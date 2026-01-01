Premanand Maharaj: વારંવાર મનમાં આવે છે ગંદા વિચાર ? જાણો પ્રેમાનંદ મહારાજે જણાવેલી રીત, ખરાબ વિચાર આવતા બંધ થઈ જશે
How To Control Bad Thoughts: મનમાં આવતા ખરાબ વિચારોને દરેક વ્યક્તિ રોકવા માંગે છે પરંતુ આ કામ સરળ નથી. મનમાં આવતા નેગેટિવ વિચારોને અટકાવવા માટે પ્રેમાનંદ મહારાજનું માર્ગદર્શન કામ આવી શકે છે.
How To Control Bad Thoughts: પ્રેમાનંદ મહારાજને કોઈ ઓળખાણની જરૂર નથી. તેઓ પોતાના પ્રવચનના માધ્યમથી દેશ વિદેશમાં પ્રખ્યાત અને લોકપ્રિય થઈ ગયા છે. તેમના વિચારો લોકોને પ્રભાવિત કરે છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ પ્રેમાનંદ મહારાજના વીડિયો વાયરલ થતા હોય છે. આજના સમયમાં યુવાનો પણ પ્રેમાનંદ મહારાજની પાસે પહોંચે છે. મોટાભાગે યુવાનો નેગેટિવ વિચારોને કંટ્રોલ કરવા અંગે પ્રશ્ન કરતા હોય છે.
લાખો લોકો એવા હશે જે આ પ્રશ્નનું સમાધાન શોધતા હોય. મનમાં આવતા ગંદા વિચારોને રોકવા મુશ્કેલ હોય છે. આ અંગે પ્રેમાનંદ મહારાજે એક રીત જણાવી છે. જેને અનુરસવાથી વ્યક્તિ મનમાં આવતા ખરાબ વિચારોને કાબુ કરી તેનો નાશ કરી શકે છે.
પ્રેમાનંદ મહારાજ અનુસાર મનમાં ખરાબ વિચાર આવે તે સ્વાભાવિક છે. મનનો સ્વભાવ આવો જ છે. પરંતુ વ્યક્તિએ તેનાથી પ્રભાવિત થવું નહીં. સાથે જ તેમણે કેટલીક વાતો કહી છે જેનું અનુકરણ કરવાથી મનમાં આવતા ગંદા વિચારોને વ્યક્તિ કાપી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કામ કયા છે.
સાક્ષી ભાવ અપનાવો
પ્રેમાનંદ મહારાજ અનુસાર જે રીતે આપણે રસ્તા પરથી પસાર થતા દરેક વ્યક્તિ પર ધ્યાન આપતા નથી તે રીતે મનમાં આવતા નેગેટિવ વિચારો પર પણ ધ્યાન ન આપો. તેમનું કહેવું છે કે ખરાબ વિચાર આવવા પાપ નથી પરંતુ તે વિચાર અનુસાર કર્મ કરવું અથવા તે વિચારમાં ડુબ્યા રહેવું યોગ્ય નથી. જ્યારે કોઈ ખરાબ વિચાર મનમાં આવે તો તેના પર ધ્યાન આપવાને બદલે ધ્યાનને બીજી દિશામાં વાળો.
નામ જપ કરો
પ્રેમાનંદ મહારાજ અનુસાર વ્યક્તિએ નિરંતર નામ જપ કરવા જોઈએ. તેનાથી વ્યક્તિને નેગેટિવ વિચારોને કાપવાનું સામર્થ મળે છે. મન જ્યારે ખાલી હોય છે ત્યારે તેમાં ગંદા વિચાર આવે છે. પરંતુ જીભ પર અને મનમાં સતત નામ જપ ચાલશે તો નેગેટિવ વિચાર આવશે જ નહીં.
કુસંગનો ત્યાગ કરો
પ્રેમાનંદ મહારાજ વારંવાર કહે છે કે આપણે જે જોઈએ અને સાંભળીએ છીએ તે વિચાર મનમાં આવે છે. જો તમે અશ્લીલ અને નેગેટિવ વસ્તુઓ જોશો અને તેના વિશે ચર્ચા કરશો કે સાંભળશો તો મનમાં એવા જ વિચાર આવશે. તેથી કુસંગ છોડી રોજ સત્સંગ કરો. તેનાથી બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે.
આહાર શુદ્ધ રાખો
આપણે જેવું અન્ન ખાઈએ છીએ તેવું મન બને છે. પ્રેમાનંદ મહારાજ અનુસાર તામસિક ભોજન એટલે કે માંસ, મદિરા, વધારે તીખું ભોજન કરવાનું બંધ કરો, તેનાથી મનમાં ક્રોધ વધે છે. સાત્વિક ભોજન ગ્રહણ કરવાથી મન શાંત અને પવિત્ર રહે છે અને વિચાર પણ શુદ્ધ રહે છે.
ભગવાનને પ્રાર્થના કરો
પ્રેમાનંદ મહારાજ અનુસાર જ્યારે નેગેટિવ વિચાર પ્રબળ થઈ જાય અને વ્યક્તિ તેને રોકી ન શકે તો ભગવાનના શરણે થઈ તેમને પ્રાર્થના કરો કે પ્રભુ હું તમારો છો અને આ વિકાર મને પરેશાન કરે છે. મારી રક્ષા કરો. મહારાજ અનુસાર શરણાગતિમાં શક્તિ હોય છે, તે સમયે ભગવાન તમારી બુદ્ધિ સંભાળી લેશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
