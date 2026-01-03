Prev
Bhog: ભગવાનને ભોગ ધરવો શા માટે જરૂરી ? અન્ન દોષથી મુક્તિના આધ્યાત્મિક મહત્વ વિશે જાણો

Importance Of Bhog: ભોગ લગાવવાની પરંપરા વર્ષોથી છે. ઘણા લોકોના મનમાં ભગવાનને ભોગ ધરવા સંબંધિત ઘણા પ્રશ્નો હોય છે. જેમકે ભોગ ધરવો શા માટે જરૂરી, અન્ન દોષ એટલે શું... જો તમને પણ આ અંગે જાણકારી ન હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ ભગવાનને ભોગ ધરવો શા માટે જરુરી છે. 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:58 PM IST

Importance Of Bhog: સનાતન ધર્મમાં દેવી-દેવતાઓની પૂજા-અર્ચના કરવાના ઘણા મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. એટલે કે પૂજા દરમિયાન અલગ અલગ નિયમોનું પાલન થતું હોય છે. જેમાંથી એક નિયમ ભોગ સંબંધિત પણ છે. ભગવાનની પૂજા કરીને તેમને ભોગ અર્પણ કરવામાં આવે છે. ઘણા લોકોને ભોગ સંબંધિત અનેક પ્રશ્નો હોય છે જેમ કે ભગવાન જે સૃષ્ટિને અન્ન આપે છે તેમને ભોગ શા માટે અર્પણ કરવાનો હોય? ભગવાનને ધરેલો ભોગ શું ખરેખર ભગવાન ગ્રહણ કરે છે ? ભોગ ન ધરવામાં આવે તો શું થાય ? આ પ્રકારના પ્રશ્નો જો તમારા મનમાં પણ હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ ભોગનો ખરેખર અર્થ શું છે અને તેનું મહત્વ શું છે. 

ભોગનો સાચો અર્થ 

હિન્દુ ધર્મ અનુસાર ભોગ લગાવવો ભગવાન પ્રત્યે પોતાની કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરવાનું એક માધ્યમ છે. ભોગ એ વાતનું પ્રતીક છે કે આપણી પાસે જે કાંઈ છે પછી તે ભોજન હોય કે વૈભવ બધું જ ઈશ્વરનું છે અને તેમના માટે છે. જ્યારે આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવીએ છીએ તો તેનો વાસ્તવમાં અર્થ એવો થાય છે કે પ્રભુએ જે આપણને આપ્યું છે તેનો પ્રથમ ભાગ આપણે પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરીએ છીએ. ભગવાન ભોજનના ભૌતિક અંશ ગ્રહણ કરતા નથી પરંતુ તે ભક્તના ભાવને ગ્રહણ કરે છે. 

અન્નદોષના નિવારણ માટે ભોગ ધરવો જરૂરી

ભગવાનને ભોગ ધરાવવાની આ પરંપરા અન્નદોષ સંબંધિત પણ છે. શાસ્ત્રોમાં કહેવાયું છે કે ભોજનમાં ત્રણ પ્રકારના દોષ હોય છે. આ ત્રણ દોષમાં અર્થ દોષ, નિમિત્ત દોષ અને ભાવ દોષનો સમાવેશ થાય છે. જો ભોજન ખોટી રીતે કમાયેલા ધનથી ખરીદેલું હોય તો તેમાં અર્થ દોષ લાગે છે. જો ભોજન અપવિત્ર સ્થાન કે અશુદ્ધ હાથથી બનેલું હોય તો નિમિત્ત દોષ ગણાય છે. જો ભોજન બનાવનારના મનમાં ક્રોધ, ઈર્ષા અને નકારાત્મક વિચાર હોય તો ભાવ દોષ ગણાય છે. 

માન્યતા છે કે કોઈપણ દોષ સાથે ભોજન બન્યું હોય પછી તમે જ્યારે તેને ભગવાનને અર્પણ કરો છો તો ઈશ્વરની દિવ્ય દ્રષ્ટિથી ભોજન ના બધા જ દોષ દૂર થઈ જાય છે. ત્યાર પછી ભોગ પ્રસાદ તરીકે સામાન્ય લોકો જમે છે. દોષ યુક્ત ભાવનાથી બનેલું ભોજન પણ ભગવાનને ધર્યા પછી પ્રસાદ બની જાય છે અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાથી મનમાં સાત્વિકતા અને શાંતિ આવે છે. જો ભગવાનને ભોગ ધરાવામાં ન આવે તો તે દોષ અન્નમાં રહી જાય છે અને અન્નના માધ્યમથી તેને ગ્રહણ કરનારના મનમાં જાય છે. 

ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ભોજન જ્યાં સુધી રસોઈમાં છે ત્યાં સુધી ભૂખ મિટાવવાનું સાધન છે પરંતુ જ્યારે તે ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે તો તે પ્રસાદ બની જાય છે. શ્રીમદ ભગવત ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું છે કે ભક્ત પ્રેમથી તેમને તુલસી પત્ર, પુષ્પ, ફૂલ કે જળ અર્પણ કરે છે તેનો પણ તેઓ સ્વીકાર કરી લે છે. ભગવાનને ભોગ ધરવાની પ્રક્રિયાથી મનુષ્યની અંદરનો અહંકાર પણ દૂર થાય છે અને સેવા ભાવ જાગૃત થાય છે. તેથી જ ભગવાનની રોજ પૂજા-અર્ચના કર્યા પછી તમને ભોગ અર્પણ કરવો જરૂરી છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

