્ય! જાણો કળિયુગનો અંત કેટલો ભયાનક હશે?
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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