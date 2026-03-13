Japa Mala: કયા ભગવાનના મંત્ર જાપ માટે કઈ માળા ઉપયોગમાં લેવી ? જાણો મહત્વપૂર્ણ નિયમ
Japa Mala: ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવવા માટે મંત્ર જાપ કરવા હોય તો નિયમપૂર્વક કરવા જરૂરી છે. જેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિયમ છે કયા ભગવાનના મંત્ર જાપ માટે કઈ માળાનો ઉપયોગ કરવો.
Japa Mala: મંત્ર જાપ કરવા માટે માળાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 108 મણકાની માળા દેખાવમાં સામાન્ય લાગે છે પરંતુ માળાનું આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ વિશેષ મહત્વ હોય છે. મંત્ર જાપ માનસિક શાંતિ માટે કરવા હોય કે પછી ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે તેમાં માળાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. માળામાં અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે. આ પ્રકાર એમ જ નથી હોતા તેની પાછળ પણ ખાસ કારણ હોય છે. અલગ અલગ ભગવાનના મંત્ર જાપ કરવા માટે અલગ અલગ માળાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે.
મોટાભાગના લોકો આ નિયમ વિશે જાણતા નથી તેથી ઘરમાં રહેલી કોઈ એક માળાનો જ ઉપયોગ અલગ અલગ મંત્રો માટે થતો હોય છે. શાસ્ત્રો અનુસાર મંત્રનો પ્રભાવ વધારવો હોય તો કયા ભગવાનનો મંત્ર જાપ કરવાનો છે તે અનુસાર માળાની પસંદગી કરવી. મંત્ર જાપ કરવા માટે કોઈ એક માળાનો ઉપયોગ કરવામાં પણ કોઈ ખોટું નથી પરંતુ તમને અલગ અલગ માળાનો આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ શું મહત્વ છે તે જણાવીએ.
મંત્ર જાપ માળા વિના પણ થઈ શકે છે પરંતુ શાસ્ત્ર અનુસાર 108 મણકાની માળા હાથમાં ફેરવતા ફેરવતા મંત્રો બોલવો સૌથી ઉત્તમ રહે છે તેનાથી ધ્યાન મંત્ર પર કેન્દ્રિત કરી શકાય છે અને ગણતરી પર ધ્યાન આપવું પડતું નથી. એક માળાથી 108 મંત્ર થાય છે તે ચોક્કસ સંખ્યા છે. તેથી પૂરેપૂરું ફોકસ મંત્ર પર કરી શકાય છે એટલા માટે મંત્રનો જાપ કરતી વખતે માળા ફેરવવામાં આવે છે..
કયા ભગવાન માટે કઈ માળા લેવી ?
રુદ્રાક્ષની માળા
મોટાભાગના લોકો રુદ્રાક્ષની માળાનો જ ઉપયોગ કરતા હોય છે. રુદ્રાક્ષ ભગવાન શિવ સંબંધિત છે. તેથી જો મહામૃત્યુંજય મંત્ર કે શિવ સંબંધિત કોઈ પણ મંત્રનો જાપ કરવો હોય તો રુદ્રાક્ષની માળા ઉત્તમ રહે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર રુદ્રાક્ષની માળાથી મંત્ર જાપ કરવાથી એકાગ્રતા વધે છે. તેથી ભગવાન શિવના મંત્રો નો જાપ કરવો હોય તો રુદ્રાક્ષની માળા નો ઉપયોગ કરવો.
તુલસીની માળા
ભગવાન વિષ્ણુને તુલસીજી પ્રિય છે તેથી તુલસીની માળાનો ઉપયોગ ભગવાન વિષ્ણુના મંત્રોનો જાપ કરવા માટે કરવો ઉત્તમ ગણાય છે. આ સિવાય શ્રીકૃષ્ણના મંત્રનો જાપ કરવા માટે પણ તુલસીની માળા શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.
ચંદનની માળા
ચંદનની માળાનો ઉપયોગ કરવાથી મન શાંત થાય છે. જો તમારે ગાયત્રી મંત્ર નો જાપ કરવો હોય તો ચંદનની માળા નો ઉપયોગ કરવો ઉત્તમ ગણાય છે. આ સિવાય કોઈપણ દેવી મંત્રનો જાપ કરવા માટે પણ ચંદનની માળા નો ઉપયોગ કરવો ઉત્તમ રહે છે.
કમલ ગટ્ટાની માળા
કમળ માતા લક્ષ્મીને પ્રિય છે. કમળના બીજમાંથી બનેલી માળાનો ઉપયોગ માતા લક્ષ્મીના મંત્રોના જાપ માટે કરવો જોઈએ. લક્ષ્મી મંત્રનું ઉચ્ચારણ જો આ માળા સાથે કરો તો માતા લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય છે અને ધન સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર થઈ છે.
સ્ફટિકની માળા
સ્ફટિક એટલે કે આરપાર દેખાય તેવા ક્રિસ્ટલથી બનેલી માળા. સ્ફટિકની માળાનો ઉપયોગ કરીને શુક્ર મંત્ર કે દેવી મંત્રનો જાપ કરવાથી ઉત્તમ ફળ મળે છે. જો તમારે શુક્ર ગ્રહ સંબંધિત મંત્ર જાપ કરવા હોય તો સ્ફટિકની માળાનો ઉપયોગ કરવો.
