/જો તમારે પણ અમીર બનવું છે તો અપનાવો આ 5 વાસ્તુ ટિપ્સ, ધડાધડ કમાશો રૂપિયા, ઘરમાં થશે ધનના ઢગલા !

Vastu Tips: વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર, ઘરનો મુખ્ય દરવાજો, રસોડું અને ઉત્તર દિશા આર્થિક સુખાકારીને અસર કરે છે. આ લેખમાં, જાણો કે તિજોરીનું યોગ્ય સ્થાન અને બંધ ઘડિયાળ જેવી નકારાત્મક વસ્તુઓને દૂર કરવાથી ઘરમાં સંપત્તિ અને શાંતિ કેવી રીતે આવી શકે છે.
Vastu Tips For Wealth: વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં, ઘરની દિશા અને ત્યાં રાખેલી વસ્તુઓને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે યોગ્ય ઉર્જા ધરાવતું ઘર સુખ, શાંતિ અને સંપત્તિને આકર્ષે છે. ઘણા લોકો સખત મહેનત કરે છે, છતાં પણ નાણાકીય સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, કેટલાક સરળ વાસ્તુ નિયમો મદદરૂપ માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે ઘરમાં સકારાત્મક વાતાવરણ જાળવવાથી પ્રગતિનો માર્ગ ખુલે છે. આ જ કારણ છે કે લોકો હજુ પણ વાસ્તુ નિયમોનું પાલન કરવાનું પસંદ કરે છે.
મેઈન દરવાજા પર રાખો આ ધ્યાન
વાસ્તુ અનુસાર, તમારા ઘરનો મેઈન દરવાજો હંમેશા સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત હોવો જોઈએ. એવું માનવામાં આવે છે કે આ તે જગ્યા છે જ્યાંથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા પ્રવેશ કરે છે. દરવાજાની આસપાસ કચરો કે તૂટેલી વસ્તુઓ ન રાખવી જોઈએ. ઘણા લોકો મુખ્ય દરવાજા પર સ્વસ્તિક અથવા શુભ પ્રતીક પણ મૂકે છે. આ શુભ માનવામાં આવે છે. સાંજે ઘરની બહાર દીવો પ્રગટાવવો પણ શુભ માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે આનાથી ઘરમાં સુખ અને સમૃદ્ધિનું વાતાવરણ બને છે.
ફુવારો નાણાકીય પરિસ્થિતિને મજબૂત બનાવશે
ઘરની ઉત્તર દિશા સંપત્તિ સાથે સંકળાયેલી છે. વાસ્તુ માન્યતાઓ અનુસાર, આ દિશાને પ્રકાશ અને ખુલ્લી રાખવી સારી માનવામાં આવે છે. અહીં ભારે વસ્તુઓ સંગ્રહિત કરવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઘણા લોકો આ દિશામાં પાણી સંબંધિત વસ્તુઓ, જેમ કે નાનો ફુવારો અથવા પાણીનો વાસણ રાખે છે, કારણ કે આ તેમની આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત બનાવે છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાં તિજોરી અથવા પૈસા રાખવાનું શુભ માનવામાં આવે છે.
ગેસ સ્ટવ પાસે ગંદકી ન હોવી જોઈએ
વાસ્તુમાં રસોડું અને પ્રાર્થના ખંડ પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે રસોડું હંમેશા સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. ગેસ સ્ટવની આસપાસ કોઈ ગંદકી ન હોવી જોઈએ. પ્રાર્થના ખંડમાં દરરોજ દીવો અને અગરબત્તી પ્રગટાવવાથી સકારાત્મક ઉર્જા વધે છે. કેટલાક લોકો પોતાના ઘરમાં તુલસીનો છોડ પણ લગાવે છે. વાસ્તુ અનુસાર, તુલસીને સુખ અને શાંતિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે અને ઘરમાં સકારાત્મક વાતાવરણ જાળવી રાખે છે.
બંધ ઘડિયાળોને શા માટે અશુભ માનવામાં આવે છે?
વાસ્તુમાં તૂટેલી વસ્તુઓ અને બંધ ઘડિયાળોને અશુભ માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે આવી વસ્તુઓ ઘરમાં નકારાત્મકતા વધારે છે. તેથી, જૂની અને ક્ષતિગ્રસ્ત વસ્તુઓને સમયાંતરે દૂર કરવી જોઈએ. ઘરમાં હળવી સુગંધ અને સ્વચ્છતા જાળવવી પણ જરૂરી માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યાં સ્વચ્છ વાતાવરણ અને સકારાત્મક વિચારસરણી હોય છે, ત્યાં આપમેળે પ્રગતિ થાય છે. આ જ કારણ છે કે લોકો હજુ પણ વાસ્તુના સરળ નિયમોનું પાલન કરે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.