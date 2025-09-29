Vastu Tips: રસોડામાં જ્યાં ત્યાં ન મુકી દેવું મીઠું, આ ભુલ વધારે છે કરજ, જાણો મીઠું રાખવાનો વાસ્તુ નિયમ
Vastu Tips: વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં ઘણા બધા નિયમો જણાવેલા છે. આ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે તો જીવનમાં આર્થિક સમસ્યા ન આવે. આજે તમને મીઠું રાખવાના નિયમ વિશે જણાવીએ. આ નિયમનું પાલન કરવામાં આવે તો જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધે છે.
Trending Photos
Vastu Tips: મીઠું રસોડાનો રાજા છે એવું કહેવું ખોટું નહીં હોય. કારણકે કોઈપણ વસ્તુનો સ્વાદ મીઠા વિના આવતો નથી. જો મીઠું થોડું ઓછું પણ પડે તો પણ ભોજનમાં સ્વાદ આવતો નથી. મીઠું જેટલું જરૂરી ભોજન માટે છે એટલું જ જરૂરી ઘરની સુખ-શાંતિ માટે પણ છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર રસોડામાં મીઠું રાખવાના કેટલાક જરૂરી નિયમો હોય છે જેનું પાલન ન કરવામાં આવે તો ઘરમાં સુખ-શાંતિ રહેતી નથી. આજે તમને જણાવ્યું કે ઘરના જસોડામાં મીઠું કઈ જગ્યાએ રાખવું અને કઈ જગ્યાએ ન રાખવું.
મીઠું રાખવાની યોગ્ય દિશા
વાસ્તુ અનુસાર રસોડામાં દક્ષિણ દિશામાં મીઠું ક્યારેય રાખવું નહીં. દક્ષિણ દિશા યમની દિશા છે અને અહીં મીઠું રાખવાથી ઘરમાં રહેતા લોકો પર કરજનો બોજ વધતો રહે છે. આ સિવાય ઘરમાં અચાનક બીમારી આવે છે અને નાની મોટી સમસ્યાઓ સતત રહે છે.
મીઠું ભરવાનું પાત્ર
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર મીઠું હંમેશા કાચની બરણીમાં ભરવું જોઈએ. પ્લાસ્ટિક કે અન્ય ધાતુમાં મીઠું રાખવાથી ધન સંબંધિત સમસ્યાઓ આવી શકે છે. કાચના પાત્રમાં મીઠું રાખવાથી ઘરમાં શાંતિનું વાતાવરણ રહે છે અને ધન સંબંધિત સમસ્યાનો અંત આવે છે
સાંજના સમયે મીઠાનું દાન
વાસ્તુ અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર સાંજના સમયે ઘરમાંથી કોઈને મીઠું કાઢીને આપવું નહીં. દાન કરવું હોય તો પણ સાંજનો સમય યોગ્ય નથી. સૂર્યાસ્ત પછી ઘરમાં છે મીઠું આપવાથી આર્થિક સંકટ વધે છે.
મીઠાના ઉપાય
- મીઠું રાખવાના નિયમની સાથે વાસ્તુશાસ્ત્રમાં મીઠા સંબંધિત કેટલાક ઉપાયો પણ જણાવેલા છે જે અનુસાર લાલ કપડામાં મીઠું બાંધી રસોડામાં એવી જગ્યાએ રાખી દો જ્યાં કોઈને દેખાઈ નહીં આ ઉપાય કરવાથી નકારાત્મકતા દૂર થાય છે.
- ઘરના બાથરૂમમાં એક કાચની વાટકીમાં મીઠાના ટુકડા ભરીને રાખવાથી ઘરમાં સકારાત્મકતા જળવાઈ રહે છે.
- ઘરના દક્ષિણ પશ્ચિમ ખૂણામાં બધાથી છુપાવીને એક કાચની વાટકીમાં મીઠું રાખી દેવું. દર પંદર દિવસે આ મીઠું બદલી દેવું. આ ઉપાય કરવાની શરૂઆત થાય એટલે આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થવા લાગે છે તેવું માનવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે