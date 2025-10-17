Dhanteras 2025: ધનતેરસ પૂજા કેવી રીતે કરવી ? જાણો સાચી વિધિ
Dhanteras 2025 Puja Vidhi: ધનતેરસના દિવસે ભગવાન ધન્વંતરી, કુબેર દેવ અને માં લક્ષ્મીની પૂજા કરવાની હોય છે. આ વર્ષે 18 ઓક્ટોબરે ધનતેરસ ઉજવાશે. આ દિવસે કરેલ લક્ષ્મી પૂજન અવશ્ય શુભ ફળ આપે છે માટે જ હિન્દુ ધર્મમાં ધનતેરસને સિદ્ધ રાત્રિ અને દિવસ માનવામાં આવે છે ધનતેરસે કરેલી લક્ષ્મીની પૂજા સહસ્ત્ર ગણું ફળ આપે છે. સચોટ શાસ્ત્રીય ધાર્મિક વિધાન સાથે પૂજા કરીએ તોઆ દિવસ ઘરમાં અખુટ લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે
Dhanteras 2025 Puja Vidhi: ધનતેરસ પૂજા અંગે ગુજરાત ના જાણીતા જ્યોતિષી ચેતન પટેલે જણાવ્યું કે પ્રાચીન સમયથી ધનતેરસે માતા લક્ષ્મીનું પૂજન કરાય છે પરંતુ બહુ જૂજ લોકો જાણે છે કે ધનતેરસે કુબેર દેવ નું પણ પૂજન કરવું અનિવાર્ય છે તેઓ સમૃદ્ધિ અને ઐશ્વર્ય ના અધિપતિ દેવ છે અને આ સાથે આ દિવસની પૂજાની આખરમાં ધન્વંતરી દેવનું પૂજન કરવું જોઈએ કેમકે તેઓ આરોગ્યની સુખાકારીના દેવ છે જો આ ત્રણે નું પૂજન કરીએ તો જ ધનતેરસની પૂજા સંપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
લક્ષ્મી કૃપા અને કુબેર કૃપા તેની જ સાર્થક કહેવાય જેનું આરોગ્ય સારું હોય અને તે ધન, એશ્વર્ય અને સુખ-સમૃદ્ધિ ભોગવી શકે માટે જ આ દિવસે માતા લક્ષ્મી ના પૂજન સાથે આ બંને દેવોની આરાધના કરવાનો અનેરો મહિમા છે.
ધનતેરસ લક્ષ્મી પૂજન કુબેર પૂજન ધન્વંતરિ પૂજન: 18 ઓક્ટોબર, શનિવાર
સવારે 8.05 થી 9.32 શુભ
સાજે 6.10 થી 7.44 લાભ
રાત્રે 9.17થી 10.51 શુભ
રાત્રે 10.51 થી 12.25 અમૃત
ધનતેરસ પૂજા વિધિ વિધાન
કહેવાય છે કે ધનતેરસને દિવસે ખાસ કરીને શુભ મુહૂર્તમાં સ્નાન આદિ કાર્યથી શુદ્ધ થઈ નવા સ્વચ્છ વસ્ત્રો ધારણ કરી માતા લક્ષ્મીને પ્રિય હોય તેવા પુષ્પ, પ્રસાદ, પૂજાપો, સુગંધિત દ્રવ્ય જેવા ઉપચાર અને વિશેષ મંત્રો દ્વારા કરેલ પૂજાથી અવશ્ય લક્ષ્મી માતાની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે લક્ષ્મી પૂજામાં માં લક્ષ્મીને રિઝવવાની નીચેના પ્રયોગો કરવાથી પણ અચૂક ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે
ધનતેરસની પૂજા સામગ્રી
લક્ષ્મી માતાજીને પ્રિય પુજન સામગ્રી સૌથી પહેલા તૈયાર કરી દેવી જેમાં માતાજીને કમળના પુષ્પ, ગુલાબના પુષ્પો અને શ્વેત સુગંધિત પુષ્પો અતિપ્રિય છે તેમજ ગાયના દૂધમાંથી બનાવેલી કોઈપણ મીઠાઈ એમને અતિપ્રિય છે તેમજ મીઠા ફળ ફળાદી લેવ. દેવી લક્ષ્મીને કમળ કે ગુલાબની સુગંધ મોગરાની સુગંધ કે ચંદનની સુગંધ તેમને અતિ પ્રિય છે તેથી તે અત્તર રાખવા. કપુરી પાન કે સેવનના પાન સાથે ખાસ અબીલ, ગુલાલ, સિંદુર, કુમકુમ, અક્ષત, કમળ કાકડી, પંચામૃત, કેસર બદામ દૂધ, ગંગાજળ, કપૂર, ધૂપ, અગરબત્તી, ઘીનો દીપક, તેલનો દિપક અને આરતી માટે થાળ રાખો.
લક્ષ્મી પૂજામાં માળા નું પણ મહત્વ છે. તેથી મહાલક્ષ્મી તેમજ કુબેર દેવ મંત્રના જાપ કમળ કાકડીની માળા અથવા સ્ફટિકની માળા કે તુલસીની માળાથી જાપ કરવાથી શીઘ્ર ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.
ધનતેરસની પૂજા કરવાની વિધિ
સૌથી પહેલા દીવો પ્રગટાવી ગણેશજીનું પૂજન કરવું તેમને શુદ્ધ જળ અને પંચામૃતથી સ્નાન કરાવવું તેમને વસ્ત્ર અર્પણ કરવા સાથે દેવી રિદ્ધિ અને સિદ્ધિને યાદ કરી સોપારી પર ધરણાં કરી તેમનું પણ પૂજન કરવું ત્યાર બાદ અબીલ, ગુલાલ, સિંદૂર અર્પણ કરવા પુષ્પ અર્પણ કરવા. પ્રસાદમાં લાડુ, મોદક અથવા ગોળ અર્પણ કરવો અને પ્રાર્થના કરવી કે જીવનના વિઘ્નો દૂર થાય.
કહેવાય છે કે ધનતેરસ પૂજા લક્ષ્મીજીના બીજ મંત્રો જાપ વગર સાર્થક થતી નથી. તેથી શુદ્ધ મન થી લક્ષ્મીજીની અપાર કૃપા મળે તેવી પ્રાર્થના સાથે સમગ્ર વિધિ કરતા કરતા નીચે મુજબ મંત્ર જાપ કરવા. મહાલક્ષ્મી માતાની કૃપા આપણા પર બની રહે તેના માટે પ્રાર્થના કરવી અને જણાવેલ બીજ મંત્રો માંથી કોઇપણ એક નો જાપ સતત કરતા રહેવું. લક્ષ્મીજીના પ્રસિદ્ધ બીજ મંત્ર ૐ હ્રીં અને ૐ શ્રીં છે. જે પૂજા દરમિયાન બોલતા રહેવું.
ત્યાર બાદ આજ પ્રમાણે દેવી લક્ષ્મીની મૂર્તિ કે સિક્કા પારંપારિક જેનું પણ આપણે પૂજન કરતા હોઈએ તેને બાજોટ કે પાટલા પર ડીશ માં મૂકી તેને પણ ગંગા જળ મિશ્રિત જળથી અભિષેક કરી પૂજન કરવું ત્યારબાદ પંચામૃતથી સ્નાન કરાવી ફરી જળ મિશ્રિત જળ થી સ્વચ્છ કરી પાટલા કે બજોટ પર રેશમી વસ્ત્ર કે ચુંદડી પાથરી તેના પર કપુરી પાન મૂકી લક્ષ્મીજીના સિક્કા મુકવા અને દરેક પર કુમકુમથી તિલક કરી ચોખા પુષ્પ અને નાડાછડી રૂપી વસ્ત્ર અર્પણ કરવા સાથે લક્ષ્મીજીની પ્રિય વસ્તુઓ જે પૂજા માટે લાવ્યા છીએ તે અને સુગંધિત દ્રવ્ય, ફળ, પ્રસાદ જેવા ઉપચાર અર્પણ કરવા. લક્ષ્મી પૂજામાં નીચે આપેલ મંત્રમાંથી કોઈપણ એક મંત્રની 3, 6,કે 9 માળા કરવાથી વર્ષ પર્યંત મહાલક્ષ્મી માતાની કૃપા બની રહે છે અને સ્થિર અને અખુટ લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે
ૐ હ્રીં શ્રીં નમઃ
ૐ હ્રીં શ્રીં મહાલક્ષ્મયે નમઃ
કુબેર મહા મંત્ર પ્રયોગ
શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે કુબેરજીના આશીર્વાદ હોય તો જ સુખ-સમૃદ્ધિ, ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે ધન હોય તેનું ઐશ્વર્ય ભોગવી શકાય. માતા લક્ષ્મીના પૂજન બાદ કુબેર દેવના ફોટા, મૂર્તિ કે યંત્ર સમક્ષ બેસી કમળ કાકડી કે સ્ફટિકની માળાથી અહી દર્શાવેલ કોઈપણ મંત્ર ની 1 માળા કે 3, માળા કરવી કુબેર દેવને પ્રાર્થના કરવી કે તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય અને સુખ-સમૃદ્ધિ અને ઐશ્વર્ય ની પ્રાપ્તિ થાય આ મંત્ર ના અચૂક પ્રભાવથી શીઘ્ર ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જીવનમાં એશ્વર્યા સુખ સમૃદ્ધિ ની પ્રાપ્તિ રહે છે
કુબેર મંત્ર
મંત્ર ૧ : ૐ શ્રી કુબેરાય નમઃ
મંત્ર ૨: ૐ શ્રી યક્ષાય નમઃ
મંત્ર ૩ : ૐ યક્ષાય કુબેરાય વૈષ્ણવણાય ધન ધાન્યાદિ પતયે ધન ધાન્ય સમૃદ્ધિ મેં દેહિ દાયપ સ્વાહા !
ધન્વંતરી પૂજન વિધિ
લક્ષ્મીપૂજનમાંજ ધનવંતરી દેવનું આહવાન કરી તજ, લવિંગ, ઈલાયચી, મધ કે કપુરી પાન જેવી ઔષધિ પૂજામાં મૂકી અહીં આપેલ મંત્રની એક માળા કરવાથી ધન્વંતરિ દેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વસ્થ્ય આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે
ૐ ધન્વંતરયે નમઃ મંત્રની 1 માળા કરવી
આ પ્રમાણે ધનતેરસે સંપૂર્ણ વિધિ વિધાન સહિત પૂજા કરી ત્યારબાદના શુભ મુહૂર્તમાં પૂજાનું વિસર્જન કરવું અને પૂજન કરેલ સિક્કા કે લક્ષ્મીજી પારંપરિક રીતે કબાટમાં જ્યાં મુકતા હોઈએ ત્યાં મુકવા, આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ વિધિ વિધાનથી પૂજા જ્યાં કરાય છે ત્યાં ધન ધાન્ય સુખ સંપત્તિ સમૃદ્ધિ અને આરોગ્યના ઉતમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે વર્ષ દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની કૃપા બની રહે છે અને વેપાર ધંધા નોકરીમાં પ્રગતિ થાય છે
ધનતેરસ પર યમ દીપ દાન
ઘણા ઘરોમાં ધનતેરસ પર યમરાજના નામનો દીવો અવશ્ય દાન કરવામાં આવે છે તે દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, વ્યક્તિને મૃત્યુનું દુઃખ સહન કરવું પડતું નથી. આ દીવો ખાસ કરીને પ્રદોષ કાળમાં કરવામાં આવે છે આ દીવો લોટનો દીવો કરાય છે અને તેમાં રૂની બે લાંબી વાટ રાખી તેમને એવી રીતે કોળિયા માં રાખો કે દિવેટના ચાર મુખ દીવાની બહાર દેખાય. આ દીવો તલના તેલનો કરી તેલમાં કાળા તલ નાખીને ઘરની બહાર ઘઉંના ઢગલા પર દક્ષિણ દિશા તરફ મુખ રાખીને યમરાજ ને અર્પણ કરવામાં આવે છે. જેનાથી યમરાજના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે ધનતેરસે સંપૂર્ણ પૂજા વિધિ કરી માતા લક્ષ્મી ની કૃપા મેળવી શકાય છે.
જ્યોતિષી ચેતન પટેલ
