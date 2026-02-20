લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ સહિત 6 પાવરફૂલ યોગ બનશે, 23 તારીખથી આ રાશિવાળા નોટોમાં આળોટશે
Lakshmi Narayan Rajyog: 23મી ફેબ્રુઆરીએ એક અત્યંત શુભ યોગ બની રહ્યો છે તે જે કેટલીક રાશિઓને બંપર ફાયદો કરાવી શકે છે. એક સાથે પાંચ શક્તિશાળી ગ્રહો મળશે અને પંચગ્રહી યોગ બનાવશે. એટલું જ નહીં એક સાથે બીજા પણ અનેક શુભ યોગ બની રહ્યા છે. જે ચાર રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય પલટી શકે છે.
Lakshmi Narayan Rajyog: 23મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ગ્રહોના સેનાપતિ ગણાતા મંગળ કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે અને આ સાથે જ એક સાથે પાંચ બળવાન ગ્રહો ભેગા થશે. કુંભ એ શનિની રાશિ છે અને તેમાં રાહુ, સૂર્ય, મંગળ, બુધ અને શુક્ર ભેગા થશે. જે પંચગ્રહી યોગ બનાવશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓના મુજબ આ દુર્લભ સંયોગ બીજા પણ કેટલાક શુભ યોગ બનાવશે જે અમુક રાશિના જાતકોને બંપર ફાયદો કરાવી શકે છે. પંચગ્રહી યોગ ઉપરાંત કયા કયા શુભ યોગ બનશે તે પણ જાણો.
પંચગ્રહી યોગ ઉપરાંત આ શુભ યોગ પણ બનશે
- બુધ અને શુક્રનો લક્ષ્મી નારાયણ યોગ
- સૂર્ય અને શુક્રનો શુક્રાદિત્ય યોગ
- સૂર્ય-મંગળનો મંગળાદિત્ય યોગ
- સૂર્ય-બુધનો બુધાદિત્ય રાજયોગ
- શુક્ર અને મંગળનો ધનશક્તિ રાજયોગ
આ અતિદુર્લભ સંયોગ ચાર રાશિના જાતકોનો બેડો પાર કરશે અને ચારેબાજુથી સફળતા અને ધનવર્ષા કરાવે તેવા સંયોગ પેદા કરી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકોની આવક વધી શકે છે. એશોઆરામ પર પૈસા ખર્ચાશે. જો કે આવક પણ બંપર થઈ શકે છે. તમારી માત્ર કમાણી જ નહીં વધે પરંતુ ઘરમાં પૈસા ટકશે પણ ખરા. નાણાકીય સ્થિતિ સુધરશે. વેપારી વર્ગનું અચાનક ભાગ્ય પલટી શકે છે. કરિયરમાં મળેલી નવી તકો તમારા પ્રગતિના રસ્તા ખોલી શકે.
વૃષભ રાશિ
એક સાથે પાંચ પાચ રાજયોગ વૃષભ રાશિના જાતકોને ધનાઢ્ય બનાવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ ખુબ મજબૂત થઈ શકે છે. ધનધાન્ય વધશે. જોબથી પરેશાન લોકોને નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. પોતાનું કામ પણ કરી શકે છે. વેપાર મામલે મુસાફરી થઈ શકે. કૌટુંબિક જીવન સારું રહેશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોને પણ આ પાંચ રાજયોગ મોટો ફાયદો કરાવી શકે છે. અચાનક આર્થિક લાભ થઈ શકે. જૂના રોકાણ ફાયદો કરાવી શકે છે. સારું એવું રિટર્ન મળી શકે. ખર્ચા ઘટતા બચત વધશે. બેંક બેલેન્સ સુધરશે. પાર્ટનરનો સારો એવો સાથ મળી શકે છે. અડચણો દૂર થઈ શકે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોને પણ આવક વધી શકે છે. પ્રમોશન કે ઈન્ક્રીમેન્ટ જેવા ફાયદા મળી શકે છે. રોકાણ અને ખર્ચા મામલે સ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. પૈતૃક સંપત્તિનો વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે. દાંપત્ય જીવન મજબૂત બની શકે. ઘર પરિવારમાં સુખ શાંતિ રહેશે. પિતાના સહયોગથી મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં સફળતા મળી શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
