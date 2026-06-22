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હું સવારે જલ્દી ઉઠવા માગુ છું પણ ઉઠી શકતો નથી, શું કરૂ? પ્રેમાનંદ મહારાજે જણાવ્યા વહેલી સવારે ઉઠવાના આસાન ઉપાય

Premanand Maharaj: સવારે વહેલા ઉઠવા અને મોબાઈલની લત છોડવામાં તકલીફ થઈ રહી છે, તો પ્રેમાનંદ મહારાજ પાસેથી જાણો કેવી રીતે વહેલી સવારે બ્રહ્મ મુહુર્તમાં ઉઠલા અને જીવન બદલવાના આસાન ઉપાય.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 22, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:14 PM IST
હું સવારે જલ્દી ઉઠવા માગુ છું પણ ઉઠી શકતો નથી, શું કરૂ? પ્રેમાનંદ મહારાજે જણાવ્યા વહેલી સવારે ઉઠવાના આસાન ઉપાય

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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