મિડલ ઈસ્ટમાં ભયંકર યુદ્ધ, સોનું-ચાંદી, શેર બજાર....શું સાચી પડવા લાગી નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણી?

Nostradamus Prediction 2026: સોશિયલ મીડિયા પર નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીઓ વાયરલ થતી રહે છે. હાલ મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધનો માહોલ છે ત્યારે આ ભવિષ્યવાણીઓ ફરીથી ચર્ચામાં છે. ત્યારે લોકો સવાલ કરી રહ્યા છે કે શું સોના અને ચાંદીના ભાવ વધશે કે શેર બજારમાં મોટો કડાકો જોવા મળશે? જાણો તેની પાછળનું અસલ સત્ય. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 31, 2026, 11:25 AM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધનો માહોલ, નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીઓ ફરીથી ચર્ચામાં
  • શેર બજાર- સોના ચાંદી પર શું પડશે યુદ્ધની અસર?
  • નાસ્ત્રેદમસે મોટા યુદ્ધનો પણ કર્યો હતો ઉલ્લેખ

ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ જ્યારથી ઈરાન પર હુમલા કરી યુદ્ધ છેડ્યું છે ત્યારથી માત્ર મિડલ ઈસ્ટ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં ચિંતા પ્રસરી છે. કારણ કે યુદ્ધની અસર હવે વૈશ્વિક સ્તરે જોવા મળી રહી છે. હોર્મુઝ બંધ થતા ઓઈલ-ગેસના વેપાર પર સંકટ ઉભું થયું છે જેના લીધે અનેક દેશો એનર્જી સંકટ ભોગવી રહ્યા છે. લોકોને ચિંતા સતાવી રહી છે કે સ્થિતિ ગમે ત્યારે વકરી શકે છે. આવામાં સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક લોકો તેને નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીઓ સાથે પણ જોડી રહ્યા છે. જેમણે આવનારા સમયમાં મોટા યુદ્ધ અને વૈશ્વિક સ્તરે ઉથલપાથલની વાત કરી હતી. સ્થિતિને પગલે હાલ નાસ્ત્રેદમસની 2026ની ભવિષ્યવાણી ભરીથી ચર્ચામાં છે. લોકો એમ પણ વિચારી રહ્યા છે કે આ તણાવની સોના ચાંદી પર શું અસર પડશે. શેર બજારમાં કોઈ મોટા કડાકાનો સંકેત છે?

નાસ્ત્રેદમસની ચિંતાજનક ભવિષ્યવાણીઓ
નાસ્ત્રેદમસે પોતાની ભવિષ્યવાણીમાં સીધી રીતે  તો સોના ચાંદી કે 2026માં મોંઘવારીનો ઉલ્લેખ કરેલો નથી. પરંતુ તેમની લખેલી વાતો સામાન્ય રીતે યુદ્ધ, આર્થિક ઉથલપાથલ અને દુનિયામાં અસ્થિરતાની ચેતવણી તરીકે જોવામાં આવે છે. હવે તો લોકો સ્થિતિને યુદ્ધ સાથે પણ જોડી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે યુદ્ધ સમયે સોના અને ચાંદી જેવા સુરક્ષિત રોકાણના ભાવ વધતા હોય છે જેનો અર્થ એ છે કે તેના ભાવ વધી શકે પરંતુ બજારમાં  હંમેશા એવું રહેતું નથી કારણ કે ભાવમાં ઉતાર ચડાવ જોવા મળે છે. ભાવ વધવા કે ઘટવા પાછળ અનેક પરિબળો કામ કરતા હોય છે. 

સોનું ચાંદી મોંઘા થશે કે સસ્તા?
જો કે હાલના માર્કેટ ટ્રેન્ડ્સ જોઈએ તો સ્થિતિ થોડી ગૂંચવાયેલી છે. યુદ્ધ અને તણાવની સ્થિતિ હોવા છતાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં એવો ઉછાળો જોવા મળ્યો નથી કારણ કે ક્યારેક ભાવ ઉપર જતા રહે છે તો ક્યારેક ગગડી જાય છે. ભાવમાં આ અસ્થિરતા પાછળ અમેરિકામાં ડોલરની મજબૂત સ્થિતિ અને વ્યાજ દરોની સ્થિતિ જવાબદાર છે. તેનો અર્થ એ છે કે દુનિયામાં યુદ્ધ જ ભાવ વધવા પાછળ જવાબદાર નથી. એવા અનેક અન્ય પરિબળો છે જે ભાવ પર અસર કરે છે. જેમ કે ડોલર અને બેંકની નીતિઓ. એટલે કે નાસ્ત્રેદમસની  ભવિષ્યવાણી ગમે તે હોય પરંતુ અસલમાં તો માર્કેટની ચાલ આ અસલી આર્થિક પરિબળો જ નક્કી કરે છે. 

ત્રીજુ વિશ્વ યુદ્ધ થશે?
એવી પણ ખુબ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે શું હાલની સ્થિતિ ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં ફેરવાઈ શકે ખરી? કારણ કે નાસ્ત્રેદમસે પોતાની ભવિષ્યવાણીઓમાં મોટા યુદ્ધનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. જેને લોકો હાલની સ્થિતિ સાથે જોડી રહ્યા છે. પરંતુ સત્ય એ છે કે તેમની વાતોમાં ક્યાંય પણ ચોખ્ખે ચોખ્ખું આજના સમયમાં કોઈ ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. 

શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ અને નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીઓ
એક્સપર્ટ્સ કહે છે કે સોનું, ચાંદી  અને શેર બજારના હાલ મોંઘવારી, વ્યાજ દર અને દુનિયાભરની સપ્લાય જેવી ચીજો પર નિર્ભર કરે છે. એટલે કે બજાર અસલી આર્થિક સ્થિતિથી ચાલે છે, કોઈ ભવિષ્યવાણીથી નહીં. જ્યારે નાસ્ત્રેદમસની લખેલી વાતો એકદમ સીધી સટ હોતી નથી. પરંતુ સાંકેતિક હોય છે. લોકો તેને પોત પોતાના હિસાબે સમજી લે છે. આથી એક જ વાતનો અલગ અલગ અર્થ પણ નીકળતો હોય છે. 

નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીઓ લોકોમાં ચર્ચા અને ડર વધારતી હોય છે. પરંતુ અસલમાં બજારમાં ઉતાર ચડાવ પાછળ અર્થવ્યવસ્થા અને દુનિયાની સ્થિતિ જવાબદાર હોય છે. આથી રોકાણ કરતી વખતે અંદાજા કે ભવિષ્યવાણીઓ નહીં પરંતુ સટિક ડેટા અને એક્સપર્ટ્સની સલાહ પર જ ભરોસો એ સમજદારી છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

