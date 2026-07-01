/મનમાં આવે એટલીવાર આરતી ઉતારી મુકી દેશો તો પાપમાં પડશો, જાણી લો ભગવાનની આરતી કરવાની સાચી રીત

How to do Aarti at Home: દરેક ઘરમાં ભગવાનની પૂજા કર્યા પછી છેલ્લે આરતી કરવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર આરતી કર્યા પછી જ પૂજા પૂર્ણ ગણાય છે, આરતી કરવાથી ઘરમાં શાંતિ અને બરકત વધે છે. રોજની પૂજા કર્યા પછી આરતી કરવી જરૂરી છે પરંતુ મોટાભાગના લોકો આરતી ખોટી રીતે કરતા હોય છે. કારણ કે તેમને આરતી કરવાની સાચી રીત ખબર હોતી નથી. સૌથી મોટી ભૂલ તો લોકો ભગવાનની આરતી ઉતારવામાં કરતા હોય છે. ભગવાનની આરતી મનમાં આવે એટલી વાર ઉતારવાની ન હોય તેનો યોગ્ય ક્રમ છે જે મુજબ આરતી કરવાની હોય છે. આ ક્રમ અને આરતી કરવાની રીત વિશે ચાલો તમને જાણકારી આપીએ.
સ્કંદ પુરાણનો નિયમ
સ્કંદ પુરાણમાં આરતી વિશેના જે નિયમ જણાવેલા છે તે અનુસાર ભગવાનની આરતી કરવા માટે ગાયના દૂધમાંથી બનેલા ઘીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આરતી માટે રૂની પાંચ વાટ બનાવી જોઈએ. સ્કંદ પુરાણમાં આરતીનું વર્ણન કરતા એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ મંત્ર જાપ ન કરે, તેને પૂજા વિધિની ખબર ન હોય પણ તે ભગવાનની આરતી શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે અથવા તો આરતી થતી હોય તેમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ભાગ લે તો પણ ભગવાન તેની પૂજા સ્વીકાર કરી લે છે.
આરતી કરવાનો નિયમ
ભગવાનની આરતી કરવાના કેટલાક મહત્વના નિયમો છે. જેમકે ભગવાનની આરતી હંમેશા ઊભા થઈને કરવી જોઈએ. આરતી કરતી વખતે હંમેશા ઝુકીને રહેવું જોઈએ. આરતીની થાળી તાંબાની, પિત્તળની કે પછી ચાંદીની હોય તે જરૂરી છે. આરતીની થાળીમાં પાંચ દીવા ઉપરાંત ગંગાજળ, કંકુ, ચોખા, ચંદન, ફૂલ અને ભગવાન માટે ફળ કે મીઠાઈ અવશ્ય રાખવા.
ભગવાનની આરતી કેટલી વાર ઉતારવી ?
હવે આવે છે આરતીનો સૌથી મહત્વનો નિયમ. ભગવાનની આરતી કેટલી વખત ઉતારવી ? તો જાણી લો કે ભગવાનની આરતી હંમેશા તેમના ચરણથી શરૂ કરવી. સૌથી પહેલા આરતી ભગવાનના ચરણ પર ચાર વખત ઉતારવી. ત્યાર પછી બે વખત નાભી સુધી આરતી ઉતારવી. ત્યારબાદ એક વખત ભગવાનના મુખમંડળ પર આવતી ઉતારવી. ત્યાર પછી સાત વખત ભગવાનના બધા જ અંગો પર આરતી ઉતરે તે રીતે આરતી કરવી જોઈએ. આ ક્રમમાં આરતી કરશો એટલે કોઈ 14 વખત આરતી ફરશે. જેને 14 ભુવન કહેવામાં આવે છે. આરતી 14 ભુવનમાં ફરે એટલે ભગવાન સુધી ભક્તના પ્રણામ પહોંચે છે.
આરતી પુરી થાય પછી શું કરવું ?
14 વખત આરતી ઉતારી લીધા પછી થાળીમાં એક દીવામાં કપૂર મુકી કપૂરથી ભગવાનના ચરણથી લઈ મુખ સુધી આરતી ઉતારવી અને કર્પૂરગૌરં કરુણાવતારં મંત્ર બોલવો. ત્યારબાદ આરતીને જમણા હાથથી ભગવાનને આપવી અને ઘરમાં ફેરવવી. છેલ્લે આરતીને ટેબલ કે કોઈ ઊંચા સ્થાન પર રાખી આરતી પોતે લેવી. ત્યારબાદ ભગવાન સામે હાથ જોડી પૂજામાં અજાણતા થયેલી ભુલો માટે માફી માંગી પ્રણામ કરવા.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)