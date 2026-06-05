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Money: ઘરમાં ધન આવે પણ ટકે નહીં તેની પાછળ ભાગ્ય નહીં વ્યક્તિની આ 5 ભુલ જવાબદાર હોય, તમે તો નથી કરી રહ્યાને ?

How to Increase Money Flow in House: ઘરમાં ધનની આવક તો હોય પણ ધન ટકતું ન હોય તો લોકો પોતાના ભાગ્યને દોષ આપે છે. પણ હકીકતમાં દોષ વ્યક્તિના પોતાના કામોનો હોય છે. આવા જ 5 કામ વિશે આજે તમને જણાવીએ જેને કરવાથી ઘરમાંથી ધન પાણીની જેમ વહી જાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 05, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:15 PM IST
Money: ઘરમાં ધન આવે પણ ટકે નહીં તેની પાછળ ભાગ્ય નહીં વ્યક્તિની આ 5 ભુલ જવાબદાર હોય, તમે તો નથી કરી રહ્યાને ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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