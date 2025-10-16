Diwali 2025: દિવાળી પર પ્રદોષ કાળમાં લક્ષ્મી પૂજા કરવાથી મળે છે અનેકગણું ફળ, જાણો આ વર્ષના પૂજાના શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત
Lakshmi Puja Muhurat 2025: દિવાળીની રાત્રે ભગવાન ગણેશ અને લક્ષ્મીજીની વિધિ વિધાનથી પૂજા કરવામાં આવે છે. આ પૂજાનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. તેમાં પણ જો આ પૂજા પ્રદોષ કાળમાં કરવામાં આવે તો તેનાથી અનેકગણું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.
Trending Photos
Lakshmi Puja Muhurat 2025: દિવાળી પ્રકાશ અને ખુશીઓનો તહેવાર છે. હિંદુ ધર્મમાં આવતા તહેવારોમાં દિવાળી સૌથી મોટો તહેવાર ગણાય છે. આ દિવસે માં લક્ષ્મી અને ભગવાન ગણેશની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે દિવાળીની પૂજા કરવાથી ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે છે. જો દિવાળીની પૂજા પ્રદોષ કાળમાં કરવામાં આવે તો સૌથી શુભ ગણાય છે. પ્રદોષ કાળનું સૌથી વધારે મહત્વ હોય છે.
પ્રદોષ કાળમાં લક્ષ્મી પૂજા કરવાથી થતા લાભ
પંચાંગ અનુસાર સૂર્યાસ્ત પછી અંદાજે 2 કલાકનો સમય પ્રદોષ કાળ કહેવાય છે. આ સમય દિવસ અને રાતનો સંધિકાળ હોય છે. આ સમયે વાતાવરણમાં દિવ્ય ઉર્જાનો પ્રવાહ વધારે હોય છે. આ સમયે કરેલી પૂજા અત્યંત શુભ અને ફળદાયી ગણાય છે. દિવાળીના દિવસે લક્ષ્મી પૂજા પ્રદોષ કાળમાં કરવાનું મહત્વ એટલા માટે પણ છે કે આ સમયે માં લક્ષ્મી તેના વાહન પર સવાર થઈ પૃથ્વી પર ભ્રમણ કરવા નીકળે છે. આ સમયે જો ઘરમાં પૂજા થતી હોય તો તે ઘરમાં માં લક્ષ્મી પ્રવેશ કરે છે અને સ્થાયી થાય છે તેવું માનવામાં આવે છે.
આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓ્ક્ટોબરના રોજ ઉજવાશે. અમાસની તિથિ 20 ઓક્ટોબરે 3.44 મિનિટથી શરુ થશે જે 21 ઓક્ટોબરે સાંજે 5.54 મિનિટ સુધી રહેશે. આ વર્ષે લક્ષ્મી પૂજા 20 ઓક્ટોબરે કરવામાં આવશે.
દિવાળી 2025 લક્ષ્મી પૂજાનું શુભ મુહૂર્ત
પંચાંગ અનુસાર 20 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ ગણેશ પૂજા અને લક્ષ્મી પૂજા કરવા માટે ઘણા શુભ મુહૂર્ત રહેશે. પરંતુ પ્રદોષ કાળની વાત કરીએ તો પ્રદોષ કાળ સાંજે 5.46 થી 8.18 કલાક સુધી હશે. જેમાં લક્ષ્મી પૂજાનું સર્વશ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત સાંજે 7.08 થી 8.18 સુધીનું હશે. આ સમય દરમિયાન ઘરમાં ભગવાન ગણેશ અને લક્ષ્મીજીની પૂજા કરવાથી ઘરમાં ધન અને ઐશ્વર્ય વધે છે. ઘરની આર્થિક ઉન્નતિ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે