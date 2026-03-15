ભારતના આ મંદિરમાં પ્રસાદ તરીકે મળે છે ઢોસા, કારણ જાણીને તમે પણ રહી જશો હેરાન
Which Temple Serve Dosa In Prasad: ભારતના મંદિરોમાં શ્રદ્ધાના પ્રતીક રૂપે પ્રસાદ વહેંચવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે પ્રસાદમાં લાડુ કે કંઈક ગળ્યું આપવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ મદુરાઈ પાસે આવેલું આ મંદિર પ્રસાદમાં ઢોસા પીરસવા માટે પોતાની એક અલગ ઓળખ ધરાવે છે. ભારતીય મંદિરોમાં પ્રસાદ પ્રેમના પ્રતીક તરીકે વહેંચવામાં આવે છે. મદુરાઈ નજીક આવેલું આ મંદિર પ્રસાદ તરીકે ઢોસાના ખાસ પ્રસાદ માટે અલગ પડે છે.
Kis Mandir Mein Dosa Milta Hai: ભારતમાં ફક્ત એક જ નહીં પરંતુ ઘણા મંદિરો છે જ્યાં પૂજા કરવામાં આવે છે અને પ્રસાદ પીરસવામાં આવે છે. મોટાભાગની જગ્યાએ લાડુ અથવા કોઈ મીઠાઈ પ્રસાદ તરીકે વહેંચવામાં આવે છે, શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં એક મંદિર છે જ્યાં પ્રસાદ તરીકે ઢોસા પીરસવામાં આવે છે? જો નહીં, તો આ લેખ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. અહીં અમે તમને ભારતના એક એવા મંદિર વિશે જણાવીશું જ્યાં તમને પ્રસાદ તરીકે ઢોસા મળશે. જો કે, આ અનોખી પરંપરા તમિલનાડુના પ્રખ્યાત અલાગર કોવિલ મંદિરમાં જોવા મળે છે. સદીઓથી અહીં ભક્તોને ઢોસા પ્રસાદ તરીકે પીરસવામાં આવે છે, પરંતુ આવું કેમ છે? ચાલો જાણીએ.
ભારતના કયા મંદિરમાં પ્રસાદમાં મળે છે ઢોસા?
આ અનોખી પરંપરા તમિલનાડુના પ્રસિદ્ધ અલાગર કોવિલ (Alagar Kovil) મંદિરમાં જોવા મળે છે. આ મંદિર મદુરાઈથી લગભગ 20 કિલોમીટર દૂર પહાડીઓની વચ્ચે આવેલું છે. અહીં ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર કલ્લાઝગરની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ મંદિર તેની ધાર્મિક માન્યતાઓ અને અનોખા પ્રસાદ માટે દેશભરમાં જાણીતું છે.
લોકપ્રિય છે ઢોસા પ્રસાદની ખાસ પરંપરા
અલાગર કોવિલમાં ભગવાનને ખાસ પ્રકારના ઢોસાનો ભોગ ચઢાવવામાં આવે છે. પૂજા બાદ આ જ ઢોસા ભક્તોને પ્રસાદ તરીકે વહેંચવામાં આવે છે. મંદિરમાં બનતો આ ઢોસો સામાન્ય ઢોસા કરતા થોડો અલગ હોય છે અને તેને પરંપરાગત પદ્ધતિથી તૈયાર કરવામાં આવે છે.
કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે આ ઢોસા?
મંદિરમાં બનતો ઢોસો બજારમાં મળતા સામાન્ય ઢોસા કરતા ઘણો અલગ હોય છે. તેનો સ્વાદ અને બનાવવાની રીત બંને વિશિષ્ટ છે. આ પ્રસાદ તૈયાર કરવા માટે ચોખા અને અડદની દાળના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાં કાળા મરી, જીરું અને અન્ય મસાલાઓ ઉમેરવામાં આવે છે જેથી તેનો સ્વાદ લાજવાબ બને છે. આ ઢોસાને ઘીમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે તેને લાંબા સમય સુધી તાજો રાખે છે.
ભક્તો માટે કેમ ખાસ છે આ પ્રસાદ?
મંદિરમાં મળતા આ પ્રસાદને ભક્તો અત્યંત શુભ માને છે. એવી માન્યતા છે કે આ પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાથી ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આવે છે. આજ કારણ છે કે દૂર-દૂરથી આવતા શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનની સાથે આ ખાસ પ્રસાદનો સ્વાદ લેવાનું ચૂકતા નથી.
મંદિરની અન્ય વિશેષતાઓ
અલાગર કોવિલ માત્ર તેના અનોખા પ્રસાદ માટે જ નહીં, પણ તેના સુંદર લોકેશન અને ધાર્મિક મહત્વ માટે પણ જાણીતું છે. પહાડીઓ અને હરિયાળીથી ઘેરાયેલું આ મંદિર પ્રવાસીઓ અને શ્રદ્ધાળુઓ બંને માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે.
