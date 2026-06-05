/Money: ઘરમાં ધન આવે પણ ટકે નહીં તેની પાછળ ભાગ્ય નહીં વ્યક્તિની આ 5 ભુલ જવાબદાર હોય, તમે તો નથી કરી રહ્યાને ?

How to Increase Money Flow in House: વાસ્તુશાસ્ત્રનો પ્રભાવ આપણા જીવન પર સૌથી વધારે જોવા મળે છે. કહેવામાં આવે છે કે જો વાસ્તુશાસ્ત્રના અમુક નિયમોનું પાલન યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો કોઈપણ વ્યક્તિ સુખી અને સમૃદ્ધ બની શકે છે અને સારામાં સારું જીવન પણ જીવી શકે છે. તેવી જ રીતે વાસ્તુશાસ્ત્રના કેટલાક એવા નિયમો પણ છે જેને અવગણવામાં આવે તો જીવનમાં પરેશાનીઓ વધવા લાગે છે. આ નિયમોની અવગણના કરનારના ઘરમાં અઢળક રૂપિયા આવે તો પણ ટકતા નથી.
જો તમારી સાથે પણ એવું થઈ રહ્યું હોય કે ઘરમાં ધનની આવક તો થાય છે પરંતુ અણધાર્યા ખર્ચના કારણે ઘરમાં ધન ટકતું ન હોય તો તેના માટે ભાગ્યને દોષ આપવાનું બંધ કરી દો. કારણ કે આવું થતું હોય તો તેના માટે ભાગ્ય નહીં પરંતુ તમારી જ આ પાંચ ભૂલ જવાબદાર હશે. વાસ્તુશાસ્ત્રના આ 5 નિયમનું પાલન જે ઘરમાં ન થતું હોય ત્યાં ધન આવતું હોય તો પણ ટકે નહીં. જો તમારા ઘરમાં પણ ધન ટકતું નથી તો ફટાફટ ચેક કરી લો. તમે તો આ ભૂલ નથી કરી રહ્યા ને ?
આ નિયમોનું પાલન ન થાય ત્યાં ધન ન ટકે
તિજોરીની ખોટી દિશા
જો ઘરમાં ધન આવતું હોય પણ ટકતું ન હોય તો શક્ય છે કે તમે ઘરની તિજોરી ખોટી દિશામાં રાખી હશે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ખોટી દિશામાં તિજોરી રાખવી સૌથી મોટી ભૂલ છે. જેના કારણે ઘરમાં આવતું ધન પણ વહી જાય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર તિજોરી હંમેશા દક્ષિણ પશ્ચિમ દિશામાં રાખવી જોઈએ જેથી તિજોરીનું મુખ ઉત્તર દિશા તરફ ખુલે. આ રીતે તિજોરી રાખી હોય તો ઘરમાં ધન અટકે તેની સંભાવના વધી જાય છે.
ઘરના ટપકતા નળ
ઘણા લોકોના ઘરમાં પાણી વહી જતું હોય છે. ઘરમાં થયેલું લીકેજ અને ટપકતાં નળ ધનને પણ સાથે લઈ જાય છે. ઘરના કોઈપણ નળમાંથી એક એક ટીપું પાણી પણ પડતું હોય તો તુરંત તેને ઠીક કરાવો. પાણીનું લીકેજ ધનહાનિનો સંકેત કરે છે.
ઘરમાં અવ્યવસ્થા
ઘણા લોકોના ઘરમાં હંમેશા ગંદકી હોય છે અને ઘર પણ અવ્યવસ્થિત હોય છે. આવા ઘરમાં પણ ધન ટકતું નથી. જો તમારા ઘરમાં ધન ટકતું ન હોય તો સૌથી પહેલા તો ઘરને વ્યવસ્થિત રાખવાનું શરૂ કરો ઘરમાં એકઠી કરેલી તૂટેલી વસ્તુઓને બહાર ફેંકો ફાટેલા કપડાને કબાટમાંથી કાઢી નાખો. ઘરની અવ્યવસ્થાને દૂર કરી દેવાથી ઘરની નેગેટિવ એનર્જી ઓછી થઈ જાય છે અને પોઝિટિવ એનર્જી વધે છે આ સ્થિતિમાં ઘરમાં ધન ટકવા લાગે છે.
ખોટી દિશામાં મંદિર
જે રીતે તિજોરી ખોટી દિશામાં હોય તો ધન ટકતું નથી તે રીતે જ ઘરમાં મંદિર ખોટી દિશામાં હોય તો પણ ઘરમાં પૈસા સંબંધિત સમસ્યાઓ શરૂ થઈ જાય છે. ઘરમાં મંદિર ભૂલથી પણ બાથરૂમ પાસે કે રસોડાની નજીક બનાવડાવવું નહીં. મંદિર આ બંનને જગ્યાની નજીક પણ હોય તો તેનાથી ઘરની એનર્જી પર અસર પડે છે.
રાત્રે એઠા વાસણ રસોડામાં રાખવા
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર રાત્રે રસોડામાં એઠા વાસણ રાખવા સૌથી મોટી વસ્તુ મિસ્ટેક છે. રસોડામાં એઠા વાસણ રાખવાથી વાસ્તુદોષ લાગે છે અને ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી ફેલાય છે. આ ભૂલના કારણે ઘરમાં ધન સંબંધિત સમસ્યા પણ વધે છે. તેથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે રાત્રે સુતા પહેલા રસોડું સાફ થઈ જાય અને એઠા વાસણ ધોવાઈ જાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)