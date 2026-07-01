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મનમાં આવે એટલીવાર આરતી ઉતારી મુકી દેશો તો પાપમાં પડશો, જાણી લો ભગવાનની આરતી કરવાની સાચી રીત

How to do Aarti at Home: ઘરમાં પૂજા પછી સવાર-સાંજ રોજ આરતી કરવામાં આવે છે. જો કે મોટાભાગના લોકો આરતી કેટલીવાર ઉતારવી જોઈએ એ જ જાણતા નથી. જો આરતી નિયમ અનુસાર કરવામાં ન આવે તેનું ફળ મળતું નથી. આજે તમને જણાવીએ ખરેખર ભગવાનની આરતી કઈ રીતે ઉતારવાની હોય. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 01, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:15 PM IST
મનમાં આવે એટલીવાર આરતી ઉતારી મુકી દેશો તો પાપમાં પડશો, જાણી લો ભગવાનની આરતી કરવાની સાચી રીત
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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