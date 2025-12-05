Venus: શુક્ર ગ્રહ એક્ટિવ થઈ જાય તો રંક પણ રાજા બની શકે, છપ્પરફાડ ધનલાભ કરાવે શુક્ર, જાણો શુક્રને એક્ટિવ કેવી રીતે કરવો ?
How To Activate Shukra: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્ર ગ્રહને સૌથી મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જો કુંડળીમાં શુક્ર ઉચ્ચ ભાવમાં હોય તો વ્યક્તિ રાજા જેવો વૈભવ ભોગવે છે. જો શુક્ર ઉચ્ચ ભાવમાં ન હોય તો તેને એક્ટિવ કરીને પણ જીવનમાં સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આજે તમને શુક્રને એક્ટિવ કરવાના ફાયદા અને રીત વિશે જણાવીએ.
Trending Photos
How To Activate Shukra: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શુક્ર ગ્રહ સુખ, સમૃદ્ધિ, ભોગ, વિલાસતા, વૈભવ અને સૌંદર્યનો પ્રતિક છે. જો કોઈ વ્યક્તિની કુંડળીમાં શુક્ર ઉચ્ચ ભાવમાં હોય તો જીવનમાં કોઈપણ પ્રકારના સુખની ખામી રહેતી નથી. પરંતુ જો શુક્ર નબળો હોય અથવા નીચ સ્થાનમાં હોય તો જીવનમાં આર્થિક તંગી, સંબંધોમાં સમસ્યા, સૌભાગ્યની ખામી જેવી તકલીફો થાય છે. જો કે આ તકલીફોને દુર કરવાનો પણ રસ્તો છે. જો શુક્રને એક્ટિવ કરવામાં આવે તો તેના શુભ પ્રભાવ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.
શુક્ર ગ્રહને એક્ટિવ કરવાથી શું થાય ?
શુક્ર ગ્રહને એક્ટિવ કરવાના ફાયદાની વાત કરીએ તો જો વ્યક્તિનો શુક્ર પોઝિટિવ અને મજબૂત હોય તો તેના જીવનમાં ધન અને ઐશ્વર્યની ખામી રહેતી નથી. વ્યક્તિ સુખ, સમૃદ્ધિ અને વૈભવી જીવન જીવે છે. જીવનમાં આર્થિક સ્થિરતા આવે છે. શુક્ર શુભ હોય તો વ્યક્તિને જીવનમાં ભરપુર પ્રેમ મળે છે. તેના જીવનમાં પ્રેમની ખામી રહેતી નથી. તેના ઘરની તિજોરી ધનથી છલોછલ રહે છે.
શુક્રને એક્ટિવ કરવા શું કરવું ?
- શુક્ર ગ્રહને એક્ટિવ કરવા માટે શું કરવું ચાલો તે પણ તમને જણાવીએ. શુક્રને એક્ટિવ કરવા માટે ॐ દ્રાં દ્રીં દ્રૌં સ: શુક્રાય નમ: અને ॐ શું શુક્રાય નમ: મંત્રનો રોજ 108 વખત જાપ કરો. આ સિવાય શુક્રવારનું વ્રત કરો અને શ્રીસૂક્તનો પાઠ કરો.
- શુક્રવારે સાંજે માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરો અને પૂજામાં લક્ષ્મીજીને ખીર ધરાવો. શુક્રવારે સફેદ વસ્તુઓ જેમકે ચોખા, દૂધ, દહીં, સફેદ કપડાનું દાન કરવું પણ શુભ ગણાય છે.
- શુક્ર ગ્રહને મજબૂત કરવાનો સૌથી સરળ ઉપાય મીઠું દહીં છે. શુક્રવારના દિવસે શિવ મંદિરમાં સાકર ઉમેરી દહીં દાન કરો.
- શુક્ર ગ્રહને એક્ટિવ કરવા માટે હથેળીમાં અંગુઠાના નીચેના ભાગ પર અત્તર લગાડી બંને હાથને એકબીજા સાથે રગડો.
- શુક્ર ગ્રહ એક્ટિવ હોય તે વ્યક્તિ આકર્ષક અને સુંદર બને છે. તેના વ્યક્તિત્વમાં આકર્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે