/હું સવારે જલ્દી ઉઠવા માગુ છું પણ ઉઠી શકતો નથી, શું કરૂ? પ્રેમાનંદ મહારાજે જણાવ્યા વહેલી સવારે ઉઠવાના આસાન ઉપાય

Premanand Maharaj: મોટા ભાગના લોકોને સવારે જલ્દી ઉઠવામાં તકલીફ થાય છે, કારણ કે તેમની દિનચર્યા સવારે 8 વાગ્યાથી શરૂ થાય છે. જ્યારે કેટલાક લોકો સવારે વહેલા તો ઉઠી જાય છે, પણ પછી તેઓ મોબાઈલમાં લાગી જાય છે કે પથારીમાં જ પડી રહે છે અને આળસ કર્યા રાખે છે. જેને ખુબ જ ખરાબ માનવામાં આવે છે. ત્યારે સફળતા મેળવવા માટે દરેક વ્યક્તિએ સવારમાં બ્રહ્મ મુહુર્તમાં ઉઠવાની આદત બનાવવી જોઈએ, જેનાથી શરીર આખો દિવસ સ્વસ્થ રહે. સાથે બ્રહ્મ મુહુર્તમાં એટલા માટે ઉઠવું શુભ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે ભગવાનનો સમય માનવામાં આવે છે.
આ પ્રશ્ન લઈને એક ભક્ત પ્રેમાનંદ મહારાજ પાસે પહોચ્યો અને તેને કહ્યું કે, હું બદલવા માગુ છે, પણ મારાથી સવારમાં ઉઠાતું નથી અને મોબાઈલ છુટતો નથી. મે નાના નાના સંકલ્પ લીધા છે, જે પુરા કરી શકતો નથી શું કરૂ?
આ પ્રશ્નના જવાબમાં પ્રેમાનંદ મહારાજે જણાવ્યું કે, હાલ તો તું ખુબ જ નાનો છે, સંકલ્પ પુરા કરવા માટે તારી પાસે પુરી જીંદગી પડી છે. તને યોગ્ય માર્ગ નથી મળી રહ્યો એટલે વિચલીત થઈ રહ્યો છે. હજી તો તું તારા જીવનને પ્રગતીશીલ બનાવી શકે છે, બદલી શકો છે, જે ઈચ્છો તે બની શકો છે, તમારી લગન કમજોર છે.
પ્રેમાનંદ મહારાજ પોતાની દિનચર્યા જણાવી
પ્રેમાનંદ મહારાજ આગળ કહે છે કે, હું એક જટિલ બીમારીથી પીડાઈ રહ્યો છું, જેના કારણે મારું શરીર ભારે લાગે છે, મને કંઈ ખાવાનું મન થતું નથી, અને હું 11 કે 12 વાગ્યા સુધી સૂઈ શકતો નથી. જો મને થોડી ઊંઘ આવવા લાગે, તો મારો દિનચર્યા 2.00 વાગ્યાની છે, એટલે કે મારે 1.30 વાગ્યે ઉઠવું પડે છે. હવે, જો હું સૂઈ જાઉં, તો હું જાગી શકીશ નહીં, અને આખી રાત આમ જ પસાર થઈ જાય છે.
મારી 2 વાગ્યાની દિનચર્યા નવી નથી, પણ 20 વર્ષથી ચાલી રહી છે. જ્યારે કોઈ સત્સંગ નહોતો, ત્યારે હું સવારે સ્નાન કરતો, 2 વાગ્યે વૃંદાવનની પરિક્રમા કરતો, સૂર્યોદય સમયે મંગળા આરતી કરતો અને પછી ગુરુજીની સેવા કરતો. એ મારી દિનચર્યા હતી.
બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગવાનો સંકલ્પ કરો
પછી પ્રેમાનંદ મહારાજ કહે છે કે, આજના સમયમાં, તે અનુકૂળ છે. એલાર્મ સેટ કરો. તે તમને જગાડશે. એકવાર તમે જાગી જાઓ, પછી તમારી દિનચર્યા શરૂ કરો. થોડા દિવસો પછી, તમને આપમેળે એલાર્મ વિના જાગવાની આદત પડી જશે. ભૂતકાળમાં, લોકોની દિનચર્યા એટલી જટિલ હતી કે, ઘડિયાળની તુલનામાં, 5 મિનિટનો પણ તફાવત હોતો નહીં. તેઓ આપમેળે યોગ્ય સમયે જાગી જતા, ફક્ત આદત અને અભ્યાસ દ્વારા લોકો આ કામ કરી શકતા હતા.
તેથી, આપણે આપણી આદતોનો નાશ કરી રહ્યા છીએ. આપણને કોઈના આશીર્વાદની જરૂર નથી. રાત્રે સૂતા પહેલા, ભગવાનનું ધ્યાન કરો અને 4 વાગ્યે જાગવાનો સંકલ્પ કરો. જો સંકલ્પ સાચો હોય, તો તમે ચોક્કસપણે જાગી જશો, કારણ કે ભગવાન દરેક વ્યક્તિમાં રહે છે. આ આદત ફક્ત એક વર્ષમાં બદલી શકાય છે, પછી તમે 4 વાગ્યા પછી સૂઈ શકશો નહીં.
ખરાબ ટેવો છોડી દો
જો તમે ખોટી વસ્તુઓ કરો છો, તો તમને નુકસાન થશે, જો તમે યોગ્ય રીતે અભ્યાસ કરો છો, તો તમને ફાયદો થશે. જો તમે કોઈ આદત બનાવો છો, તો તેને છોડવી મુશ્કેલ બનશે. બાળકને 6 કલાકની ઊંઘની જરૂર હોય છે. આધ્યાત્મિક સાધક માટે, 4થી 5 કલાક પૂરતા છે. એક સારા આધ્યાત્મિક સાધક માટે, 3 કલાક પણ પૂરતા છે.