Spiritual

2026માં, શનિ ચાલશે ચાંદીના પાયે ચાલ, આ ત્રણ રાશિઓ માટે રહેશે ફાયદાકારક, આ રીતે શનિદેવની પૂજા કરવાનું ટાળો

Shani Gochar 2026: 2026માં શનિ મીન રાશિમાં રહેશે. 2026માં શનિની લોખંડ, ચાંદી અને સોનાની પાયાની અસર પણ અમુક રાશિઓ પર પડી શકે છે. જાણો શનિ કઈ રાશિઓ પર અસર કરશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:52 PM IST

Shani Gochar 2026: 2026માં શનિ મીન રાશિમાં રહેશે. 2026માં શનિના લોખંડ, ચાંદી અને સોનાના પાયે અમુક રાશિઓ પર અસર કરી શકે છે. જાણો કે શનિ કઈ રાશિઓ પર અસર કરશે. ચાલો પહેલા શનિની પાયા વિશે જાણીએ. જ્યારે પણ શનિ તેના ગોચર દરમિયાન ચંદ્ર રાશિમાંથી બીજા, પાંચમા અને નવમા ભાવમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે તેને તેના ચાંદીના પગ કહેવામાં આવે છે. 

નવા વર્ષ 2026માં, શનિ કર્ક, વૃશ્ચિક અને કુંભ રાશિના બીજા, પાંચમા અને નવમા ભાવમાં ગોચર કરશે. શનિ આ ત્રણ રાશિઓમાંથી ચાંદીના પાયે ગોચર કરશે. શનિની ચાંદીની પાયે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. શનિની અન્ય પ્રકારની પાયેની જેમ લોખંડ અને સોનાના પાયે પણ અશુભ માનવામાં આવે છે. મીન રાશિમાંથી શનિની ગોચર કર્ક, વૃશ્ચિક અને કુંભ રાશિ માટે ચાંદીના પાયે પર હશે. તેથી, શનિનું ગોચર કર્ક, વૃશ્ચિક અને કુંભ રાશિ માટે શુભ પરિણામો લાવશે.

શનિની ચાંદીની પાયે ચાલ કઈ રાશિઓને લાભ કરાવશે ?

વૃશ્ચિક રાશિ: 2026માં વૃશ્ચિક રાશિ તેના ચાંદીના પાયાના પ્રભાવ હેઠળ રહેશે. શનિ આ રાશિના લોકો માટે સારા પરિણામો લાવશે. હાલમાં, આ રાશિના લોકો તણાવથી મુક્ત થશે. 

કર્ક રાશિ: ભવિષ્યમાં આ રાશિ માટે રોકાણની તકો ઉભી થશે, અને તેમનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. નાણાકીય રીતે, જો તમે વ્યવસાયમાં છો, તો સારી તકો તમારા માર્ગ પર આવી રહી છે. 

કુંભ રાશિ: આ રાશિના લોકો આ સમય દરમિયાન ઘણું કામ પૂર્ણ કરશે, અને નસીબ તેમના પક્ષમાં રહેશે. કોઈ ભય તમને પરેશાન કરશે નહીં. તમારા જીવનમાં ઘણી સકારાત્મક બાબતો જોવા મળશે. તમે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તમારું પ્રેમ જીવન સારું રહેશે.

જો તમે શનિવારે શનિદેવની પૂજા કરી રહ્યા છો, તો આ વસ્તુઓ ટાળો

શનિદેવની પૂજામાં તાંબાના વાસણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે જેમ તાંબુ સૂર્યની ધાતુ છે,  તેમ લોખંડ શનિનો ધાતુ છે. શનિદેવની પૂજા કરતી વખતે, લોખંડના ખીલાનો ઉપયોગ કરો અને માટીનો દીવો પ્રગટાવો. લોખંડના વાસણમાં શનિદેવને તેલ અર્પણ કરવું પણ સારું છે. 

રંગોની વાત કરીએ તો, વાદળી કપડાં અથવા ફૂલો શનિદેવને અર્પણ કરવા જોઈએ. વ્યક્તિએ સીધા શનિદેવ પાસે જવાનું ટાળવું જોઈએ. જો તમે શનિદેવને મળવા જાઓ છો, તો તમારે ચોક્કસ ખૂણાથી જવું જોઈએ, સીધી નજર ટાળવી જોઈએ. શનિદેવને કાળા તલ અને અડદની દાળ અર્પણ કરવી જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

