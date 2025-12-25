Prev
Spiritual

Numerology: મૂલાંક 6 ના જાતકો માટે કેવું રહેશે નવું વર્ષ 2026? જાણો તમારા ભવિષ્યના હાલ

Numerology: જો તમારો જન્મ કોઈપણ મહિનાની 6, 15, અથવા 24 તારીખે થયો હોય, તો તમારો મૂલાંક 6 છે. ચાલો જાણીએ મૂલાંક 6 ધરાવતા લોકો માટે આગામી વર્ષ એટલે કે વર્ષ 2026 કેવું રહેવાનું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:07 AM IST

Numerology: નવું વર્ષ 2026 આવવામાં હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે. આવી સ્થિતિમાં, દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે આવનારું વર્ષ તેમના માટે કેવું રહેશે. જો તમારો જન્મ 6, 15 કે 24 તારીખે થયો છે, તો શુક્ર ગ્રહ તમારો સ્વામી છે. આ વર્ષે તમારા જીવનમાં શું ખાસ થશે અને તમારે કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, તેની વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી છે.

મૂલાંક 6 માટે કેવું રહેશે વર્ષ 2026?
નવું વર્ષ તમારા માટે સંબંધો, ઘર અને સુખ-સુવિધાનું વર્ષ રહેવાનું છે. વર્ષ 2026 માં સૂર્યનો પ્રભાવ તમારા જીવનમાં નવી ઉર્જા અને નેતૃત્વની શક્તિ લાવશે. બીજી તરફ, શુક્ર ગ્રહ તમારા મન અને મગજ પર અસર કરી શકે છે, જે તમને ઘણા નિર્ણયોમાં ઊંડાણપૂર્વક વિચારવા માટે મજબૂર કરશે.

કેવી રહેશે લવ લાઈફ?
સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો 2026 તમારા માટે પ્રેમ, સગાઈ અથવા લગ્ન જેવા મોટા નિર્ણયો લેવાનું વર્ષ છે. જો તમે સિંગલ છો, તો આ વર્ષે તમને યોગ્ય જીવનસાથી મળવાની શક્યતાઓ વધી જશે. જો તમે પહેલેથી જ કોઈ સંબંધમાં છો, તો આ વર્ષે કેટલીક મહત્વની બાબતો સ્પષ્ટ કરવાનો અને સંબંધને વધુ મજબૂત બનાવવાનો સમય છે. આ માટે તમારા પ્રિયજન સાથે સંવાદ અને સમજદારી ખૂબ જ જરૂરી રહેશે.

ઘર અને પરિવારની બાબતમાં પણ આ વર્ષ ખાસ છે. ઘરનું રિનોવેશન, પ્રોપર્ટી ખરીદવી કે વાહન લેવા માટે 2026 ખૂબ જ સાનુકૂળ રહેશે. સાથે જ પરિવારની જવાબદારીઓ પણ વધી શકે છે. ક્યારેક આ કામ થોડું થકવી નાખતું લાગે, પરંતુ અંતે આ બધું તમારા ઘર અને પરિવારની સુખ-શાંતિ માટે જ હશે.

કેવી રહેશે આર્થિક સ્થિતિ?
પૈસાની વાત કરીએ તો, આ વર્ષ આર્થિક રીતે સંતોષકારક રહેશે. કામમાં પ્રગતિ થશે અને રોકાણથી ફાયદો મળશે. પરંતુ સાવધ રહેજો કે તમારા ખર્ચમાં પણ વધારો થઈ શકે છે, ખાસ કરીને લક્ઝરી અને આરામની વસ્તુઓ પાછળ. તેથી બજેટનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, અન્યથા અચાનક આવતા ખર્ચ તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે.

કેવી રહેશે મેન્ટલ હેલ્થ?
માનસિક સંતુલનની વાત કરીએ તો વર્ષનો પ્રથમ ભાગ થોડો તણાવપૂર્ણ હોઈ શકે છે, પરંતુ વર્ષના મધ્ય ભાગ પછી તમારી ભાવનાત્મક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. પોતાની જાતને સમજવાની અને મનનું સાંભળવાની આદત કેળવો. આ તમારા માટે સંતોષ અને ખુશી લાવશે.

કેવું રહેશે સ્વાસ્થ્ય?
સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ કોઈ મોટી સમસ્યા જણાતી નથી, પરંતુ ડાયાબિટીસ (શુગર) અથવા વજન વધવા જેવી નાની-મોટી તકલીફો થઈ શકે છે. તેથી ખાવા-પીવા પર નિયંત્રણ રાખવું અને હળવી કસરત પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. જો તમે આર્ટ, બ્યુટી અથવા ક્રિએટિવ વર્ક (સર્જનાત્મક કાર્ય) સાથે જોડાયેલા છો, તો આ વર્ષ તમારા માટે ઘણું ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને તમારી પ્રતિભા બતાવવાની તક મળશે અને માન-સન્માનમાં પણ વધારો થશે.

આ વર્ષે તમારો સૌથી મોટો મંત્ર 'કર્તવ્ય અને ઈચ્છાઓ વચ્ચે સંતુલન' જાળવવાનો છે. તમારે સંબંધો, ઘર અને કામમાં ઘણી વખત આ બેલેન્સ રાખવું પડશે. એપ્રિલ અને ઓક્ટોબરના મહિના તમારા માટે વિશેષ ફળદાયી રહેશે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. અમે તેની પુષ્ટિ કરતા નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

