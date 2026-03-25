ઈરાન ઝૂકશે નહીં... એપ્રિલ 2026માં બદલાઈ શકે છે યુદ્ધની દિશા, જાણો ક્યારે પુરું થશે આ યુદ્ધ?

ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualઈરાન ઝૂકશે નહીં... એપ્રિલ 2026માં બદલાઈ શકે છે યુદ્ધની દિશા, જાણો ક્યારે પુરું થશે આ યુદ્ધ?

US Israel Iran War Astrology: એપ્રિલ 2026માં ઈઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધ ખતરનાક વળાંક લઈ શકે છે. જ્યોતિષીય વિશ્લેષણ અનુસાર, ઈરાન ઝૂકવાનું નથી અને 18-26 એપ્રિલની વચ્ચે મોટી ઘટના બની શકે છે. જાણો ક્યારે શાંત થશે આ યુદ્ધ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:26 PM IST
  • જાણો જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર ક્યારે શાંત થશે ઈઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધ?
  • મંગળ અને રાહુનો ખતરનાક 'અંગારક યોગ' સર્જશે વૈશ્વિક સંકટ
  • ઈઝરાયેલ, ઈરાન અને ટ્રમ્પની કુંડળીમાં છુપાયેલા છે યુદ્ધના સંકેતો

Israel Iran War: એપ્રિલ 2026ને સામાન્ય સમય સમજવો એ આખા સંઘર્ષને ખોટી રીતે સમજવા જેવું ગણાશે. ગ્રહોની ચાલ આ મહિનાને એક 'ટ્રિગર વિન્ડો'માં બદલી રહ્યું છે, જ્યાં નાના નિર્ણયો પણ મોટા પરિણામો લાવી શકે છે.

મેદિની જ્યોતિષના આધારે ઈઝરાયેલ (1948 સ્વતંત્રતા ચાર્ટ), ઈરાન (1979 ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ચાર્ટ) અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની કુંડળી પર વર્તમાન ગોચરની સંયુક્ત અસર એક અસ્થિર પરંતુ નિર્ણાયક વાતાવરણ બનાવી રહ્યું છે.

વિશેષ રૂપે 18 થી 26 એપ્રિલ વચ્ચે મંગળ અને રાહુનો પ્રભાવ 'એગ્રેશન ઝોન' તૈયાર કરી રહ્યા છે. આ એ જ સ્થિતિ છે જ્યાં ઇતિહાસમાં અચાનક યુદ્ધનો વિસ્તાર, ખોટી ગણતરીઓ અને અણધારી ઘટનાઓ જોવા મળી છે.

આ સમયે કોઈ મર્યાદિત સૈન્ય કાર્યવાહી પણ ઝડપથી મોટા સંઘર્ષમાં ફેરવાઈ શકે છે. શનિ મીન રાશિમાં બેસીને આ આખા પરિદ્રશ્યને વધુ જટિલ બનાવી રહ્યો છે, કારણ કે તે પરિણામને ધીમું કરે છે પણ દબાણ વધારે છે. આનો અર્થ એ છે કે ઘટનાઓ ઝડપથી બનશે, પરંતુ સમાધાન તરત નહીં મળે.

આ જ કારણે એપ્રિલ 2026ને આ યુદ્ધનો સૌથી સંવેદનશીલ અને ખતરનાક તબક્કો માનવામાં આવે છે. આ એ સમય છે જ્યારે વૈશ્વિક શક્તિઓ પણ ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપવા મજબૂર થશે અને એક પ્રાદેશિક સંઘર્ષ અચાનક વૈશ્વિક સંકટનું રૂપ લઈ શકે છે. આ એ મહિનો છે જ્યાં 'એક ખોટો નિર્ણય' માત્ર એક દેશને જ નહીં, પરંતુ આખી દુનિયાને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

ઈરાન કેમ નહીં ઝૂકે? ગ્રહો આપી રહ્યા છે સ્પષ્ટ સંકેત
ઈરાનના સંદર્ભમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ જ છે કે, શું તે આ દબાણમાં ઝૂકી જશે? જ્યોતિષીય સંકેતો તેનો સ્પષ્ટ જવાબ આપે છે - ના. ઈરાનની રાષ્ટ્રીય કુંડળી આ સમયે શનિ-પ્રધાન પ્રભાવમાં માનવામાં આવે છે, જે ધીરજ, સહનશક્તિ અને લાંબી રણનીતિનો સંકેત આપે છે.

શનિ જ્યારે સક્રિય હોય છે, ત્યારે તે ત્વરિત પ્રતિક્રિયા નથી આપતો, પરંતુ સમયની સાથે દબાણ બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે, ઈરાનની રણનીતિ હંમેશા સીધી લડાઈને બદલે પરોક્ષ યુદ્ધ, પ્રોક્સી નેટવર્ક અને મનોવૈજ્ઞાનિક દબાણ પર આધારિત રહી છે.

વર્તમાન ગોચર આ મોડેલને વધુ મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. મંગળની આક્રમકતા જ્યાં ઈઝરાયેલ તરફ દેખાય છે, ત્યાં શનિનું સંતુલન ઈરાનને ટકી રહેવાની ક્ષમતા આપે છે. એનો અર્થ એ છે કે ઈરાન જલ્દી હાર સ્વીકારવાનું નથી, પરંતુ તે સંઘર્ષને લાંબો ખેંચશે જેથી વિરોધી પક્ષ થાકી જાય.

અહીં જ આ યુદ્ધનું આખું સમીકરણ બદલાય છે. જો એક પક્ષ ઝડપથી પરિણામ ઈચ્છે છે અને બીજો પક્ષ સમયની સાથે રમત રમી રહ્યો છે, તો પરિણામ સીધું નહીં પણ ગૂંચવાયેલું હશે. આ જ કારણ છે કે, 'ઈરાન ઝૂકશે નહીં' એ માત્ર રાજકીય નિવેદન નથી, પરંતુ જ્યોતિષીય સંકેત પણ છે. આ સંઘર્ષ હવે શક્તિનો નહીં, પણ ધીરજ અને રણનીતિક સમયની રમત બની ચૂક્યો છે.

ઈઝરાયેલ-અમેરિકાને ઝટકો? ગ્રહોના ચોંકાવનારા સંકેત
ઈઝરાયેલની સૌથી મોટી તાકાત તેની ઝડપી અને નિર્ણાયક સૈન્ય રણનીતિ રહી છે, પરંતુ આ જ તાકાત આ વખતે પડકાર બની શકે છે. જ્યારે મંગળ અને રાહુ એકસાથે સક્રિય થાય છે, ત્યારે આ સંયોજન 'અંગારક યોગ' બનાવે છે, જે ઉતાવળ, આક્રમકતા અને ખોટા નિર્ણયોની શક્યતા વધારે છે.

ઈતિહાસમાં ઘણી વાર જોવા મળ્યું છે કે, આ પ્રકારના ગ્રહ યોગમાં અતિશય આત્મવિશ્વાસ રણનીતિક ભૂલમાં ફેરવાઈ જાય છે. વર્તમાન સમયમાં આ જ સંકેત ઉભરી રહ્યો છે. ઈઝરાયેલની ઝડપી કાર્યવાહી આ વખતે અણધાર્યા પ્રતિકાર સાથે ટકરાઈ શકે છે. અમેરિકાની ભૂમિકા આ આખા સમીકરણમાં નિર્ણાયક છે અને અહીં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની કુંડળી એક મહત્વનું ફેક્ટર બને છે.

ટ્રમ્પની કુંડળીમાં રહેલા મંગળ અને રાહુનો પ્રભાવ તેમને જોખમ લેનારા અને આક્રમક નિર્ણય લેનારા બનાવે છે, પરંતુ શનિનું વર્તમાન દબાણ આ આક્રમકતાને અસ્થિરતામાં પણ બદલી શકે છે. તેનું પરિણામ એ હોઈ શકે કે રણનીતિમાં અચાનક બદલાવ, ખોટી ગણતરી અથવા અણધારી પ્રતિક્રિયા જોવા મળે.

1973ના આરબ-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ અને ત્યારબાદ આવેલા તેલ સંકટમાં પણ આ જ પ્રકારના ગ્રહ યોગ સક્રિય હતા, જ્યાં સૈન્ય સંઘર્ષની સાથે-સાથે વૈશ્વિક આર્થિક ઝટકો પણ સામે આવ્યો હતો. બૃહદ સંહિતામાં પણ મંગળ-શનિના સંબંધને યુદ્ધ અને આર્થિક સંકટનું કારણ ગણાવવામાં આવ્યું છે. આ જ પેટર્ન 2026માં ફરી ઉભરતી જોવા મળી રહી છે. જેનો સીધો સંકેત છે કે, આ વખતે માત્ર યુદ્ધ નહીં, પણ તેની સાથે આર્થિક અને વૈશ્વિક સંતુલન પર પણ મોટી અસર પડી શકે છે.

ક્યારે શાંત થશે યુદ્ધ? શાંતિની પ્રથમ આશા અહીં બનશે
સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે આ સંઘર્ષ ક્યારે શાંત થશે? ગ્રહોની ચાલ એવો સંકેત નથી આપતી કે આ યુદ્ધ અચાનક સમાપ્ત થઈ જશે, પરંતુ તે ચોક્કસ જણાવે છે કે ક્યારે તેની તીવ્રતા ઓછી થઈ શકે છે. મે 2026ના મધ્યથી ગ્રહોની સ્થિતિ બદલાવા લાગે છે.

મંગળની આક્રમકતા ઓછી થાય છે, રાહુનો પ્રભાવ ધીમે ધીમે નિયંત્રિત થાય છે અને શનિ સ્થિરતા તરફ વધે છે. આ એ સમય છે જ્યારે વાતચીત અને રાજદ્વારી પ્રયાસો સક્રિય થઈ શકે છે. 14 જૂન 2026 સુધીમાં આ સંઘર્ષ 'Active War Phase' માંથી 'Controlled Conflict' માં બદલાઈ શકે છે. એનો અર્થ એ છે કે મોટા હુમલા ઓછા થશે, પરંતુ તણાવ પૂરેપૂરો ખતમ નહીં થાય.

આ સ્થિતિ એક 'Cold Conflict' માં બદલાઈ શકે છે, જ્યાં ખુલ્લું યુદ્ધ ઓછું હોય પણ રણનીતિક સંઘર્ષ ચાલુ રહે છે. આ આખા દ્રશ્યની અસર માત્ર યુદ્ધ ક્ષેત્ર સુધી મર્યાદિત નહીં રહે. તેલના ભાવમાં ઉછાળો, વૈશ્વિક બજારમાં અસ્થિરતા અને રાજકીય ધ્રુવીકરણ તેની સાથે જોડાયેલી અસરો હોઈ શકે છે.

વિશેષ રૂપે જો 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' (Strait of Hormuz) પ્રભાવિત થાય છે, તો તેની અસર આખી દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થા પર પડશે, જેમાં ભારત પણ સામેલ છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવથી લઈને શેરબજાર સુધી તેની અસર જોવા મળી શકે છે.

અંતમાં આ આખા જ્યોતિષીય વિશ્લેષણનો સાર એ જ છે કે, આ યુદ્ધ જીતનું નહીં, પણ સહનશક્તિનું છે. જે પક્ષ સમયની સાથે ટકી રહેશે, તે જ અંતે સરસાઈ મેળવશે. અને શાંતિ? તે અચાનક નહીં આવે. તે ધીમે-ધીમે આવશે, પહેલા તણાવ ઓછો થશે, પછી સંવાદ શરૂ થશે અને અંતે એક અસ્થાયી સંતુલન બનશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

